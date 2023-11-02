«Бавария» Тухеля взяла 1 трофей из 5 возможных и выиграла лишь 1 из 6 матчей в кубковом формате. Клуб не берет Кубок Германии 4 сезона – такого не было с 1990-х
«Бавария» при Томасе Тухеле дважды за полгода вылетела из Кубка Германии.
Сегодня мюнхенцы уступили «Саарбрюкену» (1:2) из третьего дивизиона во 2-м раунде.
Самый титулованный клуб страны четыре сезона не побеждает в Кубке Германии – с 2020 года. Такой серии не было с 1990-х.
Под руководством Тухеля, назначенного в конце марта, «Бавария» выиграла лишь один из шести матчей в кубковом формате – в первом раунде текущего розыгрыша Кубка Германии.
Также за это время она уступила «Манчестер Сити» и сыграла с ним вничью в четвертьфинале Лиги чемпионов, проиграла «Лейпцигу» в матче за Суперкубок Германии, вылетела от «Фрайбурга» в четвертьфинале прошлого Кубка Германии.
После назначения Тухеля «Бавария» завоевала лишь один из пяти трофеев, которые она могла выиграть, – чемпионский титул в Бундеслиге.
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И г..ом никогда не был
И ведь до вершин не доберётся(