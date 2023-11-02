«Бавария» Тухеля взяла 1 трофей из 5 возможных и выиграла лишь 1 из 6 матчей в кубковом формате. Клуб не берет Кубок Германии 4 сезона – такого не было с 1990-х

Теги Бавария бундеслига Германия Кубок Германии Лига чемпионов УЕФА Саарбрюкен Суперкубок Германии Томас Тухель Футбол

«Бавария» при Томасе Тухеле дважды за полгода вылетела из Кубка Германии.

Сегодня мюнхенцы уступили «Саарбрюкену» (1:2) из третьего дивизиона во 2-м раунде.

Самый титулованный клуб страны четыре сезона не побеждает в Кубке Германии – с 2020 года. Такой серии не было с 1990-х.

Под руководством Тухеля, назначенного в конце марта, «Бавария» выиграла лишь один из шести матчей в кубковом формате – в первом раунде текущего розыгрыша Кубка Германии.

Также за это время она уступила «Манчестер Сити» и сыграла с ним вничью в четвертьфинале Лиги чемпионов, проиграла «Лейпцигу» в матче за Суперкубок Германии, вылетела от «Фрайбурга» в четвертьфинале прошлого Кубка Германии.

После назначения Тухеля «Бавария» завоевала лишь один из пяти трофеев, которые она могла выиграть, – чемпионский титул в Бундеслиге.

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7 комментариев

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Ulukbek Kiyazov
Помню постоянные комменты, мол Тухель кубковый тренер (особенно после лч)... Где вы все, ребята?)
+7
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#SharkTeam
физрук даже Кейна не выпустил. Тот точно хотел этот кубок
+5
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Adrenaline Z
Бавария превращается в позорище!
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Акира_1
Рил неожиданно. Тухель в период Челси очень редко проигрывал в кубке.
+1
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хавбек+
и ведь тот последний взяли на багаже Ковача получается))
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sbtqg59825
Бедный Харри(((
И г..ом никогда не был
И ведь до вершин не доберётся(
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Барыга блинами
Проклятие Кейна в действии)
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