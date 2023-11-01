«2 касания😂». Соболев отреагировал на отмену его гола «Краснодару» с пенальти

Александр Соболев прокомментировал отмену его гола «Краснодару».

Форвард «Спартака» заработал и реализовал одиннадцатиметровый в конце игры Фонбет Кубка России, однако взятие ворот засчитано не было. Главный судья Евгений Буланов, проконсультировавшись с видеоассистентом, решил, что у нападающего в момент удара поехала опорная нога, и он дважды коснулся мяча.

«2 касания😂», – написал Соболев после игры, завершившейся победой « » со счетом 3:2.

Отменен гол Соболева «Краснодару» с пенальти. Форвард «Спартака» поскользнулся и дважды коснулся мяча

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