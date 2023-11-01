«2 касания😂». Соболев отреагировал на отмену его гола «Краснодару» с пенальти

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Краснодар Евгений Буланов Александр Соболев Футбол

Александр Соболев прокомментировал отмену его гола «Краснодару».

Форвард «Спартака» заработал и реализовал одиннадцатиметровый в конце игры Фонбет Кубка России, однако взятие ворот засчитано не было. Главный судья Евгений Буланов, проконсультировавшись с видеоассистентом, решил, что у нападающего в момент удара поехала опорная нога, и он дважды коснулся мяча.

«2 касания😂», – написал Соболев после игры, завершившейся победой «Краснодара» со счетом 3:2.

Отменен гол Соболева «Краснодару» с пенальти. Форвард «Спартака» поскользнулся и дважды коснулся мяча

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20 комментариев

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el ruso guapo
В Спартаке отреагировали на просьбу абаскаля играть в 2 касания:
😄😄
Потом отреагировали на просьбу играть в 3 касания:😄😄😄
Потом проиграли.
Абаскаль:😄😄😄
+16
-4
+12
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mArty-.-
Ответ Enotic
Покажите уже этот волшебный кадр с очевидными двумя касаниями, про который все говорят.
https://vk.com/feed?w=wall-127451122_3881482
+7
0
+7
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fil_spb
Ответ Enotic
Покажите уже этот волшебный кадр с очевидными двумя касаниями, про который все говорят.
Уже даже Абаскаль признал что было 2 касания, хоть и сказал что правило абсурдное. А местные спартачи все картинки требуют.
+4
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Вячеслав Припузов
Не унываем, настраиваемся на Локомотив. Соболеву нужно прекратить постоянно идти встык, нужно вовремя освобождаться оо мяча, не быть таким прямолинейным... Ещё с Локомотивом Медина должен быть в основе однозначно, в Воронеже на болоте он был лучшим в команде
+3
-1
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Serge Vendino
Ответ Enotic
Покажите уже этот волшебный кадр с очевидными двумя касаниями, про который все говорят.
Как можно не видеть, что он правой ногой бьёт мячом по левой?
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6tspey7tb5
Первый раз согласен с Журавлем.Буквоедство, но правила есть правила.
+7
-7
0
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Enotic
Покажите уже этот волшебный кадр с очевидными двумя касаниями, про который все говорят.
+2
-2
0
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Guillermo
Да ладно уж так рыдать, не такая важная игра была
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justbored
Нет, ну реально ж абсурд (при всей своей любви к народной команде и Соболеву). На "правила есть правила" есть "правила существуют для того, чтобы их менять" (особенно если они противоречат здравому смыслу).
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Vladislav II
Ответ mArty-.-
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Всё встало на свои места) Красно-белый цирк) А духарились то)
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Serge Vendino
Ответ Зубы Дзюбы
Если вар придумали для подобных решений, то это просто бред, а не революционность
Да не бомбит у меня!!
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