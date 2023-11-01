В Госдуме предложили зачислять победителей Игр дружбы и Игр БРИКС в спортивные вузы без экзаменов

Теги Государственная дума Политика ТАСС Игры Будущего Игры БРИКС Игры дружбы Легкая атлетика

Чемпионам Игр дружбы и Игр БРИКС могут разрешить зачисление в вузы без экзаменов.

Об этом ТАСС сообщили в комитете по физической культуре и спорту Госдумы РФ.

«Законопроект внесен, он предполагает, что победители соревнований смогут поступать без экзаменов в спортивные вузы. В список соревнований, которые дадут право на льготы, могут войти Игры БРИКС, Игры дружбы и Игры будущего.

Перечень будет устанавливать правительство. Это необходимо в условиях отсутствия традиционных крупных международных стартов», – сказал собеседник агентства.

В 2024 году Игры БРИКС и Игры будущего пройдут в Казани, Игры дружбы – в Москве и Екатеринбурге.

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29 комментариев

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Оксана Иванова
Только места для атлетов выделите дополнительные, а не из общего количества бюджетных мест
+23
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В поисках смысла
У меня в группе училась такая спортсменка, появлялась только на сессии, окончила с красным дипломом. Гордится собой, наверное.
+18
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+18
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Tomas Nepotrebko
а в спортивные вузы и на спортфаки кто-то реально поступает через экзамены и сдает сессии?
там же просто числятся, а потом дипломы получают
+15
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+15
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Вечно в бане
Ответ Оксана Иванова
Только места для атлетов выделите дополнительные, а не из общего количества бюджетных мест
А кого, кроме атлетов зачислять в спортивные вузы?

В всякие РГУФКи пусть и идут хоть с экзаменами, хоть без. А не делают вид, что они журналисты etc.
+14
-1
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sabina_katarina
встречное предложение - всем этим чудесным спортсменам сразу выдавать дипломы. на фиг им учиться, если они в таких крутых соревах участвовали?
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Kapitan Klos
Очень разумное, мотивирующее предложение. А по окончании ВУЗа - отправлять на СВО без всякой дополнительной волокиты, после чего - в депутаты, сначала на региональном уровне, а затем - и в Госдуму. Подвиг - мотивация - карьера!
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BobMik
Ну если в спортивные. Главное чтобы в другие ВУЗы не зачисляли без экзаменов. Некоторые спортсмены с трудом читать/считать могут.
+7
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Olga.t
Ответ В поисках смысла
У меня в группе училась такая спортсменка, появлялась только на сессии, окончила с красным дипломом. Гордится собой, наверное.
Это было и в советское время тоже, почти на каждом курсе "учились спортсмены". После института я распределилась на предприятие, и там такие же " подснежники" были.
+7
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SlavaZelenograd
Или в Гос думу на вашу з/п в 500 тыс мес 👈🤫
+3
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A K
Что там ВУЗы, сразу на персональную пенсию
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Pavelaznaurov
Проходной двор делают из универов….кого только не пронимают —- льготных((( и так уровень ниже плинтуса,так еще ниже опускают…они же получат дипломы и пойдут работать!!!!!!!!
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Atsuktuvas
Может пора вообще отменить экзамены в ВУЗы ? С учетом роста количества альтернативных чемпионов и героев сво - надо думать об открытии новых МГУ и МГИМО. Чтобы на всех мест хватило.
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Илья Савчук
скоро на бюджет будут зачислять только спортсменов и тех, чьи бати в окопе, а не за ум.
+3
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Вечно в бане
Ответ sabina_katarina
встречное предложение - всем этим чудесным спортсменам сразу выдавать дипломы. на фиг им учиться, если они в таких крутых соревах участвовали?
Александр Мостовой одобряет.
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Patriot
Почему в списке нет "игр безбудущего"?
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Заборостроитель
И Мостовому сделайте уже ПРО лицензию🤣
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Andrew Chepaylo
Ответ BobMik
Ну если в спортивные. Главное чтобы в другие ВУЗы не зачисляли без экзаменов. Некоторые спортсмены с трудом читать/считать могут.
Особенно из стран БРИКС...
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R Kukhov
И в госдуму без выборов пусть берут
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БезызбежноНаКрасный
да дайте им сразу красные дипломы, чоужтам
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DenSpM
Да что уж тут. Давайте еще какие-то категории будем зачислять на льготных. Участнико сво, детей участников сво, детей - сирот сво, спортсменов брикс, активистов из Махачкалы, детей активистов из Махачкалы...
А экзамен на входе один - 24на7 смотришь Соловьева в течении недели и принят!
Не ВУЗы, а помойка.
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burefan
Дак чо мелочиться то, сразу в гос думу!
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olvl
Значит, на традиционные крупные старты надежды нет?
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Лека-Лека
Мало там спортсменов числится, давайте еще добавим.
А лучше сразу корочки выдать.
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Mbest77
У Неймара появился шанс, о котором он даже мечтать не мог - поступить в наш спортивный ВУЗ 👍
Думаю, именно этого ему не хватает для Золотого Мяча.
Ведь футбол будет же?)
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Мага осторожный
Деградация населения продолжается
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