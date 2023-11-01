В Госдуме предложили зачислять победителей Игр дружбы и Игр БРИКС в спортивные вузы без экзаменов

Чемпионам Игр дружбы и Игр БРИКС могут разрешить зачисление в вузы без экзаменов.

Об этом ТАСС сообщили в комитете по физической культуре и спорту Госдумы РФ.

«Законопроект внесен, он предполагает, что победители соревнований смогут поступать без экзаменов в спортивные вузы. В список соревнований, которые дадут право на льготы, могут войти Игры БРИКС, Игры дружбы и Игры будущего.

Перечень будет устанавливать правительство. Это необходимо в условиях отсутствия традиционных крупных международных стартов», – сказал собеседник агентства.

В 2024 году Игры БРИКС и Игры будущего пройдут в Казани, Игры дружбы – в Москве и Екатеринбурге.

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