В Госдуме предложили зачислять победителей Игр дружбы и Игр БРИКС в спортивные вузы без экзаменов
Чемпионам Игр дружбы и Игр БРИКС могут разрешить зачисление в вузы без экзаменов.
Об этом ТАСС сообщили в комитете по физической культуре и спорту Госдумы РФ.
«Законопроект внесен, он предполагает, что победители соревнований смогут поступать без экзаменов в спортивные вузы. В список соревнований, которые дадут право на льготы, могут войти Игры БРИКС, Игры дружбы и Игры будущего.
Перечень будет устанавливать правительство. Это необходимо в условиях отсутствия традиционных крупных международных стартов», – сказал собеседник агентства.
В 2024 году Игры БРИКС и Игры будущего пройдут в Казани, Игры дружбы – в Москве и Екатеринбурге.
Что ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады? Все турниры, где у России будет флаг и много медалей
там же просто числятся, а потом дипломы получают
В всякие РГУФКи пусть и идут хоть с экзаменами, хоть без. А не делают вид, что они журналисты etc.
А экзамен на входе один - 24на7 смотришь Соловьева в течении недели и принят!
Не ВУЗы, а помойка.
А лучше сразу корочки выдать.
Думаю, именно этого ему не хватает для Золотого Мяча.
Ведь футбол будет же?)