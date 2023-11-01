Бэкстрем приостановил карьеру из-за ситуации с травмами

Никлас Бэкстрем на неопределенный срок приостановил выступления в НХЛ.

«Учитывая продолжающуюся ситуацию с травмами, я решил взять паузу и отойти от игры. Это трудное решение, но я считаю, что оно в данный момент является правильным для моего здоровья.

Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, организацию и болельщиков за их непоколебимую поддержку на протяжении всего этого процесса.

Сейчас я прошу конфиденциальности, поскольку я определяю свои следующие шаги и возможные варианты развития ситуации», – говорится в заявлении нападающего « » Никласа Бэкстрема.

Срок соглашения игрока с клубом с кэпхитом 9,2 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне он провел 8 матчей и набрал 1 (0+1) балл. Всего 35-летний швед набрал 1033 (271+762) очка в 1105 матчах в НХЛ.

Напомним, в июне 2022 года он перенес операцию по восстановлению тазобедренного сустава.