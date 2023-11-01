Бэкстрем приостановил карьеру из-за ситуации с травмами

Теги травмы Вашингтон НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Хоккей

Никлас Бэкстрем на неопределенный срок приостановил выступления в НХЛ.

«Учитывая продолжающуюся ситуацию с травмами, я решил взять паузу и отойти от игры. Это трудное решение, но я считаю, что оно в данный момент является правильным для моего здоровья.

Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, организацию и болельщиков за их непоколебимую поддержку на протяжении всего этого процесса.

Сейчас я прошу конфиденциальности, поскольку я определяю свои следующие шаги и возможные варианты развития ситуации», – говорится в заявлении нападающего «Вашингтона» Никласа Бэкстрема.

Срок соглашения игрока с клубом с кэпхитом 9,2 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне он провел 8 матчей и набрал 1 (0+1) балл. Всего 35-летний швед набрал 1033 (271+762) очка в 1105 матчах в НХЛ.

Напомним, в июне 2022 года он перенес операцию по восстановлению тазобедренного сустава.

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30 комментариев

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Mephi027
Это конец.

Игрок был хороший, будем помнить его.

Ну что же, спасибо за вклад в Кубок 2018, без него у Овечкина могло бы и не быть гайки.
И за голевые передачи тоже.

На 895 это никак не повлияет, Бэкс уже давно не в звене с Ови, тому это не мешает.
+32
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+29
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Сергей Орлов
Всегда жаль, когда заканчивают из-за травм. Легенда клуба, конечно.
+19
-1
+18
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2hsjck49rf
Нужны специалисты, 9.2 миллиона освободятся или нет?
+9
-1
+8
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Артем Зырянов
Никлас - молодец. Попробовал, определенно уже не тянул и не стал мучить себя и обманывать игру. Великолепная карьера.
+7
0
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MrManchester
Ответ 2hsjck49rf
Нужны специалисты, 9.2 миллиона освободятся или нет?
да, ну если точнее чуть меньше так как 8/82 он уже сыграл
+5
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hhlg
Наконец эти мучения закончились. С такой травмой в НХЛ не играют. Бэкс ЛЕГЕНДА и будущий ХОФЕР, СПАСИБО ЗА ВСЁ!
+3
0
+3
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boroda
А на его зп они смогут игроков подписать?
+2
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Евгений Вырныгаев
Увы, но я рад. Прямо сейчас плюсов от этого сильно больше. Мой любимый швед в НХЛ после Лидстрёма
+1
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hhlg
Надеюсь Маклеллан поступит разумно и сможет усилиться на эти деньги)
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NACfoRekcuF
Ответ Strannix
А клубу какие-то санкции грозят? Тут же вроде не LTIR, а что-то другое.
В LTIR должен уехать, других способов без расторжения контракта нет.
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hhlg
Ответ Jeff Lebowski
Искусственный тазобедренный сустав, вроде, нет? Обычным людям такую операцию в пенсионном возрасте делают, насколько я понимаю.
Что-то типа этого, да
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hhlg
Ответ 2hsjck49rf
Нужны специалисты, 9.2 миллиона освободятся или нет?
Он будет в ЛТИР, зарплата учитываться не будет
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Anton Sobolev
Ответ 2hsjck49rf
Нужны специалисты, 9.2 миллиона освободятся или нет?
Вроде в LTIR, поэтому освободятся
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Valentin Efimenko
Ответ hhlg
Наконец эти мучения закончились. С такой травмой в НХЛ не играют. Бэкс ЛЕГЕНДА и будущий ХОФЕР, СПАСИБО ЗА ВСЁ!
Что за травма? МПГ?
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hhlg
Ответ Jeff Lebowski
У Патрика Кейна не такая же травма?
Нет. Такая травма были у Кеслера и Жовановски
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hhlg
Ответ Valentin Efimenko
Что за травма? МПГ?
У него травма бедра, в итоге железку вставили в тазобедренную часть. Я не врач)
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Jeff Lebowski
Ответ hhlg
У него травма бедра, в итоге железку вставили в тазобедренную часть. Я не врач)
Искусственный тазобедренный сустав, вроде, нет? Обычным людям такую операцию в пенсионном возрасте делают, насколько я понимаю.
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Jeff Lebowski
Ответ hhlg
Своё сберёг? © Кузя
Там разные люди были. Меня интересовали две начинающие журналистки, приехавшие из провинции и окончившие журфак МГУ. Их же интересовало халявное бухло и жратва, лол.
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hhlg
Ответ Jeff Lebowski
Один на всю Москву остался? В одну из поездок бухал несколько раз в полубогемной тусовке - там было несколько мальчишей-сладкачей.
Своё сберёг? © Кузя
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Jeff Lebowski
Ответ забил на оборону
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Один на всю Москву остался? В одну из поездок бухал несколько раз в полубогемной тусовке - там было несколько мальчишей-сладкачей.
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Кавабунга Шреддоголовый
Объявление о завершении карьеры будет если не в этом году, то в следующем железно
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Anton Sobolev
Было видно по среднему времени на льду в текущем сезоне. Здоровья легенде, обменов и покупок команде
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Пинающий Достоинства
Саня конечно рад новостям изготовлен это отметить, посему может и не сыграть) Кейна надо подписать)
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Пинающий Достоинства
Саня конечно рад новостям изготовлен это отметить, посему может и не сыграть) Кейна надо подписать)
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гарри
Шведы долго не играют. Но он лет десять провел на хорошем уровне. Чемпион!
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