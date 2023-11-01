Чарльтон умер из-за травмы легких, полученной после падения в доме престарелых. Экс-игрок «МЮ» ударился о подоконник
Бобби Чарльтон скончался в результате несчастного случая.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и обладатель Золотого мяча 1966 года умер 21 октября в возрасте 86 лет.
В ходе расследования в коронерском суде Чешира стало известно, что Чарльтон жил в доме престарелых в Натсфорде, где ухаживают за пациентами с деменцией. Старший коронер Чешира Жаклин Девониш пришла к выводу, что его смерть наступила в результате несчастного случая.
На слушании было сообщено, что экс-футболист потерял равновесие, когда вставал со стула, после чего ударился о подоконник и, «возможно, о батарею». Сотрудники дома престарелых провели полный осмотр тела и не отметили никаких видимых травм, а также зафиксировали, что подвижность Чарльтона, казалось, не пострадала.
Но позже они заметили припухлость у него на спине, и в центр были вызваны парамедики. Чарльтон был доставлен в местную больницу, а затем переведен в больницу общего профиля в Мэкклсфилде.
Как стало известно следствию, рентген грудной клетки и компьютерная томография показали, что у него были сломаны ребра и, вероятно, развилась пневмония. Врачи решили, что Чарльтону необходима паллиативная помощь. Он умер через 5 дней.
В ходе расследования стало известно, что у англичанина была обширная история болезни, и в сентябре он также заразился коронавирусом. Коронер назвал причиной смерти травму легких, падение и деменцию.
Менеджер дома престарелых Тамара Симмонс сказала, что экс-игрок «МЮ» «нуждался в помощи во всех аспектах повседневной жизни».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
У него есть семья и деньги. Учитывая, что у него деменция -- за ним в доме ухаживали, смотрели, мыли, лечили, вовлекали в общение и деятельность.
Да, с "присматривали" не срослось. Но это все равно лучше, чем семье тратить собственное время, эмоциональные и психологические ресурсы, чтобы все равно не дать того внимания, которое можно получить в качественном доме престарелых.
Каталог домов престарелых в Магасе
«Мелисса»
«Мирный Дом»
«Родной»
«Сирень»
«Пседахский»
«Солнечный»
а дома престарелых в их лучшем виде (а я уверен, что он был в топовом) - это гуманно и человечно по отношению ко всем.
А есть ли у вас хотя бы однушка за 3 млн, уважаемый Бек?)