Чарльтон умер из-за травмы легких, полученной после падения в доме престарелых. Экс-игрок «МЮ» ударился о подоконник

Бобби Чарльтон скончался в результате несчастного случая.

Бывший нападающий « » и обладатель Золотого мяча 1966 года умер 21 октября в возрасте 86 лет.

В ходе расследования в коронерском суде Чешира стало известно, что жил в доме престарелых в Натсфорде, где ухаживают за пациентами с деменцией. Старший коронер Чешира Жаклин Девониш пришла к выводу, что его смерть наступила в результате несчастного случая.

На слушании было сообщено, что экс-футболист потерял равновесие, когда вставал со стула, после чего ударился о подоконник и, «возможно, о батарею». Сотрудники дома престарелых провели полный осмотр тела и не отметили никаких видимых травм, а также зафиксировали, что подвижность Чарльтона, казалось, не пострадала.

Но позже они заметили припухлость у него на спине, и в центр были вызваны парамедики. Чарльтон был доставлен в местную больницу, а затем переведен в больницу общего профиля в Мэкклсфилде.

Как стало известно следствию, рентген грудной клетки и компьютерная томография показали, что у него были сломаны ребра и, вероятно, развилась пневмония. Врачи решили, что Чарльтону необходима паллиативная помощь. Он умер через 5 дней.

В ходе расследования стало известно, что у англичанина была обширная история болезни, и в сентябре он также заразился коронавирусом. Коронер назвал причиной смерти травму легких, падение и деменцию.

Менеджер дома престарелых Тамара Симмонс сказала, что экс-игрок «МЮ» «нуждался в помощи во всех аспектах повседневной жизни».

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