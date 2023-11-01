Чарльтон умер из-за травмы легких, полученной после падения в доме престарелых. Экс-игрок «МЮ» ударился о подоконник

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Бобби Чарльтон происшествия Футбол

Бобби Чарльтон скончался в результате несчастного случая.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и обладатель Золотого мяча 1966 года умер 21 октября в возрасте 86 лет.

В ходе расследования в коронерском суде Чешира стало известно, что Чарльтон жил в доме престарелых в Натсфорде, где ухаживают за пациентами с деменцией. Старший коронер Чешира Жаклин Девониш пришла к выводу, что его смерть наступила в результате несчастного случая. 

На слушании было сообщено, что экс-футболист потерял равновесие, когда вставал со стула, после чего ударился о подоконник и, «возможно, о батарею». Сотрудники дома престарелых провели полный осмотр тела и не отметили никаких видимых травм, а также зафиксировали, что подвижность Чарльтона, казалось, не пострадала.

Но позже они заметили припухлость у него на спине, и в центр были вызваны парамедики. Чарльтон был доставлен в местную больницу, а затем переведен в больницу общего профиля в Мэкклсфилде.

Как стало известно следствию, рентген грудной клетки и компьютерная томография показали, что у него были сломаны ребра и, вероятно, развилась пневмония. Врачи решили, что Чарльтону необходима паллиативная помощь. Он умер через 5 дней. 

В ходе расследования стало известно, что у англичанина была обширная история болезни, и в сентябре он также заразился коронавирусом. Коронер назвал причиной смерти травму легких, падение и деменцию. 

Менеджер дома престарелых Тамара Симмонс сказала, что экс-игрок «МЮ» «нуждался в помощи во всех аспектах повседневной жизни».

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75 комментариев

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Перстень Уэстбрука
Ответ Невидимый боец
поражает одно, как легенда вообще оказался в доме престарелых??
Не все дети хотят ухаживать за стариками с деменцией, они порой невыносимы
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+69
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Best game on Earth
Ответ Невидимый боец
поражает одно, как легенда вообще оказался в доме престарелых??
Иногда это лучший выход. Там всё же проф. уход. Но и там не досмотрели, не всегда это возможно. Старость не радость.
+68
-6
+62
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Marcus-light
Ответ Невидимый боец
поражает одно, как легенда вообще оказался в доме престарелых??
Есть разные дома престарелых. Есть очень годные места, где живешь как в апарт-отеле, только с круглосуточным доступом медперсонала и без шумной молодежи по соседству. Не стоит представлять себе дурку из американских фильмов.
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Snów
Ответ Невидимый боец
поражает одно, как легенда вообще оказался в доме престарелых??
Потому что его семья могла это позволить. Не путайте дома престарелых разных стран. Его, как это популярно показывать в передачах типа "Пусть говорят", не кинули бедного одного догнивать в подвал.
У него есть семья и деньги. Учитывая, что у него деменция -- за ним в доме ухаживали, смотрели, мыли, лечили, вовлекали в общение и деятельность.
Да, с "присматривали" не срослось. Но это все равно лучше, чем семье тратить собственное время, эмоциональные и психологические ресурсы, чтобы все равно не дать того внимания, которое можно получить в качественном доме престарелых.
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Невидимый боец
поражает одно, как легенда вообще оказался в доме престарелых??
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<~Inter~>
Ответ Iamliam
Жесть, легенда футбола, а доживал в доме престарелых почему-то.
а что в этом плохого? такому человеку нужен постоянный уход, а взрослые люди как бы должны быть на работе днём и воспитывать своих детей. Отдать в дом, где ему обеспечат круглосуточный уход в разы лучше, чем оставлять его с сиделкой дома
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<~Inter~>
Ответ Невидимый боец
неси до конца свою ношу
Каким образом? У взрослого человека в качестве ноши ещё есть жена и дети. Подобные ситуации лишь создают напряжение в семье и это всё может плохо отражаться на взрослеющих детях. По итогу вроде помог отцу, но пожертвовал детством детей
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Верховный Лорд
Ответ Stop1991
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Поверь, ингуши и чеченцы тоже любят называть остальных животными😁
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Hitgoe Himgob
Ответ Adrenaline Z
Комментарий удален пользователем
А вам не стыдно за ваш никнейм? Моралист нашелся, люди трезвые вещи пишут
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Иванов Сергей
Ответ Stop1991
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Потому что там много неработающих родственников 😁
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Михаил Блинов
Ответ Невидимый боец
поражает одно, как легенда вообще оказался в доме престарелых??
Человеку нужен был постоянный уход, тем более деменция развивалась.
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<~Inter~>
Ответ Невидимый боец
а когда то отец поднимал тебя, был молодым, дети обязаны и внуки смотреть.,ну у некоторых слово родители это как обуза. удивлятся нечему уже
гораздо лучше наверное повесить всю эту работу на жену и детей, а самому быть на работе. Удобная позиция, где страдают все кроме тебя самого
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Иванов Сергей
Ответ Adrenaline Z
такова жизнь человека быть до конца жизни со своими родителями, а не бросать их ,не избавляться, хотя кому я пишу
Ты бросишь работу и будешь сидеть со своими стариками без денег ?, что то я не верю
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Кокич
Ответ mario-romario
В как насчет Кремля?
Это уже целый пансионат.
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Сергей Кайзер
Ответ Невидимый боец
Комментарий удален пользователем
ты тут такое бравое дитя, просто сын века. однако такие дома по какой-то причине существуют в огромном количестве, не думал? почитай, что такое деменция. если не сталкивался - я тебе не советую.
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ViZaVi
Ответ Stop1991
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Поместить человека в дом престарелых не эквивалентно выбрасыванию на мусорку. Особенно если человек нуждается в постоянной медицинской помощи.
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Иванов Сергей
Дом престарелых очень дорого особенно в Англии
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R. Giskard Reventlov
Ответ Невидимый боец
поражает одно, как легенда вообще оказался в доме престарелых??
Там условия лучше, чем дома
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pups99
Ответ Stop1991
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Большое количество платных домов престарелых в Магасе Республике Ингушетия представленные в каталоге «ПроПансионаты»

Каталог домов престарелых в Магасе
«Мелисса»
«Мирный Дом»
«Родной»
«Сирень»
«Пседахский»
«Солнечный»
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Александр Максаков
Ответ Stop1991
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"Мы" - это кто? Тебя здесь много?
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Gustav Forsberg
Ответ Невидимый боец
поражает одно, как легенда вообще оказался в доме престарелых??
такое себе быть обузой для своих близких в таком состоянии.
а дома престарелых в их лучшем виде (а я уверен, что он был в топовом) - это гуманно и человечно по отношению ко всем.
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mario-romario
Ответ Кокич
Белый дом в Вашингтоне полностью готов принять статус Дома для престарелых. Вся необходимая для этого инфраструктура там уже есть.
В как насчет Кремля?
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Marcus-light
Ответ бек саидов
Позор , или позорище, это то , что люди , которые родили, кормили, воспитывали и оплачивали все расходы своего чада , в конечном итоге оказываются в таких учреждениях, и умирают в позорных условиях. Это Европа.
В позорных условиях? Базовая цена содержания в этих условиях - 7600 фунтов в месяц, 875 тысяч рублей.ВИП условия, которые были у Чарльтона, примерно вдвое дороже.
А есть ли у вас хотя бы однушка за 3 млн, уважаемый Бек?)
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ApXuMaHqPuT
Старость - не радость😕
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thtscrz
Ответ Iamliam
Жесть, легенда футбола, а доживал в доме престарелых почему-то.
Ну и там может лухари дом был
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