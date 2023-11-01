Тина Канделаки: «Матч ТВ» показывает всему миру уровень российского спорта»

Тина Канделаки заявила, что «Матч ТВ» показывает миру уровень российского спорта.

Сегодня, 1 ноября, телеканал отмечает восьмилетие.

«Есть такое понятие на телевидении «прогнозная доля», и когда начались санкции, естественно, не раскрывая цифр, нам ставили достаточно скромные прогнозы. Нет международных событий, остался только футбол, а нас там нет, поэтому говорили: «Кто будет смотреть «Матч ТВ»?

Но я с гордостью могу сказать, и это подтверждают все цифры, «Матч ТВ» идет с опережением всех прогнозов. «Матч ТВ» показывает всему миру уровень российского спорта.

Большое количество спортсменов, которые в эпоху санкций остались без международных соревнований, уверена, испытывают определенное чувство горечи. И была задача поддержать российских спортсменов во всех российских соревнованиях, задать такую планку, чтобы они не чувствовали себя изолированными, брошенными и никому не нужными.

Разные международные события, контракт с UFC – все это совокупно вместе с российскими и западными событиями, которые мы показываем, делает «Матч ТВ» очень привлекательным, – сказала pаместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга» Тина Канделаки.