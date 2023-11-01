Тина Канделаки: «Матч ТВ» показывает всему миру уровень российского спорта»

Теги телевидение UFC Газпром-Медиа Матч ТВ Тина Канделаки Биатлон

Тина Канделаки заявила, что «Матч ТВ» показывает миру уровень российского спорта.

Сегодня, 1 ноября, телеканал отмечает восьмилетие.

«Есть такое понятие на телевидении «прогнозная доля», и когда начались санкции, естественно, не раскрывая цифр, нам ставили достаточно скромные прогнозы. Нет международных событий, остался только футбол, а нас там нет, поэтому говорили: «Кто будет смотреть «Матч ТВ»?

Но я с гордостью могу сказать, и это подтверждают все цифры, «Матч ТВ» идет с опережением всех прогнозов. «Матч ТВ» показывает всему миру уровень российского спорта.

Большое количество спортсменов, которые в эпоху санкций остались без международных соревнований, уверена, испытывают определенное чувство горечи. И была задача поддержать российских спортсменов во всех российских соревнованиях, задать такую планку, чтобы они не чувствовали себя изолированными, брошенными и никому не нужными.

Разные международные события, контракт с UFC – все это совокупно вместе с российскими и западными событиями, которые мы показываем, делает «Матч ТВ» очень привлекательным, – сказала pаместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга» Тина Канделаки.

43 комментария

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Schiaff1no
Тут даже не поспоришь
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Stanislav Cherchesov
Матч ТВ показывает полное дно, по сравнению с тем что было на канале спорт и россия 2 даже.
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Russian Horse
Я б даже сказал, что держит марку
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Bartez1986
В Северной Америке люди говорят сутками не спят, чтобы Матч ТВ посмотреть
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MagicWithoutBorders
Уровень российского спорта - это дешевые американские боевики из 90-х?))
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Александр Жук
Матч тв показывает Майкла Бома в Есть тема, а это якобы спортивный канал
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Yusif Huseyinov
Ответ Schiaff1no
Тут даже не поспоришь
😂
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Григорий Шутров
Главное верить. И не проверять.
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Ильмарчик
Уровень контракта с UFC - врубить рекламу букмекеров сразу после того, как Махачев финишировал Волкановски. Это же золотое время эмоций, первые секунды, как все празднуют, как приходит в себя Волк, как празднует Махачев. А на экране букмекер.
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Геннадий Тимченко
Ответ Schiaff1no
Тут даже не поспоришь
то, что она "раместитель"❓
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Viks
«Матч ТВ» показывает всему миру --- Ха-ха-ха! А мир знает о существовании Матч-ТВ?
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Mistic69
Тина Манделаки ШJiюпка
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Spuki _Plai
Матч ТВ смотрят во всём мире ?! Это сильно ! Если врать, то уж на всю катушку.
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JENNINGS
Сегодня 1 ноября, а не апреля
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Алексей Фирстов
Матч Тв деградирует с каждым днём все сильнее и профессионалы оттуда бегут!
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Новый тренер ФК Спартак
Лучше бы уровень жизни повышало государство а не тратило деньги на днотв с губашлепами и жорама ипотеками.
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Schiaff1no
Ответ Russian Horse
Я б даже сказал, что держит марку
Олицетворяет так сказать
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DaRt FeLiX
Цифры в студию.
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Jeicob Harlon
это она ляпнула перепутав рычаг коробки передач с микрофоном!,всё таки из под руля
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Илья Савчук
Так и вижу , как с ЮА и Азии люди прут на Матч ТВ, чтоб посмотреть чемпионат России по регби и Стивена Сигала!
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Игорь Шишов
однозначно. в Детройте рано утром просыпаются и включают матч ТВ дабы глянуть старого доброго Стивена Сигала или документалка про детскую художественную гимнастику.
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Montenegro Serbian
Ответ Bartez1986
В Северной Америке люди говорят сутками не спят, чтобы Матч ТВ посмотреть
Чувак, я сейчас во Вьетнаме нахожусь. Тут при мне вообще массовая драка началась, когда в кафе зашла компания и переключила канал в телевизоре с Матч ТВ на ESPN. Махач дикий был.
Тут Матч ТВ вторая религия.
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omega pepega
всем техасом смотрели химки-ростов вместо супербоула
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romankoucher
Ну хватит уже, уймись.
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atomio
зато ты свой уровень уже тоже давно всем показала - то под рулём его искала, то на коленках
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