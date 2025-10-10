Константин Генич: «Если б сказали перед сезоном, что после 11 туров будет лидировать ЦСКА, я бы пальцем у виска покрутил. После ухода Николича, с неопытным Глебовым, без Роши – да харэ, 6-е место»

Константин Генич не ожидал лидерства ЦСКА.

«Если б ты мне сказал перед сезоном, что после 11 туров будет лидировать ЦСКА, я бы пальцем у виска покрутил.

ЦСКА – после ухода Николича , с приходом малоизвестного тренера. Посмотрите, кто у вас там, Глебов ? Вы чего, он же вообще без опыта…

Круговой в полузащите. Вы чего, с ума сошли? Впереди Мусаев и Алеррандро . А в обороне еще и Роша ушел. Да харэ, ЦСКА будет шестым.

То, что происходит, для меня супернеожиданно», – отметил комментатор «Матч ТВ».