Два золота России на ЧМ по борьбе, заявление УЕФА о бане российских команд, ностальгия Широкова по СССР, срыв и спасение Неймара в азиатской ЛЧ, очередная потеря «МЮ» и другие новости

1. Российские борцы Заурбек Сидаков и Ахмед Усманов завоевали золотые медали на ЧМ в Белграде. Абдулрашид Садулаев сенсационно уступил в полуфинале – всему виной травма. Кстати, на турнире каждый шестой участник – из России (хотя допустили только 10).

2. Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские команды вернутся на международные турниры только после окончания событий на Украине. Также словенец объяснил, почему «Газпром» может спонсировать играющую в ЛЧ «Црвену Звезду». Дмитрий Свищев похвалил президента УЕФА за смелость.

3. Роман Широков в режиме эксперта в политике и истории рассказал, как «в СССР каждый был друг за друга и предан стране» (в отличие от американщины и европейской цивилизации). По словам экс-футболиста, у Советского Союза «был самый большой экономический рост в мире с 1929-го по 1955-й, за исключением ВОВ». Широков уверен, что Россию вернут на международные турниры, хоть «с той стороны нам всегда хотели насолить», и сомневается, что уехавшие из страны россияне нужны «зарубежным непартнерам».

4. Карим Бензема заявил, что саудовская лига на пути к тому, чтобы стать лучшей в мире, однако местный топ-клуб «Аль-Хилаль» с Неймаром и Малкомом лишь на 10-й добавленной минуте спасся в матче с «Навбахором» из Узбекистана. Экс-форвард «ПСЖ» вообще чудом не получил красную, толкнув и пнув мячом в соперника. Сам Бензема с АГМК не сыграл, но его «Аль-Иттихад» уверенно победил и без француза. «Аль-Наср» Роналду сегодня играет в Иране – Криштиану по прилете подарили ковер.

5. «МЮ» продолжает нести потери – защитник Аарон Уан-Биссака выбыл на два месяца из-за травмы. Мало проблем у «Юнайтед», так еще и Пеп посмеялся над вопросом о старте соседей в сезоне, а «Брайтон» напомнил о трешке в ворота Онана на «Олд Траффорд».

6. «Нефтехимик» установил личный антирекорд в КХЛ, проиграв «Барысу» со счетом 0:8. «Лада» одолела «Трактор» и набрала очки в пятой игре подряд. «Торпедо» не забило впервые в сезоне, ЦСКА уступил «Локомотиву» – это пятое поражение армейцев в восьми матчах. Московское «Динамо» забросило шесть шайб «Спартаку» и возглавило таблицу Запада, Егор Петухов забил первый лакросс-гол в сезоне. Все результаты дня – здесь.

7. Алина Загитова оценила видео в ее поддержку со словами о том, что «не стоит подстраиваться под аудиторию, нужно выбирать себя».

8. Александр Головин второй раз подряд попал в команду тура Лиги 1 по версии L’Équipe.

9. «Зенит» отдаст полузащитника Зелимхана Бакаева в аренду «Аль-Вахде» из ОАЭ.

10. Семьи погибших в ДТП в Ленинградской области велосипедисток получат по миллиону рублей.

11. Испанские футболистки повторно отказались приезжать в сборную. Их вызвали, несмотря на бойкот.

Утренний дайджест

Харлан о том, почему не пожала руку россиянке: «Они хотели использовать это как знак мира, им было очень важно заснять этот момент»

Депутат Хамзаев о программе Гуменника: «Сегодня на слуху другой Rammstein — натовская база в Германии. Надо аккуратно выбирать смысл своих танцев»

Карпин о совете уезжать из РПЛ: «Речь шла о лучших лигах Европы, а не о повальном отъезде. Слова выдергивают из контекста, как захочется»

Защитник «Оренбурга» Гойкович о Дне Победы: «Удивился, что его отмечают. Мы с семьей впервые узнали о таком празднике»

Сперцян о выборе сборной Армении: «Мечтал играть за Россию в детстве, но там меня никто не ждал и не звал. Ни капли не жалею, играю за историческую родину. За Россию болею, смотрю матчи»

Карен Шахназаров о сборной России: «Все страны поют гимн, а наши футболисты его не знают. Хорошо, если один открывает рот»