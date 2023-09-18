Карен Шахназаров о сборной России: «Все страны поют гимн, а наши футболисты его не знают. Хорошо, если один открывает рот»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Политика Мосфильм кино Футбол

Режиссер Карен Шахназаров раскритиковал игроков сборной России за незнание гимна.

«[Школьники] стали исполнять [гимн России],  вот и знают его. Это правильный шаг, только его надо было делать еще 30 лет назад. Тогда бы его знали не только первоклашки, а и футболисты.

Вот посмотрите, все страны стоят, поют гимн, а наши футболисты – видно, что они его не знают. Если один там что-то открывает рот – это хорошо», – сказал генеральный директор «Мосфильма».

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12 комментариев

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vzi
30 лет назад у нас был другой гимн. Без слов. :)
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Waiway
Осталось узнать мнение Кокорина о продукции Мосфильма. Пусть Сашка оценит, как там актеры роли отыгрывают и все такое. Цирк так цирк, чо мелочиться то...
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umnik3
как вбили в свое время в голову гимн СССР, так его и напеваю))
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majestic1980
Какие 30 лет? До 2000 была другая музыка и соответственно слова ( если они вообще были)
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JENNINGS
Не все, в испанском гимне нет слов)
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dmt8111
...Дыроколом, да по башке!...
Хороший был режисёр.
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Andrei Pavlov
Скоро новый нужно будет придумывать. Всё к этому идёт.
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Sinister Kid
В футболе же выигрывают на стадии пения гимнов) Так и запишем.
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Всеволод Бобров
по факту, давно замечал какой поют гимн те же латиносы или итальянцы и как наши стоят, или молча или еле еле под нос что-то бубнят, позорище.
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Заяцволк
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля
В пердив отправляется горя не зная
Команда с названьем Спартак Москваля
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