Карен Шахназаров о сборной России: «Все страны поют гимн, а наши футболисты его не знают. Хорошо, если один открывает рот»

Режиссер Карен Шахназаров раскритиковал игроков сборной России за незнание гимна.

«[Школьники] стали исполнять [гимн России], вот и знают его. Это правильный шаг, только его надо было делать еще 30 лет назад. Тогда бы его знали не только первоклашки, а и футболисты.

Вот посмотрите, все страны стоят, поют гимн, а наши футболисты – видно, что они его не знают. Если один там что-то открывает рот – это хорошо», – сказал генеральный директор «Мосфильма».

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