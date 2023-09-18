Президент УЕФА Александер Чеферин высказался об отстранении российских команд.

«Российские команды вернутся в [международный] футбол, когда события на Украине (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru) закончатся», – сказал в интервью Sportklub.

Напомним, 28 февраля 2022 года и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

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