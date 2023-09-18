«Российские команды вернутся, когда события на Украине закончатся». Президент УЕФА об отстранении

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Президент УЕФА Александер Чеферин высказался об отстранении российских команд.

«Российские команды вернутся в [международный] футбол, когда события на Украине (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru) закончатся», – сказал Чеферин в интервью Sportklub.

Напомним, 28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

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59 комментариев

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Balt39
Вот просили чётких сроков. Их озвучили)))) Правда, здравым людям итак это понятно было
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Артем Гладских
когда события закончатся ..

ясно,тут,всё,понятно
+7
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ПравдоРуб
А если они закончатся не в пользу Украины, потом опять УЕФА что ни будь придумает и передумает?
+10
-7
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ j30
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Тут даже таблетки не помогут
+6
-3
+3
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Under
Ответ Apol
Ты хоть осознаешь, чем такой поворот событий может завершиться? Или ты дальше одного шага не привык думать?
и чем же это может завершиться?
+2
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*** Ruslan ***
Ответ privet100
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Ты с Украиной спутал
+4
-2
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Alex
Ответ Apol
Ты хоть осознаешь, чем такой поворот событий может завершиться? Или ты дальше одного шага не привык думать?
Тут один многоходовочник теперь в розыске
+2
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Александр Беляков
Интересно как Карабах играть тогда будет?))
+6
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Отец Абду
Да забейте , допустят скоро всех
Как в других спортах потихоньку допускают, так и тут будет , больше гонора , Украина никому не интересна , все в своих интересах действуют...
+14
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Шамиль Аблязов
Может в уефа знают когда, а главное - чем?
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Numunu
Ответ Александр Беляков
Интересно как Карабах играть тогда будет?))
А его про Карабах спрашивали ? ) И разве там сейчас идет война ? А весь военный спектакль происходил лишь на территории Азербайджана 🤷🏻‍♂️
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ privet100
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Смешной
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Артем Гладских
Ответ privet100
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походу ты с приветом
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Dima_Sushkov
Ответ Александр Беляков
Интересно как Карабах играть тогда будет?))
Это другое.
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Da prozecutor
Ответ Alex
Нет. он вернёт Россию в каменный век
страшно представить, куда он вернет остальной мир
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Alex
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Ядерный удар по США вернет Россию в футбол?
Нет. он вернёт Россию в каменный век
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Кашпир
Ответ Виктор Войнов
Важное уточнение. когда события закончиться так , как надо США и его друзьям
Патриотизм - это не знание и любовь к своему языку. Патриотизм - это врагов себе выдумать и гавкать на них почаще.
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goshforever
Ответ Алар
Ну вот, теперь понятно когда, но точно не скоро! Переход в другую конфедерацию теперь однозначен, но вопрос лишь в том разрешит ли ФИФА нам играть там.
Сорокин озвучил недавно относительно, что в РФС желают сидеть и ждать у моря погоды в УЕФА 3 года с момента отстранения. Из них прошло полтора. Так что до 2025го будут сидеть.
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Apol
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Во всяком случае в футболе, Катарцы его в сто раз переплюнули
Да этот пользователь с особым развитием - хейтер Челси, не обращай внимания
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Дмитрий9779
Ответ privet100
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Это смешно,если бы не было так грустно
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Красная стрела
Отлично. Уже первые проблески.
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iPatrick
Ответ goshforever
Дословная цитата какая? Ссылка на первоисточник вообще где-то есть? PS так-то это не новость. Впрочем, даже после окончания активных боевых действий, едва ли большинство членов УЕФА вдруг перестанут бойкотировать сборную России. Ибо итог не понравится явно.
Какой итог не понравится?
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Guillermo
Ответ Отец Абду
Да забейте , допустят скоро всех Как в других спортах потихоньку допускают, так и тут будет , больше гонора , Украина никому не интересна , все в своих интересах действуют...
Один из интересов - не допустить сближения Европы с РФ и Китаем. Поэтому напряжение надо будет держать
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Artuom Batishev
Ответ Dmitry Orlov
А почему тогда в 2014 году, когда "события на Украине" начались, Украина не была отстранена от международных соревнований? Тогда и всё последующее время до 2022 года военный конфликт, гибели мирных жителей вообще их не смущали?
Это другое, вырезать население своей страны видимо можно... 🤷🏻
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ОттоДракула
То есть в ближайшее время можно не ждать.
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