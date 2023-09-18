Уан-Биссака выбыл на 2 месяца из-за травмы, полученной после выхода на 85-й минуте игры с «Брайтоном». У «МЮ» недоступны 10 игроков

Защитник Аарон Уан-Биссака получил травму, выйдя на замену в матче с «Брайтоном».

Правый защитник появился на поле на 85-й минуте игры 5-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и « » (1:3) вместо Лисандро Мартинеса.

Пресс-служба клуба сообщает, что точные сроки восстановления Уан-Биссаки неизвестны, однако сейчас все указывает на то, что он пропустит несколько недель. По данным The Athletic, футболист получил травму мышц задней поверхности бедра, из-за которой пропустит до двух месяцев.

После травмы у «МЮ» есть лишь один игрок на позицию правого защитника – Диогу Далот. При этом клубу предстоит провести 6 матчей в трех турнирах до 9 октября, когда начнется следующая пауза на матчи сборных.

Из-за травм и отстранений у «МЮ» сейчас недоступны 10 игроков. Помимо Уан-Биссаки, это Антони, Джейдон Санчо, Люк Шоу, Мэйсон Маунт, Тирелл Маласиа, Амад Диалло, Кобби Майну, Том Хитон и Софьян Амрабат.

В этом сезоне Уан-Биссака принял участие во всех 5 матчах «МЮ» в и сделал 1 голевую передачу. Статистику 25-летнего игрока можно найти здесь.

Послезавтра, 20 сентября, « » сыграет против «Баварии» на выезде в матче Лиги чемпионов.

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