Уан-Биссака выбыл на 2 месяца из-за травмы, полученной после выхода на 85-й минуте игры с «Брайтоном». У «МЮ» недоступны 10 игроков

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА травмы Брайтон Аарон Уан-Биссака Футбол

Защитник Аарон Уан-Биссака получил травму, выйдя на замену в матче с «Брайтоном».

Правый защитник появился на поле на 85-й минуте игры 5-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном» (1:3) вместо Лисандро Мартинеса.

Пресс-служба клуба сообщает, что точные сроки восстановления Уан-Биссаки неизвестны, однако сейчас все указывает на то, что он пропустит несколько недель. По данным The Athletic, футболист получил травму мышц задней поверхности бедра, из-за которой пропустит до двух месяцев.

После травмы Уан-Биссаки у «МЮ» есть лишь один игрок на позицию правого защитника – Диогу Далот. При этом клубу предстоит провести 6 матчей в трех турнирах до 9 октября, когда начнется следующая пауза на матчи сборных.

Из-за травм и отстранений у «МЮ» сейчас недоступны 10 игроков. Помимо Уан-Биссаки, это Антони, Джейдон Санчо, Люк Шоу, Мэйсон Маунт, Тирелл Маласиа, Амад Диалло, Кобби Майну, Том Хитон и Софьян Амрабат.

В этом сезоне Уан-Биссака принял участие во всех 5 матчах «МЮ» в АПЛ и сделал 1 голевую передачу. Статистику 25-летнего игрока можно найти здесь.

Послезавтра, 20 сентября, «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Баварии» на выезде в матче Лиги чемпионов.

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56 комментариев

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damondiamond
остаться бы в АПЛ на следующий сезон
+48
-3
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United_LP
Ответ Владимир Тарасенко
Пэдди МакНеира, Тайлера Блэкетта, а ещё Фабио и Рафаэля да Силва
Фабио и Рафа были топами в сравнении с тем, что есть
+26
-4
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Владимир Тарасенко
Ответ Le Tallec
Верните Туанзебе и Бортвика-Джексона!
Пэдди МакНеира, Тайлера Блэкетта, а ещё Фабио и Рафаэля да Силва
+18
-1
+17
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Today I feel Qatari
Мышечные травмы следствие плохой физической формы. Чем же с ними таким 7хаг занимался на предсезонке и была ли она вообще? Почему вся команда мертвая? Прессинга хватает на 20 минут, эпидемия травм. Зато все дисциплинированные и в носках одного цвета
+11
-2
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Le Tallec
Верните Туанзебе и Бортвика-Джексона!
+11
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damondiamond
Ответ damondiamond
остаться бы в АПЛ на следующий сезон
зато в чемпионшипе точно не дадут по полю игрокам пешком ходить, вернется дисциплина и желание, а также и Глейзеры быстрее продадут клуб - в общем, попасть в чемпионшип не такая уж и плохая идея
+5
0
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Зизуха
Ответ damondiamond
остаться бы в АПЛ на следующий сезон
вместе с Челси
+6
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Today I feel Qatari
Ответ bibendum
Судя по пузу Каземиро, предсезонки не было. Ребята гоняли потусить в США, пофоткаться с болелами, сходить в казино.
Спасибо Анчелотти за то, что в прошлом году топово его к сезону подготовил. Иначе с нашим лысым фитнес-инструктором никакой ЛЧ в этом году и не было бы
+6
-1
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Владимир Тарасенко
Ответ Акматов Мейман
Фига ты вспомнил
Можно ещё вернуть Фила Бардсли, Дональда Лава и Дэнни Симпсона (на минуточку, выиграл АПЛ с Лестером)
+3
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Direct free kick
Ответ Ложный Латераль
Ну хоть обминусуйтесь, но это карма за высокомерие. Нужно иметь три состава, что бы как Пеп исключать разных Конселу из команды, раз не имеешь запас, будь добр находить компромисс. Но это уже проблемы следующего тренера
Если бы карма существовала, 7хаг бы дальше Твенте никогда бы не работал
+3
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Ложный Латераль
Ответ Le Tallec
Зачем минусы ставить людям? Уже и пошутить нельзя?
Я плюс поставил, я лично сюда захожу отдохнуть от мира и работы)Шутки важны)
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Сослан Бедоев
Ответ Le Tallec
Зачем минусы ставить людям? Уже и пошутить нельзя?
Видимо очередной дегенерат бьётся за место в топе)) привыкай 😅
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Isshin88
МЮ похоже прокляли за период Ферги и его работу с судьями.
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Роман Добрецов
Нам звиздец. Попал ТХ в болото.
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red hikkikomori
Ответ Direct free kick
Есть такой https://youtu.be/XVFMeIXa8YA
Интересный фильм?
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red hikkikomori
Ответ Дедушкин самогон
Ходит слух, что САФ после первых неудачных сезонов продал душу дьяволу, дальше пошел удачный период, но взамен МЮ обречен 100 лет находится в упадке после его ухода
и вдобавок к этому САФа обязали смотреть на все это на трибуне в живую
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bibendum
Ответ Today I feel Qatari
Мышечные травмы следствие плохой физической формы. Чем же с ними таким 7хаг занимался на предсезонке и была ли она вообще? Почему вся команда мертвая? Прессинга хватает на 20 минут, эпидемия травм. Зато все дисциплинированные и в носках одного цвета
Судя по пузу Каземиро, предсезонки не было. Ребята гоняли потусить в США, пофоткаться с болелами, сходить в казино.
+2
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Руслан1313
Это писец полный🤦🏻‍♂️
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Brassic
Ответ MANCHESTER UNITED 05
Думаю баварии как минимум не проиграем ) обычно так и бывает , когда команда не в форме и следующая игра с фаворитом , на характере вывезем
У Баварии можно выиграть, главное Бернли проиграть)
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Евгений Орлов
Как же удобно голландским тренерам, обосрался в Барселоне/мю или не тренировал пару лет, но зато имя известное - всегда можно сборную возглавить. Чувствуется Тен хаг один из главных претендентов к концу сезона на столь вакантную должность
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Сослан Бедоев
Ответ Direct free kick
Так у Арсенала до сих пор полно травм
Ну я с 2000 года за Арсенал болею)) череду таких сезонов прошёл мой любимый клуб, что сейчас даже заикнуться грех про лазарет)) сейчас просто шикарно в этом плане!)
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Джон Харпер
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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MANCHESTER UNITED 05
Думаю баварии как минимум не проиграем ) обычно так и бывает , когда команда не в форме и следующая игра с фаворитом , на характере вывезем
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Stretford End
какое то проклятье
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Direct free kick
Ответ red hikkikomori
Вызывайте экзорциста
Есть такой https://youtu.be/XVFMeIXa8YA
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