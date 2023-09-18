Защитник «Оренбурга» Гойкович о Дне Победы: «Удивился, что его отмечают. Мы с семьей впервые узнали о таком празднике»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Ренато Гойкович Футбол

Игрока «Оренбурга» Ренато Гойковича удивило то, как в России отмечают День Победы.

– Какую русскую традицию вы не понимаете?

– Это не традиция, а праздник – 9 Мая. Для меня было удивлением, что его отмечают. Во время празднования Дня Победы прогуливался с семьей в центре Оренбурга по Советской улице: песни, военная техника, казалось, весь город вышел отмечать 9 Мая. Для нас это был огромный сюрприз – впервые узнали о таком празднике.

Могу сказать одно: в России этот день отмечают с размахом. Для вас это важный праздник. Боюсь представить, как 9 Мая отмечают в Москве и Петербурге.

В Боснии у нас всего пару праздников, в основном религиозные, но таких, как День Победы, у нас нет. У нас не отмечают 9 Мая, – сказал боснийский футболист.

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43 комментария

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Гоша Петров
Россия потеряла столько людей во время 2-ой мировой.Естественно что это очень важная дата для всех нас,у каждого кто то из родных побиг в данной войне.
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Фарид Харисов
Ответ Uriy walmart
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Ага, а ещё для таких как ты есть день скорби. Если вдруг не знал, то он 22 июня. Но что-то никто из известных мне хейтеров "Кремлёвского" Дня Победы не скорбит в это время, а только льёт желчь на 9 мая, мол это не праздник, это траур!!!
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Machine Head
9 мая главный праздник страны - это день Великой победы . Всегда приятно было видеть гостей из соседних республик , ветеранов войны из Киргизии, Узбекистана , Казахстана , Молдовы , Грузии в в национальных костюмах с орденами и медалями на груди , которые ранее всегда приезжали в Москву для встречи с однополчанами. В эти праздничные дни проезд по всей стране для ветеранов на всех видах транспорта абсолютно бесплатный . Вечная память героям !
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Фарид Харисов
Ответ Гоша Петров
Россия потеряла столько людей во время 2-ой мировой.Естественно что это очень важная дата для всех нас,у каждого кто то из родных побиг в данной войне.
Не только Россия, а все советские республики!

В том числе и мой родной Казахстан. Правда, сейчас уже 3 года по разным причинам не проводят парад, так ещё и на все шествия вроде бессмертного полка приходят провокаторы. А что в сети творится... Ненависть, склоки, конфликты, усиливающиеся попытки обернуть День Победы днём Великой Трагедии.
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Б81
Ответ Uriy walmart
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Какое победобесие?Любую семью это коснулось.праздник со слезами на глазах.Не просто так поется.откуда вы такие деграданты и мракобесы беретесь…
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Nehvoray
Еще бы вы отмечали, Босния входила в НГХ, которые воевали на стороне вермахта (привет усташам) там только сербы партизанили
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lovec23
Все не так однозначно с праздником 9 мая в Боснии, в 41 году Югославию раздолбили и строна отошла в состав Хорватии и часть боснийцев воевала за нацистов . Была создана даже специальная дивизия мусульманская . Истребляли сербов и евреев . Так что многое зависит за кого воевали твои предки .
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riverman1980
Гойкович бошняк из Тузлы, его дед скорее всего воевал на стороне нацистов.
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ivansharypov13
Ответ Uriy walmart
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Ну спортсовским комментаторам наверное никогда не узнать что есть День Памяти и скорби 22 июня! Людям наверное 9 мая после победы над Гитлеровской Германией нужно было выйти всей страной и во дворах повешаться
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окечуква
В Сербии и Черногории 9 мая отмечают как праздник. И в РС это точно такой же праздник, во всяком случае, выходной день. Тут все дело в том, что Ренато из другой половины БиГ, а там разумеется никаких таких дат отмечаться и не может.
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Александр Жердин
Я - ленинградец! Моя мать пережили блокаду , а отец - воевал. И для меня 9 Мая - это пожалуй главный праздник.
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murzzzzzilka
Ответ Uriy walmart
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Как не стыдно такое писать?…🤦🏻‍♀️
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АндрейАршавинЛучшийФутболистМира
Ответ Гоша Петров
Россия потеряла столько людей во время 2-ой мировой.Естественно что это очень важная дата для всех нас,у каждого кто то из родных побиг в данной войне.
Только вот для дедов это был день памяти, а сейчас устраивают клоунаду с ряжеными на потеху царя.
+12
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+4
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Yndestad
Ответ Machine Head
9 мая главный праздник страны - это день Великой победы . Всегда приятно было видеть гостей из соседних республик , ветеранов войны из Киргизии, Узбекистана , Казахстана , Молдовы , Грузии в в национальных костюмах с орденами и медалями на груди , которые ранее всегда приезжали в Москву для встречи с однополчанами. В эти праздничные дни проезд по всей стране для ветеранов на всех видах транспорта абсолютно бесплатный . Вечная память героям !
сказал - как методичку прочитал. или рассылку на госуслугах))
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ivansharypov13
Ответ Uriy walmart
Комментарий удален модератором
To li delo mit’ tualeti v Pol’she, ne zhizn” a skazka ahahahaha
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goshforever
Республика Сербская:
9 мая — День победы над фашизмом

Федерация Боснии и Герцеговины:
9 мая — День Европы

Ясно-понятно
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Сицилийский виноград
Ответ Nehvoray
Еще бы вы отмечали, Босния входила в НГХ, которые воевали на стороне вермахта (привет усташам) там только сербы партизанили
В Сербии, если чо, 9 мая праздник, но не выходной. А вот конец первой мировой они отмечают государственным выходным.
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Atsuktuvas
Вечная память отдавшим жизнь в войнах, которые развязывают диктаторы, уверовавшие в свою исключительность.
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Evgeny
Ответ Джанлука Нальюка
Это и есть великая трагедия, учитывая количество жертв. А преподносится, как веселая войнушка, которую можно повторить.
Для моего деда это был главный праздник. А он прошёл всю войну, при этот приписав себе лишний год к возрату, чтобы взяли. Расскажи свою точку зрения прежде всего ветеранам.
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Epicman
Ну так скрепы сами себя не скрепят))
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Вован Сидорович 136
Ответ Гоша Петров
само собой все советские республики,но Гойкович говорит в новости о России вот и я только ее и упоминаю ну и если говорить по официальным данным всех к примеру вместе взятых таджиков,киргизов,туркменов,эстонцев,латышей и литовцев погибло меньше чем к примеру татар или казахов
Больше всех пострадала Польша.
Если посмотреть скока там было населения и срока погибло.
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Гоп-стоп
Конечно он удивился. Все помнят на чей стороне была Босния во время 2-ой мировой. Лучше он бы вообще молчал на эту тему.
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Владимир Самсонов
Ответ samarskij-kuzmich
Так говорит, как будто не 1995 году родился, а в каком-нибудь 2000м. Или его предки из усташей. Потому, что большинство югославов активно боролось против фашистов. Странные слова он сказал.
Про усташей очень вряд ли - они хорваты и маловероятно, что взяли бы босняка.
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samarskij-kuzmich
Так говорит, как будто не 1995 году родился, а в каком-нибудь 2000м. Или его предки из усташей. Потому, что большинство югославов активно боролось против фашистов. Странные слова он сказал.
0
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Mukunku 64
День Побе́ды — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и ежегодно отмечается 9 мая. В 1945—1947 годах и с 1965 года День Победы — нерабочий праздничный день ( спасибо дорогому Леониду Ильичу)
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