Защитник «Оренбурга» Гойкович о Дне Победы: «Удивился, что его отмечают. Мы с семьей впервые узнали о таком празднике»
Игрока «Оренбурга» Ренато Гойковича удивило то, как в России отмечают День Победы.
– Какую русскую традицию вы не понимаете?
– Это не традиция, а праздник – 9 Мая. Для меня было удивлением, что его отмечают. Во время празднования Дня Победы прогуливался с семьей в центре Оренбурга по Советской улице: песни, военная техника, казалось, весь город вышел отмечать 9 Мая. Для нас это был огромный сюрприз – впервые узнали о таком празднике.
Могу сказать одно: в России этот день отмечают с размахом. Для вас это важный праздник. Боюсь представить, как 9 Мая отмечают в Москве и Петербурге.
В Боснии у нас всего пару праздников, в основном религиозные, но таких, как День Победы, у нас нет. У нас не отмечают 9 Мая, – сказал боснийский футболист.
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В том числе и мой родной Казахстан. Правда, сейчас уже 3 года по разным причинам не проводят парад, так ещё и на все шествия вроде бессмертного полка приходят провокаторы. А что в сети творится... Ненависть, склоки, конфликты, усиливающиеся попытки обернуть День Победы днём Великой Трагедии.
9 мая — День победы над фашизмом
Федерация Боснии и Герцеговины:
9 мая — День Европы
Ясно-понятно
Если посмотреть скока там было населения и срока погибло.