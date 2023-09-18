Защитник «Оренбурга» Гойкович о Дне Победы: «Удивился, что его отмечают. Мы с семьей впервые узнали о таком празднике»

Игрока «Оренбурга» Ренато Гойковича удивило то, как в России отмечают День Победы.

– Какую русскую традицию вы не понимаете?

– Это не традиция, а праздник – 9 Мая. Для меня было удивлением, что его отмечают. Во время празднования Дня Победы прогуливался с семьей в центре Оренбурга по Советской улице: песни, военная техника, казалось, весь город вышел отмечать 9 Мая. Для нас это был огромный сюрприз – впервые узнали о таком празднике.

Могу сказать одно: в России этот день отмечают с размахом. Для вас это важный праздник. Боюсь представить, как 9 Мая отмечают в Москве и Петербурге.

В Боснии у нас всего пару праздников, в основном религиозные, но таких, как День Победы, у нас нет. У нас не отмечают 9 Мая, – сказал боснийский футболист.

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