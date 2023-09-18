Роман Широков: «Американщина и европейская цивилизация говорят, что главное – деньги. В СССР каждый был друг за друга, предан стране, коллективу»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Леон Сатурн Роман Широков премьер-лига Россия Вторая лига Б Краснодар деньги Футбол

Роман Широков высказался о разнице менталитетов жителей разных стран.

– Комментируя переход Марио Фернандеса в «Зенит», вы говорили, что к этому надо относится как к бизнесу. Верность клубу – это в прошлом, сейчас надо зарабатывать деньги?

– По отношению к иностранцам именно так. Любовь к деньгам, но не к клубу. Да и нас последние 25 лет так воспитывают. Американщина и европейская цивилизация говорят о том, что главное – деньги. Такое понятие, как преданность клубу, ушло.

– Кто воспитывал вас?

– Страна, в которой мы родились. СССР. Там было так, что каждый друг за друга. Там воспитывали: каждый должен быть предан стране, коллективу­... Сейчас жизнь изменилась. Тяжело быть все время бедными, надо зарабатывать. Каждый ищет, где лучше.

Я уже много раз приводил пример: вот я хочу быть верен «Спартаку» или ЦСКА, но контракт со мной не продлевают. Что делать? Заканчивать с футболом? Нет, конечно. Тем более если прямой конкурент зовет к себе. Конечно, надо идти туда, – сказал бывший футболист «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара», сейчас исполняющий обязанности главного тренера и гендиректор «Леон Сатурна».

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162 комментария

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Бене Гессерит
В СССР каждый был предан, это он правильно сказал
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Isshin88
Всегда возникает один вопрос - если в СССР были идеальные морально люди с волшебным воспитанием, то откуда появились все бандиты конца 80-ых- начала 90-ых? Плюс откуда появились все жулики, вороватые чиновники возрастом от 40 и больше лет, которые родились в СССР и воспитывались советскими людьми?
+232
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+223
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fatei4
Без паники, чел отрабатывает отмазаную уголовку 😀
+202
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SMART789
заложник своих кулаков скажет все как линия партии велит, нет смысла его слушать

жаль конечно что огромный талант в футболе такое г в жизни
+116
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+104
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Алар
Этот сопля прожил в СССР 10 лет. В 10 лет еще недееспособный человек и его интересы представляют родители. Что он может говорить об СССР? Книжек начитался убогий)))
+115
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+101
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Alex
Чтоб тебе жить на одну зарплату. Старое советское проклятие.
Не были заинтересованы в деньгах, ага
+77
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Андрей Лубянков
А ещë в СССР пломбир был вкусным
+70
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Alex
Ответ Бене Гессерит
В СССР каждый был предан, это он правильно сказал
Партией и правительством был предан)
+66
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Ришад Хайруллин
Ответ Isshin88
Всегда возникает один вопрос - если в СССР были идеальные морально люди с волшебным воспитанием, то откуда появились все бандиты конца 80-ых- начала 90-ых? Плюс откуда появились все жулики, вороватые чиновники возрастом от 40 и больше лет, которые родились в СССР и воспитывались советскими людьми?
Вот вот ,читаю все время комментарии какие люди были культурные и грамотные в СССР, жили дружно,а потом споминаю как отец говорил что в чужие районы зайдёшь и тебя отмузят за просто так
+53
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Isshin88
Ответ Алар
Этот сопля прожил в СССР 10 лет. В 10 лет еще недееспособный человек и его интересы представляют родители. Что он может говорить об СССР? Книжек начитался убогий)))
Скорее не книжек, а наслушался пьяных баек о волшебных временах.
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Edward XVII
не знаю как насчет деньги - но за импортные шмотки, видеомагнитофоны, квадратные метры в москве и тд советские люди были готовы отдаться, отдать что угодно или даже убить кого угодно. а деньги - да - практически ничего не стоили, особенно когда их начали печатать напрао и налево.
+42
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Игорь Новиков
4 миллиона доносов написали эти "каждый друг за друга".
+43
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Вадим Сидоров
В СССР каждый был друг за друга, предан стране, коллективу»
Даже в советских фильмах не каждый был предан, чего говорить про реальное положение дел.
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Uriy walmart
Ответ Андрей Лубянков
А ещë в СССР пломбир был вкусным
Так он американский
+37
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+28
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Isshin88
Ответ Uriy walmart
Так он американский
Как и газировка, Чайка, ГАЗ, Автоваз итальянским, ИЖ французским и так далее. То есть получается, что почти всё советское кроме оружия было иностранным.
+33
-5
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Бене Гессерит
Ответ Alex
Партией и правительством был предан)
Как говорится, есть нюанс 👍
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JohnnyMulka
Ответ SMART789
заложник своих кулаков скажет все как линия партии велит, нет смысла его слушать жаль конечно что огромный талант в футболе такое г в жизни
Вы как то слишком с барского плеча, разбрасываетесь определением "огромный талант", не находите?
На мой взгляд "добротный футболист по меркам РПЛ" не более
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Aleksey Yashin
"- Кто воспитывал вас?
- Страна, в которой мы родились. СССР. Там было так, что каждый друг за друга. Там воспитывали: каждый должен быть предан стране, коллективу­..."

Опять эти сказки, какой СССР был хороший, как там всё было классно. Чего же хоккеисты, при первой появившейся возможности, бежали в НХЛ из такой распрекрасной страны? Которая развалилась от свой прекрасности видимо.
+18
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whereissuso
Ответ Алар
Этот сопля прожил в СССР 10 лет. В 10 лет еще недееспособный человек и его интересы представляют родители. Что он может говорить об СССР? Книжек начитался убогий)))
Читал бы книжки, был бы адекватнее. Тот же Булгаков очень много заблуждений о том времени из головы выбивает
+19
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Stewee
Зачем все обобщать? Да, в СССР идеологически не продвигалась идея заработка как можно большего количества денег, но было немало людей, которые в приоритет всегда ставили личную выгоду, как в деньгах, так и в связях и привилегиях.
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Isshin88
Ответ ymuller
Комментарий скрыт
Тогда откуда были постоянные доносы и воровство с предприятий? Это ведь всю жизнь считалось нормой в СССР.
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whereissuso
Ответ Александр Шишов
Тут масса критики, но при всех недостатках СССР, кто жил в 70-80 годы вспоминают это время, как лучшее в жизни
- Дедушка, скажите, вам когда лучше жилось, при царе или при советской власти?
- При царе.
- Почему?!
- Так при царе, внучок, и член стоял и зубы были.
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Wiley Fox
Широков всю свою футбольную жизнь провёл под крылом шишкановских бандитов

И сейчас он в Леон Сатурне, шишкановский шалман хотят реанимировать

Самое печальное, что никто в России не желает бороться с бандитами в футболе по известным причинам
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Liquidozz
Во время его детства шла перестройка, вряд-ли он мог делать внятные выводы насчёт СССР
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Владимир Самсонов
Ответ SuperStarrrr
Рома, в СССР была идеология, сейчас у нас какая идеология? Как раз-таки "главное деньги"
Люди в позднем СССР в ту идеалогию не верили совсем. В 80-ых яелока, который бы сказал, что увидит коммунизм в ближайшие десятилетия, посчитали бы сумасшедшим.
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