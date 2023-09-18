Депутат Хамзаев о программе Гуменника: «Сегодня на слуху другой Rammstein — натовская база в Германии. Надо аккуратно выбирать смысл своих танцев»
Депутат Хамзаев высказался о запрете Петру Гуменнику кататься под Rammstein.
«Федерации фигурного катания виднее, что лучше или хуже. Не будем ограничивать их работу в принятии решений. Это первое.
Второе — музыка музыке рознь. Это однозначно должен понимать каждый и отдавать отчет. Особенно в нынешних реалиях. И дело не в том, что к группе Rammstein могут быть претензии. Я не про это.
Надо ли ограничивать музыкальный формат вопрос спорный, открытый. Все зависит от того, какое значение было у подобранной музыки. Какая песня? Смысл песни? Что закладывалось в это? Нужно оценивать не только музыку, но и сам номер.
Номер — это же танец. Танец — это выражение. Что конкретно выражалось в этом танце, музыке и так далее? Если в этом есть скрытый контекст, то к этому надо внимательно относиться.
Сегодня на слуху другой Rammstein — так называется натовская база, которая находится в Германии. Ее суть заключается в том, чтобы нанести России максимальный удар. Это та позиция, которую они высказывают каждый день. Поэтому надо аккуратно выбирать музыку и смысл своих танцев», – заявил Султан Хамзаев.
Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки
Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?
Гюго грешил инцестом,
А Фёдор наш Михалыч
В рулетку баловал.
И даже умный Ницше
Свихнулся, как известно.
Чайковский... Ну, это ладно…
А Мусоргский бухал!
Как пелось в известной песни.
Остаётся один, прости Господи, Шаман
Коричневый трактор едет к нам.
А, ну, малыш, давай!
Попробуй отгадай
Кто же, кто же, кто же, кто же
Песенку поет:
Мэээ, мэээ,
Бэээ, бэээ,
Гав-гав-гав!
Ку-каре-ку-у-у!
Все верно! Это депутат!