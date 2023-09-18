Депутат Хамзаев о программе Гуменника: «Сегодня на слуху другой Rammstein — натовская база в Германии. Надо аккуратно выбирать смысл своих танцев»

Теги сборная России мужское катание Политика Петр Гуменник Султан Хамзаев Фигурное катание

Депутат Хамзаев высказался о запрете Петру Гуменнику кататься под Rammstein.

«Федерации фигурного катания виднее, что лучше или хуже. Не будем ограничивать их работу в принятии решений. Это первое.

Второе — музыка музыке рознь. Это однозначно должен понимать каждый и отдавать отчет. Особенно в нынешних реалиях. И дело не в том, что к группе Rammstein могут быть претензии. Я не про это.

Надо ли ограничивать музыкальный формат вопрос спорный, открытый. Все зависит от того, какое значение было у подобранной музыки. Какая песня? Смысл песни? Что закладывалось в это? Нужно оценивать не только музыку, но и сам номер.

Номер — это же танец. Танец — это выражение. Что конкретно выражалось в этом танце, музыке и так далее? Если в этом есть скрытый контекст, то к этому надо внимательно относиться.

Сегодня на слуху другой Rammstein — так называется натовская база, которая находится в Германии. Ее суть заключается в том, чтобы нанести России максимальный удар. Это та позиция, которую они высказывают каждый день. Поэтому надо аккуратно выбирать музыку и смысл своих танцев», – заявил Султан Хамзаев. 

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?

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45 комментариев

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Вячеслав Соболевский
Какой же бред они несут...
+81
-4
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Aleksandr Vershinin
Дебил, причем без скрытого контекста :)
+56
-3
+53
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ретроградный меркурий
Максимальный удар России наносят люди, управляющие этой страной. Такой удар, что ещё наши дети будут расхлебывать последствия. Вот о чем надо депутатам думать, а не о выборе музыки в фигурном катании
+53
-8
+45
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Влад Безруков
Захлопнись
+27
-1
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Жо-Вильфред Майе-Дорен
Может, Хамзаева тоже отменить, потому что на слуху другой "султан" Эрдоган, тоже не лучший друг РФ?
+18
-2
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Его Величество Златан
так если он ездит на мерсе или бэхе пусть сожжет её, ведь это НАТО!
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Александра Волкова
тот комментарий, который никто не ждал, но его зачем-то взяли…
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ДИОНИС
А депутат Хамзаев - это второй Терюшков?
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Bashibuzuck
Аааа.... Хамзаев.... это тот, которого за допинг дисквалифицировали пожизненно, а до этого он на Олимпиаде за Россию никогда не выступал, а щас депутат ГД РФ? Знаем, знаем😁
+9
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duffy
Ответ Лариса Шевкун
Спросить бы депутата, с чем у него ассоциируется слово "Вагнер"? - с ЧВК Пригожина? А для меня - это фамилия великого немецкого композитора 19 века
А для меня это Эшли!!!
+5
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Лариса Шевкун
Спросить бы депутата, с чем у него ассоциируется слово "Вагнер"? - с ЧВК Пригожина? А для меня - это фамилия великого немецкого композитора 19 века
+5
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+4
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Ф_Крюгер
Ответ Aleksandr Vershinin
Дебил, причем без скрытого контекста :)
К сожалению, не он один...
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Анатолий Magicbrain
говорили санкции никак не ударили по нам, а вот уже ощутимо чувствуется дефицит нейролептиков и других психотропных лекарств на примере этого чиновничьего персонажа
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Вечно в бане
А еще Адольф Гитлер, например, использовал в речи слова. Поэтому, в избежание аналогий, советую г-ну Хамзаеву заткнуться.
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разноцветный логотип
хотел написать комментарий разложив по пунктам, но бросил эту затею. смысл, если у этого депутата манную кашу из головы хоть черпаком ешь?
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Анна Лисина
Сам Гендель был обжорой,
Гюго грешил инцестом,
А Фёдор наш Михалыч
В рулетку баловал.
И даже умный Ницше
Свихнулся, как известно.
Чайковский... Ну, это ладно…
А Мусоргский бухал!
Как пелось в известной песни.
Остаётся один, прости Господи, Шаман
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AAPolyansky
какая связь между базой Рамштайн, на которой проводятся встречи в поддержку Украины, и песней Sonne группы Рамштайн?
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Michael Boldyrev
По лесам, по полям
Коричневый трактор едет к нам.
А, ну, малыш, давай!
Попробуй отгадай
Кто же, кто же, кто же, кто же
Песенку поет:

Мэээ, мэээ,
Бэээ, бэээ,
Гав-гав-гав!
Ку-каре-ку-у-у!

Все верно! Это депутат!
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Илья Савчук
сегодня на слуху Finlandia, нужно аккуратнее выбирать водку!
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Savarona25
Я уже сегодня написал про 2 Рамштайна, получается угадал. Если мы живем уже почти в СССР-2, то тогда было принципиально важно и за этим тщательно следили, что там автор/исполнитель за рубежом говорит или делает.
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Анастасия Балканова
Запретил и не запретил одновременно
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генгбенг
ну есть же король и шут или там пурген
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justbored
"Сегодня он танцует джаз, а завтра Родину продаст"
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Триксель+5
Господи, какое позорище. С такими "патриотами" никаких "либералов" для развала не надо.😔
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arj
Депутат- это диагноз.
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