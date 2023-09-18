Чемпионат мира по вольной борьбе-2023. Сидаков и Усманов выступят в финалах, Угуев поборется за бронзу

Теги результаты Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе сборная США Заур Угуев Заурбек Сидаков Кайл Дейк Ахмед Усманов Борьба

18 сентября на чемпионате мира по вольной борьбе разыграют 4 комплекта наград.

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Вольная борьба

Чемпионат мира-2023

Белград, Сербия

Мужчины

Начало финалов – после 19:00 по московскому времени.

До 57 кг

Заур Угуев (Россия) выступит в поединке за бронзу против Зелимхана Абакарова (Албания).

До 74 кг

Заурбек Сидаков (Россия) выступит в финале против Кайла Дейка (США).

До 79 кг

Ахмед Усманов (Россия) выступит в финале против Владимира Гамкрелидзе (Грузия).

До 92 кг

Владислав Валиев (Россия) выбыл в 1/8 финала.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джони Две Куртки
спортс пользователи по ходу не ценят борьбу. ни одного комментария))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мистер Уайт
Ответ Джони Две Куртки
спортс пользователи по ходу не ценят борьбу. ни одного комментария))
Просто пользователи Спортса шокированы не попаданием в финал известного албанского борца Зелимхана Абакарова.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий