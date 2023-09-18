Чемпионат мира по вольной борьбе-2023. Сидаков и Усманов выступят в финалах, Угуев поборется за бронзу
18 сентября на чемпионате мира по вольной борьбе разыграют 4 комплекта наград.
Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Вольная борьба
Белград, Сербия
Мужчины
Начало финалов – после 19:00 по московскому времени.
До 57 кг
Заур Угуев (Россия) выступит в поединке за бронзу против Зелимхана Абакарова (Албания).
До 74 кг
Заурбек Сидаков (Россия) выступит в финале против Кайла Дейка (США).
До 79 кг
Ахмед Усманов (Россия) выступит в финале против Владимира Гамкрелидзе (Грузия).
До 92 кг
Владислав Валиев (Россия) выбыл в 1/8 финала.
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