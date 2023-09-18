Чемпионат мира по вольной борьбе-2023. Сидаков и Усманов выступят в финалах, Угуев поборется за бронзу

18 сентября на чемпионате мира по вольной борьбе разыграют 4 комплекта наград.

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Вольная борьба

Чемпионат мира-2023

Белград, Сербия

Мужчины

Начало финалов – после 19:00 по московскому времени.

До 57 кг

Заур Угуев (Россия) выступит в поединке за бронзу против Зелимхана Абакарова (Албания).

До 74 кг

Заурбек Сидаков (Россия) выступит в финале против Кайла Дейка (США).

До 79 кг

Ахмед Усманов (Россия) выступит в финале против Владимира Гамкрелидзе (Грузия).

До 92 кг

Владислав Валиев (Россия) выбыл в 1/8 финала.