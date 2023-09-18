Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Навбахор», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Персеполисом» во вторник

Теги результаты Лига чемпионов Азии Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Навбахор Персеполис АГМК Аль-Иттихад Джидда Футбол

«Аль-Хилаль» примет «Навбахор» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов Азии.

Во вторник «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет в гостях с «Персеполисом».

Лига чемпионов Азии

Групповой этап

1-й тур

Аль-Иттихад Джидда Саудовская Аравия – АГМК Узбекистан
Дата проведения
18 сентября, 19.00, «Prince Abdullah al-Faisal Stadium, Jeddah»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аль-Хилаль Саудовская Аравия – Навбахор Узбекистан
Дата проведения
18 сентября, 21.00, «King Fahd International Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Персеполис Иран – Аль-Наср Эр-Рияд Саудовская Аравия
Дата проведения
19 сентября, 21.00, «Azadi Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Лиги чемпионов Азии

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10 комментариев

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Азиз
За земляков!За АГМК и Навбахор!)
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Дмитрий Пичугин
Можно Смотреть На »Старте».
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Begench Berdimuradov
🔥
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Сергей Карпов
Как будто один Криштиану и сыграет)))
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QWertY
Кришти скоро станет покорителем Персикополиса
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Александр Северный
Аль - Иттихад Бензема пропустили
на Аль - Насра который играет завтра всем насрать
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Leon Betov
Только истинные ценители будут смотреть завтра вечером Персеполис - Аль-Наср💪
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Zed_patriot
вся Россия за Персикополис 🙏🙏
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Доброжелатель98
Последний год Авейру в СА. Он не выдержит очередной год с 0 трофеев. 😄🤭..
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