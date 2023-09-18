Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Навбахор», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Персеполисом» во вторник
«Аль-Хилаль» примет «Навбахор» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов Азии.
Во вторник «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет в гостях с «Персеполисом».
Лига чемпионов Азии
Групповой этап
1-й тур
- Дата проведения
- 18 сентября, 19.00, «Prince Abdullah al-Faisal Stadium, Jeddah»
- Дата проведения
- 18 сентября, 21.00, «King Fahd International Stadium»
- Дата проведения
- 19 сентября, 21.00, «Azadi Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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на Аль - Насра который играет завтра всем насрать