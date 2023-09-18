Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Навбахор», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Персеполисом» во вторник

«Аль-Хилаль» примет «Навбахор» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов Азии.

Во вторник « » Криштиану Роналду сыграет в гостях с « ».

Лига чемпионов Азии

Групповой этап

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Лиги чемпионов Азии

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