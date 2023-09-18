Карпин о совете уезжать из РПЛ: «Речь шла о лучших лигах Европы, а не о повальном отъезде. Слова выдергивают из контекста, как захочется»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу возможные трансферы Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин объяснил совет, который дал российским футболистам.

После товарищеского матча с Катаром главный тренер сборной России и «Ростова» сказал: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет».

– Острая тема возникла после окончания сбора – это приписываемые вам слова, что российским игрокам нужно уезжать из страны.

– Давайте так: для того, чтобы о чем-то говорить, надо понимать, о чем идет речь. И для начала надо услышать, как был поставлен вопрос. А вопрос был поставлен так: что вы посоветуете игрокам, если вдруг у них будут предложения из чемпионатов топ-5 Европы, как у Головина, Кузяева и Захаряна. На что я в многотысячный раз ответил, что для прогресса и развития футболистам нужно выходить из зоны комфорта. Но это не значит, что всем нужно повально уезжать в любые другие чемпионаты. А речь конкретно шла про лучшие чемпионаты Европы. Но в нынешнее время люди выдергивают слова из контекста так, как им это захочется.

Был бы только рад, если бы наши игроки прогрессировали и развивались в РПЛ так же, как и в топ-5 чемпионатах, – сказал Карпин.

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26 комментариев

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Иван Иванов
как поставить одобрение Валерию ?
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D-eisler@yandex.ru
как помню сделали нарезку из его интервью шмурнову и геничу где он говорил якобы что он "негров не любит" и пустили потом по соцсетям. А на самом деле он просто рассказывал историю про кого то , как тот человек сказал "я негров не люблю."
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Lifar Skladchikov
Ответ Иван Иванов
как поставить одобрение Валерию ?
по номеру на сбер скинь, я ему обязательно передам)
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killerlook
Сам я не знал изначальную формулировку вопроса, но почему-то все понял именно так, как вот тут разжевал Георгиевич. Вообще это надо иметь особый талант (или диагноз?), чтобы перевернуть все так, как это было сделано
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Мистер Уайт
Выдёргивают и передёргивают.
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доктор Ливси
Но ведь лучшая лига мира — ФНЛ. И никуда ехать не нужно
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Sergey Kuznetsov
Валерий, нахрен вы перед ними оправдываетесь? Собака лает, Валера идёт!
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Manchot
Никогда не любил Карпина, но сейчас он совершенно прав!
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Mbest77
Ответ Sergey Kuznetsov
Валерий, нахрен вы перед ними оправдываетесь? Собака лает, Валера идёт!
Смотря где собака лает. Если где надо лает, то караван вынужден остановится . К сожалению
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#SharkTeam
Тоже самое сказал лол
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Антон Киселёв
А можно узнать, кто задавал вопрос и кого так не отпускает эта тема?
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SamAreZ
Валера, да не нужно им объяснить это. Да и вообще что-то объяснять. Адекватные люди всё правильно понимают
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Sergey Kuznetsov
Ответ Mbest77
Смотря где собака лает. Если где надо лает, то караван вынужден остановится . К сожалению
где бы она не лаяла собакой она быть не перестает, важно понимать
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Тюменский медвежонок
Ответ доктор Ливси
Но ведь лучшая лига мира — ФНЛ. И никуда ехать не нужно
как раз таки ездить там придется много)
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Dmitry Orlov
Ответ Potapson
Ну с учётом того что Россия опустилась в рейтинге в третий десяток, то во всяком случае о топ 10 можно смело говорить. А также с учётом нынешних условий и неопределённости в будущем.
Как она могла не опуститься, если клубы просто не играют, а лиге начисляют очки по минималке за прошлые 5 лет? Это не значит, что поездка в лигу Шотландии (10 место) или Турции (9 место) станет крутым прогрессом для российских игроков. Это просто значит, что в этих чемпионатах есть сильные команды, которые набирают очки в еврокубках, в том числе и в Лиге Конференций.
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