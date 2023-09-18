Головин попал в сборную тура от L’Équipe 2-й раз подряд. У него 1+1 против «Лорьяна»
Александр Головин второй раз подряд попал в команду тура Лиги 1 по версии L’Équipe.
В игре 5-го тура французского чемпионата против «Лорьяна» (2:2) Головин забил гол и сделал результативную передачу на Фоларина Балогуна.
В состав символической сборной 5-го тура Лиги 1 по версии французской газеты вошли Александр Укиджа («Метц»), Лоранс Ассиньон («Ренн»), Лени Йоро («Лилль»), Фали Канде («Метц»), Мелвин Бар («Ницца»), Пьер Ле-Мелу («Брест»), Никлас Шмидт («Тулуза»), Реми Кабелла («Лилль»), Ромен Февр («Лорьян»), Александр Головин («Монако»), Терем Моффи («Ницца»).
Отметим, что Головин попал в сборную тура от L’Équipe во втором туре подряд – он был в ней и по итогам 4-го тура, в котором отметился голом в ворота «Ланса» (3:0).
Статистику 27-летнего полузащитника можно изучить здесь.
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