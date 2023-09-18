Головин попал в сборную тура от L’Équipe 2-й раз подряд. У него 1+1 против «Лорьяна»

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Александр Головин второй раз подряд попал в команду тура Лиги 1 по версии L’Équipe.

В игре 5-го тура французского чемпионата против «Лорьяна» (2:2) Головин забил гол и сделал результативную передачу на Фоларина Балогуна.

В состав символической сборной 5-го тура Лиги 1 по версии французской газеты вошли Александр Укиджа («Метц»), Лоранс АссиньонРенн»), Лени Йоро («Лилль»), Фали Канде («Метц»), Мелвин Бар («Ницца»), Пьер Ле-Мелу («Брест»), Никлас Шмидт («Тулуза»), Реми Кабелла («Лилль»), Ромен Февр («Лорьян»), Александр Головин («Монако»), Терем Моффи («Ницца»).

Отметим, что Головин попал в сборную тура от L’Équipe во втором туре подряд – он был в ней и по итогам 4-го тура, в котором отметился голом в ворота «Ланса» (3:0).

Статистику 27-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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20 комментариев

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Faulheit
все ещё недостаточно, чтобы получить рейтинг 80 в фифе
+68
0
+68
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zer
Ответ Faulheit
все ещё недостаточно, чтобы получить рейтинг 80 в фифе
вот реально, у всяких днарей рейтинг от 80, а тут чел на приличном уровне столько лет играет. как-то его недооценивают Головина
+15
-1
+14
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Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Саня очень хорош,один из ключевых игроков Монако.Жаль,что защита подводит последнее время
+11
0
+11
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Никита Шелогаев
Так держать!
+10
0
+10
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Rio de Janeiro
Если такой деревянный днарь как Мудрик стоит 70+ то сколько должен стоить Саша??)
+10
-1
+9
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ДИОНИС
Ответ Rio de Janeiro
Если такой деревянный днарь как Мудрик стоит 70+ то сколько должен стоить Саша??)
Мудрик столько стоит, потому что из "правильной" страны!
+10
-3
+7
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Борис Энгельгардт
по именам колхоз какой-то, вообще никто не на слуху
+2
0
+2
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Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Ответ Faulheit
все ещё недостаточно, чтобы получить рейтинг 80 в фифе
Да фифа превратилась в посмешище,где женщинам рисуют карты уровня праймовых Месси/Роналду
+2
0
+2
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МОНТЁР ТуПи
Ответ Faulheit
все ещё недостаточно, чтобы получить рейтинг 80 в фифе
это ему надо в топ клуб перейти
+1
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+1
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Сергей Лимонников
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Саня очень хорош,один из ключевых игроков Монако.Жаль,что защита подводит последнее время
не даром капитаном сделали
+1
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+1
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marchellinos
Молодец. Мбапе нет
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Артур Артур
Тут и Кабелла затесался, тоже наш знакомый
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ДИОНИС
Молодец, Саша! Так держать!
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Новый тренер ФК Спартак
посмотреть бы на него в топ чемпе
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denimo21
12 раз подряд. Очуметь. В сборной сезона должен быть.
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Алексей Ильин
Стоило мне Головина и Кабеллу из fantasy убрать, так они очки стали приносить XD
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kk.abb
браво
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МОНТЁР ТуПи
на пике!!!!!! да он молодец!
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Максим 1986
Ответ Faulheit
все ещё недостаточно, чтобы получить рейтинг 80 в фифе
Субъективные рейтинги будто составляют по личным симпатиям. Даже Роналду не пожалели и дали всего 86, чем-то не угодил.
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bestvideox
Саня набирает. Хоть бы без травм.🤞
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