Головин попал в сборную тура от L’Équipe 2-й раз подряд. У него 1+1 против «Лорьяна»

Александр Головин второй раз подряд попал в команду тура Лиги 1 по версии L’Équipe.

В игре 5-го тура французского чемпионата против « » (2:2) Головин забил гол и сделал результативную передачу на Фоларина Балогуна.

В состав символической сборной 5-го тура Лиги 1 по версии французской газеты вошли («Метц»), (« »), Лени Йоро («Лилль»), Фали Канде (« »), Мелвин Бар («Ницца»), Пьер Ле-Мелу («Брест»), Никлас Шмидт («Тулуза»), Реми Кабелла («Лилль»), Ромен Февр («Лорьян»), Александр Головин («Монако»), Терем Моффи («Ницца»).

Отметим, что Головин попал в сборную тура от L’Équipe во втором туре подряд – он был в ней и по итогам 4-го тура, в котором отметился голом в ворота «Ланса» (3:0).

Статистику 27-летнего полузащитника можно изучить здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS