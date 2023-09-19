Испанские футболистки повторно отказались приезжать в сборную. Их вызвали, несмотря на бойкот

Теги Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Футбол

Испанские футболистки отказываются приезжать в сборную.

Ранее стало известно, что 23 чемпионки мира и остальные футболистки, решившие не выступать за Испанию в знак протеста после истории с поцелуем Луиса Рубиалеса и Дженнифер Эрмосо, не собираются возвращаться в команду. Футболисток не убедили ни отставка Рубиалеса, ни уход главного тренера Хорхе Вильды. Они требуют провести реформы в федерации футбола страны.

Несмотря на это, новый тренер команды Монсеррат Томе вызвала в команду футболисток, объявивших бойкот. Игроки после этого опубликовали заявление, в котором вновь сообщили о нежелании приезжать в сборную.

«Игроки женской футбольной сборной хотят выразить следующее: то, что четко было высказано в нашем прошлом заявлении, без какой-либо возможности для другого толкования, остается в силе. Наше твердое намерение в том, чтобы нас не вызывали в сборную по уважительным для того причинам.

Как элитные профессиональные игроки, мы изучим возможные юридические последствия, которым можем подвергнуться после того, как RFEF включила нас в список, хотя мы просили не вызвать нас по причинам, уже объясненным публично и во всех деталях. На основании этого мы примем наилучшее решение относительно нашего будущего и нашего блага.

В этом смысле нам представляется уместным указать, что вызов не был сделан своевременно в соответствии со статьей 3.2 Приложения I к Регламенту о статусе и трансферах игроков ФИФА, поэтому, как мы понимаем, RFEF не в состоянии требовать, чтобы мы приехали в сборную.

Мы еще раз сожалеем о том, что наша федерация ставит нас в ситуацию, которой мы бы никогда не хотели», – говорится в заявлении.

Напомним, ранее Луис Рубиалес, будучи президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы на ЧМ-2023. Он подвергся массовой критике и вскоре подал в отставку. 

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32 комментария

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deimon7.7
Сначала смеялись в автобусе, а потом обиженных включили🤣 Бабий бунт - бессмысленный и беспощадный 🤷
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Стас Фищенко
"Элитные"
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MagicWithoutBorders
Отказались, потому что теперь некому их целовать…
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OldRedWhite
Ответ deimon7.7
Сначала смеялись в автобусе, а потом обиженных включили🤣 Бабий бунт - бессмысленный и беспощадный 🤷
Лицемерие - главный мировой тренд наших дней !
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Anton Kortenko
возьмите новых. никто не заметит разницы.
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Topordo
И не вызывать их больше, пошли нахрен.
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natetinain
Ответ Гусеконь
и что они хотят?
это как анекдот про забастовку в публичном доме:
- Так почему же они бастуют?
-Б...и, сэр.
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Barsa! bolshe chem klub
- Кто вы такие?
- Феминистки!
- Чего вы добиваетесь?
- Равенства!
- Песчаный карьер - два человека!😅😅
+4
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Topordo
Сборная страны > любой из них
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Bob Dalpeko
просто цирк! прям поцелуй раздора. вот если бы тренер мужской сборной поцеловал капитана команды после победы на чм, все бы трубили какой он смелый, не сдерживает своей природы
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Отец Абду
Редакторы: футбольные матчи завершились и теперь можно опубликовать новость про месячные испанских футболисток...
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Гусеконь
и что они хотят?
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Почтенный эльф
О! "Письмо 23-х" ! Игорь Рабинер уже начал писать книгу.
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9mcsgnnqjp
Феминизм ,цветет и пахнет
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lemming
Ответ Ира15577
Дурдом.
Домдур.
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Ира15577
Дурдом.
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Роман Гущин
Элитные теперь, хрен им чего объяснишь)
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OldRedWhite
Дисквалифицировать их навечно !
Чтобы знали как Родину не любить !
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Усы Годзиллы
Там же Атенея из Реала отказалась игнорировать сборную, чуть ли не единственная.
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Водяра
Бунт лесбиянок.
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Честный контроль
Повторюсь. Бабий бунт, бессмысленный и беспощадный!
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Rus Donskoy
дурдом
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Назар Игорь
И чего добивается эта "элита" испанского футбола? Вероятно требуют чтобы в испанском футболе верховодили одни ба.., пардон, дамы?
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Michael Boldyrev
Вспомнился анекдот "***, сэр")
Что это там за шум, Бэрримор?)
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bibendum
А выиграй ЧМ англичанки, то, максимум, разговоры были бы про равную зарплату, ну и чуток про БЛМ
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