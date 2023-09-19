Испанские футболистки повторно отказались приезжать в сборную. Их вызвали, несмотря на бойкот

Испанские футболистки отказываются приезжать в сборную.

Ранее стало известно, что 23 чемпионки мира и остальные футболистки, решившие не выступать за Испанию в знак протеста после истории с поцелуем Луиса Рубиалеса и Дженнифер Эрмосо, не собираются возвращаться в команду. Футболисток не убедили ни отставка Рубиалеса, ни уход главного тренера Хорхе Вильды. Они требуют провести реформы в федерации футбола страны.

Несмотря на это, новый тренер команды Монсеррат Томе вызвала в команду футболисток, объявивших бойкот. Игроки после этого опубликовали заявление, в котором вновь сообщили о нежелании приезжать в сборную.

«Игроки женской футбольной сборной хотят выразить следующее: то, что четко было высказано в нашем прошлом заявлении, без какой-либо возможности для другого толкования, остается в силе. Наше твердое намерение в том, чтобы нас не вызывали в сборную по уважительным для того причинам.

Как элитные профессиональные игроки, мы изучим возможные юридические последствия, которым можем подвергнуться после того, как RFEF включила нас в список, хотя мы просили не вызвать нас по причинам, уже объясненным публично и во всех деталях. На основании этого мы примем наилучшее решение относительно нашего будущего и нашего блага.

В этом смысле нам представляется уместным указать, что вызов не был сделан своевременно в соответствии со статьей 3.2 Приложения I к Регламенту о статусе и трансферах игроков ФИФА, поэтому, как мы понимаем, RFEF не в состоянии требовать, чтобы мы приехали в сборную.

Мы еще раз сожалеем о том, что наша федерация ставит нас в ситуацию, которой мы бы никогда не хотели», – говорится в заявлении.

Напомним, ранее Луис Рубиалес, будучи президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы на ЧМ-2023. Он подвергся массовой критике и вскоре подал в отставку.

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