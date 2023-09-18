Карим Бензема: «Саудовская лига на пути к тому, чтобы стать лучшей в мире»

Теги Карим Бензема Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карим Бензема считает, что саудовская лига станет одной из лучших в мире.

«Саудовская лига находится на пути к тому, чтобы стать лучшей лигой в мире. Но количество иностранных профессиональных игроков в каждой команде должно расти, чтобы лига развивалась дальше.

Лига чемпионов АФК, без сомнения, очень важный турнир. Встреча с узбекским АГМК будет сложной, и мы с нетерпением ждем эту игру. 

То, чего я добился с мадридским «Реалом», осталось в прошлом. Сейчас самое важное – это настоящее. Мне все еще есть что предложить «Аль-Иттихаду», и моя цель – выиграть все турниры», – сказал нападающий саудовского «Аль-Иттихада» на пресс-конференции перед игрой с АГМК в ЛЧ.

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37 комментариев

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Отец Абду
"Лига чемпионов АФК, без сомнения, очень важный турнир. Встреча с узбекским АГМК будет сложной, и мы с нетерпением ждем эту игру"

От встречи с ПСЖ, Челси, МС до встречи с узбекским АГМК всего лишь +200 млн евро...
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_El Nino_
Знайте, ради тех зп которые там получаешь, сказать нечто подобное - простое проявление человечности. Все и так все понимают, но каким надо быть неблагодарным, чтоб ответить на этот вопрос то, о чем действительно думаешь. Кароч никогда и никого не осуждаю за подобное, когда речь идет о заключительной части карьеры.
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Alex Vieri
Ответ Меган Лайф
О какой заключительной части карьеры? Реал готов был ему спокойно продление выписывать. Карим моложе тех же крооса и модрича
Кроос 90-го года рождения, а Бензема 87-го.
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filippa
еще один саудовец головного мозга
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S. A.
Ещё один сказочник
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Никита Самарин
Для кого-то просто слова, а для кого-то +100 тыс. евро на счету. 😉😏
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Wokulski
Сколько ещё наговорит... До окончания контракта.
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Alex Soul
Ответ Born is the King
Ну надо признать она уже интереснее той же Бундеслиги , а по уровню где-то на 6-7м месте. Если Аравия так продолжит,то спокойно войдёт в топ4 лучших чемпионатов мира
Боже, что ты несешь, там 4 команды из 18 скупили по 4-5 игроков топового уровня. Остальные 14 команд там невероятно низкого уровня. Трансферная стоимость самой дорогой команды после 4 топов составляет 70 млн $. Какая Бундеслига, какие топ-4?)) Это смешно. Туда как минимум еще должно перейти человек 100 высокого уровня и во все 18 команд, чтобы претендовать на какой-то уровень топ-чемпионатов. Уже надоел этот хайп, там больше 10 команд в лиге стоят меньше 30 миллионов. Тем игрокам платят бабки за такую рекламу, поэтому не стоит обращать внимание на их слова.
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corazón blanco
Не осуждаю, когда платят такие баснословные деньги на излете карьеры можно и не такое сказать, тем более Карим - мусульманин.
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Только Крылья
да, она уже лучше португальской и французской лиг, слышали)
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KettyPerry
Карим. Уважал тебя хотя бы за то, что в отличии от многих почти всех футболистов, ты с одной и той же не модной прической всю карьеру) и то, что ты безусловно крутой игрок. Только пургу не неси)
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Bunyod Turgunov
Интересно, Бензема сколько млн получает за это интервью
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Wiley Fox
Чего только от избытка бабла в голову не всбредет
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Илья Владимирович
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку. (c)
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SaH4r.
Ответ Born is the King
Ну надо признать она уже интереснее той же Бундеслиги , а по уровню где-то на 6-7м месте. Если Аравия так продолжит,то спокойно войдёт в топ4 лучших чемпионатов мира
закусывай иногда
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Ben Shelton
чего только не скажешь за хорошие деньги...
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Cearvm
Ответ Меган Лайф
О какой заключительной части карьеры? Реал готов был ему спокойно продление выписывать. Карим моложе тех же крооса и модрича
Бензема в декабре 36 лет будет, для нападающего это конец, многие уходят гораздо раньше. Может, ему и дали бы контракт на год, но уже в последнем сезоне виднелся спад. Модрич - уникум, такие футболистов единицы, а Кроосу всего 33 и он выходит нерегулярно. Вообще старыми после 30 считаются.
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_El Nino_
Ответ Меган Лайф
О какой заключительной части карьеры? Реал готов был ему спокойно продление выписывать. Карим моложе тех же крооса и модрича
Реал предлагал ему те же условия и комфорт? Такой же малый уровень интенсивности? Человек отдал клубу все что мог. Вписал свое имя в команде и в футболе в целом. Восхищение Кроссу и Модричу за их желание продолжать быть в команде, но и осуждать Карима за то, что он этого не хотел, считаю что никто не имеет право.
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Dayti
Ответ Spartakus1984
Да не пригодна эта страна по своему климата и менталитету для футбола мирового масштаба,как только деньги перестанут платить,все уедут и лига зачахнет.Рано или поздно пузырь этот лопнет.
Сначала были всякие Анжи с Это, потом Китай стал скупать, а сейчас арабы. Через пару лет очередной пузырь лопнет так же как это и и в России закончилось, а потом в Китае.
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Dizzod
Ответ KettyPerry
Карим. Уважал тебя хотя бы за то, что в отличии от многих почти всех футболистов, ты с одной и той же не модной прической всю карьеру) и то, что ты безусловно крутой игрок. Только пургу не неси)
напиши это по французски.
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