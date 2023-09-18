Карим Бензема: «Саудовская лига на пути к тому, чтобы стать лучшей в мире»

Карим Бензема считает, что саудовская лига станет одной из лучших в мире.

«Саудовская лига находится на пути к тому, чтобы стать лучшей лигой в мире. Но количество иностранных профессиональных игроков в каждой команде должно расти, чтобы лига развивалась дальше.

Лига чемпионов АФК, без сомнения, очень важный турнир. Встреча с узбекским АГМК будет сложной, и мы с нетерпением ждем эту игру.

То, чего я добился с мадридским «Реалом», осталось в прошлом. Сейчас самое важное – это настоящее. Мне все еще есть что предложить « », и моя цель – выиграть все турниры», – сказал нападающий саудовского «Аль-Иттихада» на пресс-конференции перед игрой с АГМК в ЛЧ.

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