«POV: нижний угол ворот Онана 😆». «Брайтон» выложил голы в ворота «МЮ» с камеры за спиной вратаря
«Брайтон» потроллил вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.
«Чайки» одержали выездную победу над манкунианцами со счетом 3:1 в 5-м туре АПЛ.
Сегодня пресс-служба «Брайтона» выложила в клубном твиттере видео голов в ворота «Юнайтед» с камеры, расположенной за спиной вратаря.
«POV (от англ. point of view – «точка зрения» – Sports.ru): ты нижний угол ворот Онана 😆», – гласит подпись к ролику.
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Мудрик: 19
Онана: 1
Брали кипера с хорошими ногами - этот кипер практически сразу сорвался в игру на вынос, потому что с защитниками МЮ невозможно отыгрываться ногами, это слишком опасно для ворот. А на ленточке он чудес не творит, вот и смеются над топовой сменой ДДХ люди.
Хотя то что у фанатов МЮ горит даже от шуток Брайтона это забавно. Сомнительно что у фанатов МС сгорит пердак от поражения от условной АВ, а у фанатов МЮ прям полыхает.
А вообще онана это что то с чем то. Чего в нем нашли в принципе. Вратарь ни о чем, с самого начала так считал