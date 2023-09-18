«POV: нижний угол ворот Онана 😆». «Брайтон» выложил голы в ворота «МЮ» с камеры за спиной вратаря

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брайтон соцсети Андре Онана ахахаха Футбол

«Брайтон» потроллил вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.

«Чайки» одержали выездную победу над манкунианцами со счетом 3:1 в 5-м туре АПЛ

Сегодня пресс-служба «Брайтона» выложила в клубном твиттере видео голов в ворота «Юнайтед» с камеры, расположенной за спиной вратаря. 

«POV (от англ. point of view – «точка зрения» – Sports.ru): ты нижний угол ворот Онана 😆», – гласит подпись к ролику. 

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53 комментария

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takehiko
Ответ Отец Абду
Не знаю, почему его так сильно критикуют... Но Онана за 5 матчей забил столько же голов, сколько Мудрик в АПЛ:)
Но Мудрик пропустил меньше, чем Онана🤓
+63
-3
+60
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Beyond
МЮ уже все кому не лень унижают. Вот смех.)
+68
-11
+57
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Отец Абду
Не знаю, почему его так сильно критикуют... Но Онана за 5 матчей забил столько же голов, сколько Мудрик в АПЛ:)
+57
-12
+45
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Ilia Maksiokov
Что сказать то хотели?
+17
-4
+13
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CyberUnited
Не знаю за что ругать Онану, у мю было 4 центральных полузащитника и ни один из них ни в одном из голевых эпизодов не пришел на помощь защитникам.
+20
-8
+12
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Artem Ka
Ответ CyberUnited
Не знаю за что ругать Онану, у мю было 4 центральных полузащитника и ни один из них ни в одном из голевых эпизодов не пришел на помощь защитникам.
Наверное за то, что пока он, как минимум, не лучше Де Хеа… тот уже привык, что он один против всего нападения соперника))
+19
-7
+12
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Anton Kortenko
в чём троллинг? а то я не понял.
+8
-2
+6
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Abush
Ответ ТрактоПоктер
Намек на категорию порно - POV )
Point of View это способ съёмки от первого лица чего угодно. Не обязательно порно. Но вы спалили свой кругозор.
+7
-1
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Тухель
Так Онану взяли не для того чтобы он отбивал мячи летящие в створ ворот, Онану взяли для того чтобы он разыгрывал мяч ногами. Очевидно что на ленточке даже сдавший де Хея лучше африканца.
+11
-6
+5
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Отец Абду
Ответ takehiko
Но Мудрик пропустил меньше, чем Онана🤓
Кнч, сухие матчи в АПЛ:

Мудрик: 19
Онана: 1
+7
-2
+5
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Acuity Gaming
А можно пояснительную бригаду? Я, вроде не настолько тупой, но не понимаю троллинга
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Владислав Романов
Ответ Beyond
МЮ уже все кому не лень унижают. Вот смех.)
ТенХаг нибось Брайтону идею подкинул, очередная мотивация игроков😁
+4
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iks5
Ответ CyberUnited
Не знаю за что ругать Онану, у мю было 4 центральных полузащитника и ни один из них ни в одном из голевых эпизодов не пришел на помощь защитникам.
Ну Онану вроде как и не за что ругать... Просто он не нужен, получается, а Дэйва зря прогнали.
Брали кипера с хорошими ногами - этот кипер практически сразу сорвался в игру на вынос, потому что с защитниками МЮ невозможно отыгрываться ногами, это слишком опасно для ворот. А на ленточке он чудес не творит, вот и смеются над топовой сменой ДДХ люди.
+4
-1
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Temp LC
Ответ Artem Ka
Наверное за то, что пока он, как минимум, не лучше Де Хеа… тот уже привык, что он один против всего нападения соперника))
де хея в разы лучше на ленточке
+8
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Тухель
Ответ Andrei Bandalak
Смешно когда Брайтон будет в зоне вылета, артисты блин)) 5ый и уже типа наглеет
Брайтон в зоне вылета? Брайтон в этом сезоне 100% не будет в зоне вылета. Скорее всего в Еврокубки попадут по окончанию сезона. В АПЛ мало команд у которых игра более стабильная.
Хотя то что у фанатов МЮ горит даже от шуток Брайтона это забавно. Сомнительно что у фанатов МС сгорит пердак от поражения от условной АВ, а у фанатов МЮ прям полыхает.
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iks5
Ответ Тухель
Так Онану взяли не для того чтобы он отбивал мячи летящие в створ ворот, Онану взяли для того чтобы он разыгрывал мяч ногами. Очевидно что на ленточке даже сдавший де Хея лучше африканца.
Для розыгрышей через вратаря менять надо не только вратаря.
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Anton Kortenko
Ответ ТрактоПоктер
Намек на категорию порно - POV )
аааа, это для заядлых дрочеров шутка.
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CyberUnited
Ответ Artem Ka
Ага. Именно то, как он не привозит, Брайтон и выложил))
Видимо, значение слова "привоз" тебе не знакомо. Поясняю, "не спасти" - это не синоним "привезти"))
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Vlad
Ответ Beyond
МЮ уже все кому не лень унижают. Вот смех.)
В позапрошлом году над Барсой тоже подтрунивали, а она взяла ЛЛ. Так ещё один пользователь сказал, что над Барсой не смеётся только ленивый, а я добавил плюс умный, остальные все смеющиеся недоумки. Так что болельщики МЮ, не обращайте внимания на скудоумных хейтеров. МЮ ещё вернётся на футбольный Олимп.
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Borillaz
Ответ Отец Абду
Не знаю, почему его так сильно критикуют... Но Онана за 5 матчей забил столько же голов, сколько Мудрик в АПЛ:)
И столько же, сколько Дзюба за Тоттенхэм.
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RWMen
Ответ damondiamond
насколько Брайтон маленький клуб, что так наслаждается победой, хотя по игре уже совсем не маленькая команда
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RWMen
Ответ Andrei Bandalak
Смешно когда Брайтон будет в зоне вылета, артисты блин)) 5ый и уже типа наглеет
Смешно проигрывать Брайтону 4 игры подряд!
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damondiamond
Ответ RWMen
Комментарий удален модератором
я просто знаю, что такое большой клуб)
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Vatikan
Нечего, вот втором круге они получат свои 5 голов и уже будет другая картинка.
А вообще онана это что то с чем то. Чего в нем нашли в принципе. Вратарь ни о чем, с самого начала так считал
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deadjoker
Один явно его, но один и вытащил
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