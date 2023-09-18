«POV: нижний угол ворот Онана 😆». «Брайтон» выложил голы в ворота «МЮ» с камеры за спиной вратаря

«Брайтон» потроллил вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.

«Чайки» одержали выездную победу над манкунианцами со счетом 3:1 в 5-м туре .

Сегодня пресс-служба « » выложила в клубном твиттере видео голов в ворота « » с камеры, расположенной за спиной вратаря.

«POV (от англ. point of view – «точка зрения» – Sports.ru): ты нижний угол ворот 😆», – гласит подпись к ролику.

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