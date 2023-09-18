«Аль-Хилаль» Неймара и Малкома на 90+10 ушел от поражения в матче с «Навбахором» Урунова
«Аль-Хилаль» ушел от поражения от «Навбахора» в 1-м матче Лиги чемпионов Азии.
Игра завершилась вничью (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов АФК. Голами отметились Тома Табатадзе и Али Аль-Булайхи. Саудовская команда, игравшая на своем поле, сравняла счет на 10-й добавленной к основному времени минуте.
Отметим, что за саудовский клуб в этом матче играли Неймар, Малком, Рубен Невеш и Александар Митрович. В составе команды из Узбекистана вышел экс-игрок «Спартака» Остон Урунов.
3 октября «Аль-Хилаль» сыграет с иранским «Нассаджи» на выезде в рамках 2-го тура групповой стадии. «Навбахор» встретится с «Мумбаи Сити» в этот же день.
- Дата проведения
- 18 сентября, 21.00, «King Fahd International Stadium»
- Голы:
- 0:1 – 52 Табатадзе, 1:1 – 90 Аль-Булайхи.
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Аль-Хилаль –
Аль-Овайс, Абдельхамид (Аль-Брейк, 89), Аль-Булайхи, Томбакти, Аль-Шахрани (Аль-Досари, 74), Аль-Фарадж (Канно, 74), Рубен Невеш (Аль-Хамдан, 89), Майкл Ричард, Малком, Неймар, Митрович.
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Навбахор –
Юсупов, Голбан, Милович, Иванович, Юлдошев (Яхшибоев, 83), Исмаилов (Абдухоликов, 71), Собиржонов (Абдуманнопов, 54), Болтабоев, Искандеров, Урунов, Табатадзе (Чермель, 83).
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