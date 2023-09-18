«Аль-Хилаль» Неймара и Малкома на 90+10 ушел от поражения в матче с «Навбахором» Урунова

«Аль-Хилаль» ушел от поражения от «Навбахора» в 1-м матче Лиги чемпионов Азии.

Игра завершилась вничью (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов АФК. Голами отметились и . Саудовская команда, игравшая на своем поле, сравняла счет на 10-й добавленной к основному времени минуте.

Отметим, что за саудовский клуб в этом матче играли , , Рубен Невеш и . В составе команды из Узбекистана вышел экс-игрок «Спартака» Остон Урунов.

3 октября «Аль-Хилаль» сыграет с иранским «Нассаджи» на выезде в рамках 2-го тура групповой стадии. «Навбахор» встретится с «Мумбаи Сити» в этот же день.

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