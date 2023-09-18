«Аль-Хилаль» Неймара и Малкома на 90+10 ушел от поражения в матче с «Навбахором» Урунова

Теги Лига чемпионов Азии Неймар высшая лига Узбекистан высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Навбахор Александар Митрович Рубен Невеш Малком Али Аль-Булайхи Остон Урунов Тома Табатадзе Футбол

«Аль-Хилаль» ушел от поражения от «Навбахора» в 1-м матче Лиги чемпионов Азии.

Игра завершилась вничью (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов АФК. Голами отметились Тома Табатадзе и Али Аль-Булайхи. Саудовская команда, игравшая на своем поле, сравняла счет на 10-й добавленной к основному времени минуте.

Отметим, что за саудовский клуб в этом матче играли Неймар, Малком, Рубен Невеш и Александар Митрович. В составе команды из Узбекистана вышел экс-игрок «Спартака» Остон Урунов.

3 октября «Аль-Хилаль» сыграет с иранским «Нассаджи» на выезде в рамках 2-го тура групповой стадии. «Навбахор» встретится с «Мумбаи Сити» в этот же день.

Аль-Хилаль Саудовская Аравия – Навбахор Узбекистан 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
18 сентября, 21.00, «King Fahd International Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 52 Табатадзе, 1:1 – 90 Аль-Булайхи.
Аль-ХилальАль-Овайс, Абдельхамид (Аль-Брейк, 89), Аль-Булайхи, Томбакти, Аль-Шахрани (Аль-Досари, 74), Аль-Фарадж (Канно, 74), Рубен Невеш (Аль-Хамдан, 89), Майкл Ричард, Малком, Неймар, Митрович.
НавбахорЮсупов, Голбан, Милович, Иванович, Юлдошев (Яхшибоев, 83), Исмаилов (Абдухоликов, 71), Собиржонов (Абдуманнопов, 54), Болтабоев, Искандеров, Урунов, Табатадзе (Чермель, 83).
Предупреждения:
Иванович (28), Неймар (60), Исмаилов (61).

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51 комментарий

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rigobersong
Узбекская лига на пути к тому, что бы стать лучшей в мире!
+44
-5
+39
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Блуждающий странник
Ответ rigobersong
Узбекская лига на пути к тому, что бы стать лучшей в мире!
Саудовская Лига уже догнала АПЛ, а это значит узбеки играют примерно на уровне англичан. Повезло европейцам, что таких монстров как Навбахор нет в ЛЧ. Это ещё Пахтакор не видели
+28
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+26
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Rosdcer
Митрович не соврал когда говорил, что алхилял это местный реал, даже заряженный пересом судейка постеснялся бы дарить 15 добавленных минут мадриду. Ну и наглядно видим ,что чемпионат Узбекистана не уступает саудовской полулюбительской медиа лиге пенсионеров.
+31
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+23
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Davron Tashkenbaev
Кстати добавили 14 минут и играли 16)) судья решил будем играть до победного гола, но Неймар ни как не мог пройти Урунова)
+16
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+15
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Zed_patriot
Новая методичка от АФК? Тащить саудовские клубы? 🤔
+15
-2
+13
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The red debil
Кто бы мог предположить, что у нас в Узбекистане будут разочарованы результатом. Первые эмоции - однозначно разочарование, Яхшибоев мог удваивать в концовке, но не забил один на один. Неймар ничего не показал, Митровича нейтрализовали Навбахорские сербы. Единственный, от кого постоянно исходила угроза - Майкл, он и создал гол АХ. В целом, будь у Навбахора скоростной форвард, результат мог бы быть другим. Но это условности. По факту, Навбахор - красавцы! Бабаян красавец. Всех наших с набранным очком против сильнейшего саудовского клуба. Олга, Узбекистан!
+11
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Сергей Гирин
Молодцы узбеки, могли и 2:0 повести после выхода один на один
+10
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Zed_patriot
Урунов >>> лучший футболист чемпа верблюдов - Неймар
+8
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+8
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Rus Donskoy
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Надо было писать заголовок вот так: Клуб Урунова сыграл вничью с клубом Неймара Теряйте хватку, спортс ру
привет, кстати твои вроде земляки играли?
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a.sh.s.
видно Неймар через не могу играет ему пофиг вот Малком очень старается, но наши парни молодцы хоть поставили великий Маврский автобус) Аль Хиляля до перехода этих звёзд выиграли играли в финале теперь не могут обыграть Навбахор) но я думаю они все равно спокойно выйдут из группы и скорее всего выиграет и в Намангане.
+7
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Din Rizaev
да уж ... уровень СА первая команда не смогла Навбахор выиграть .... ну фанаты айверу что скажите? Пфл это не Апл же
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+4
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Ложный Латераль
Ответ Rosdcer
Митрович не соврал когда говорил, что алхилял это местный реал, даже заряженный пересом судейка постеснялся бы дарить 15 добавленных минут мадриду. Ну и наглядно видим ,что чемпионат Узбекистана не уступает саудовской полулюбительской медиа лиге пенсионеров.
Столько негатива у тебя внутри) Живи проще, это не сложно)
+6
-2
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Zed_patriot
Ответ Zed_patriot
Новая методичка от АФК? Тащить саудовские клубы? 🤔
где прошёл Кринж, там всегда грязь
+8
-4
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ARIGAMI ARIGAMI
Надо было писать заголовок вот так: Клуб Урунова сыграл вничью с клубом Неймара

Теряйте хватку, спортс ру
+4
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Блуждающий странник
Цирк добавлять по 15 минут. Это насколько нужно зрителей не уважать, так тянуть открыто. Неймар знатно опозорился, не мог узбека 1в1 обыграть ещё и нырял на пену каждый раз ))
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alex-690
14 минут прибавил судья!!) Это как понимать?
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Человек1991
топ игрок Майкл и Аль Булайхи гол сделали , Мальком и Неймар аль Бухайли слабенько сыграли ))
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Rus Donskoy
главное Уронов!!!)
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Игорь Климов
Эта Лига Чемпионов Азии наглядно показывает какой низкий уровень в чемпионате Саудовской Аравии.
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Человек1991
Полумесяц и Новая Весна сыграли вничью. ))
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Aristokratt
Ответ SHERLS
Время владения мячом- 70 на 30 в пользу Аль-Хилаль,вам это о чём нибудь говорит?Тот кто играл в футбол понимает что это такое.
Выигрывает тот кто забивает, ты хоть 99% минут матча владей мячом, это не озгачает что ты обязательно победишь
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Aristokratt
Ёкарный бабай, оказывается судья матча АРАБ(!). Как вообще такое допустили!?. Цирк 🤡. Хотя, даже если судья будь условным китайцем, то все равно от этого ничего не изменилось бы
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Anton Kortenko
блин, оказывается Европа давно уже не лучшая в футболе. узбеки отвозили Неймара. завтра иранцы сотрут Роналду. вот где накал. вот это да. кто бы мог подумать.
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atomio
коллаб который мы заслужили
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Raek1
Ответ SHERLS
Соловьи из России запели свою традиционную песню,но никто не обратил внимания на то чтоУзбеки явно валялись по полю и судья молча смотрел ,в Узбекистане наверное это в норме ,а здесь всё-таки кубок .Судейский персонал сделает выводы.А что до Неймара-вас наверное жаба задавила,ничего пройдёт немного матчей и начнут его понимать ,а не швырят мяч куда попало.
чувак, походу ты раньше вообще не смотрел Азаиатский ЛЧ, саудиты чемпионы по затягиванию времени и симулянты мирового уровня
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