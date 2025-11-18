Федун приобрел виллу за 87 млн евро на Лазурном Берегу (Nice Matin)

Леонид Федун купил виллу во Франции.

Бывший владелец «Спартака » Леонид Федун приобрел виллу во Франции.

Как сообщает Nice Matin, Федун приобрел для себя и своей семьи виллу La Favorita на полуострове Сен-Жан-Кап-Ферра (курорт и коммуна на юго-востоке Франции на выступающем в море мысе Лазурного Берега в регионе Прованс – Альпы – Лазурный Берег – Спортс’‘). Сумма сделки оценивается в 87 миллионов евро.

Отмечается, что в 2011 году Федун уже приобрел виллу Joya там же, на Сен-Жан-Кап-Ферра. Стоимость той сделки оценивается в сумму не менее 72 млн евро.