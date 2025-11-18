196

Федун приобрел виллу за 87 млн евро на Лазурном Берегу (Nice Matin)

Леонид Федун купил виллу во Франции.

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун приобрел виллу во Франции.

Как сообщает Nice Matin, Федун приобрел для себя и своей семьи виллу La Favorita на полуострове Сен-Жан-Кап-Ферра (курорт и коммуна на юго-востоке Франции на выступающем в море мысе Лазурного Берега в регионе Прованс – Альпы – Лазурный Берег – Спортс’‘). Сумма сделки оценивается в 87 миллионов евро.

Отмечается, что в 2011 году Федун уже приобрел виллу Joya там же, на Сен-Жан-Кап-Ферра. Стоимость той сделки оценивается в сумму не менее 72 млн евро.

Опубликовала: Анна Сунцова
