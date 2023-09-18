Широков уверен, что Россия вернется в международные турниры: «С той стороны нам всегда хотели насолить. Мы все равно будем страной победителей, к которой станут прислушиваться»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Леон Сатурн Роман Широков премьер-лига Россия Вторая лига Б Краснодар Политика Футбол

Роман Широков ответил на вопрос о возвращении России в международные турниры.

– Наверное, все понимают, что в ближайшие два года все равно что-то произойдет. Вернемся – никуда не денемся. Отношение, правда, будет не очень к нам. С той стороны нам всегда хотели насолить. Так что к этому надо относиться спокойно.

Мы все равно будем страной победителей, к которой станут прислушиваться. В нынешнее время надо заниматься внутренними проблемами, которыми раньше не занимались из-за разных отмазок. Если говорить о футболе, нужно переформатировать подготовку молодых футболистов. Другой вопрос, есть ли у нас люди, способные это сделать.

– Вы видите таких?

– К сожалению, нет пока. Но их тоже надо готовить. Главное – чтобы была заинтересованность не только тех, кто работает, но и тех, тех кто принимает решения и руководит. Необходимо постоянно смотреть за процессом. Не через полгода отчитываться, а каждый день интересоваться, что произошло, делать дело – тогда все с мертвой точки сдвинется, – сказал бывший футболист «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара», сейчас исполняющий обязанности главного тренера и гендиректор «Леон Сатурна».

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19 комментариев

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dedushka
Готовый кандидат в депутаты. Страна победителей, все хотят насолить, наперчить и очко наскпипидарить.
+26
-2
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Игорь М.
Россиянам не с той стороны мешают жить, а с этой, устраивая мракобесие и "можем повторить"
+28
-6
+22
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Игнатий Вдовиченко
Вчера под вечер сама по себе вдруг начала играть в голове "банана мама". Даже представить не мог, к чему бы это
+6
0
+6
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madaev
Лет 200 слышим
+7
-1
+6
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U
Думским спортсменам с большим пробегом стоит напрячься.
+4
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real19024ver
Когда примерно дойдёт, что насолить пытаются тут, а не там, такие как Широков со своей убогой бравадой пойдут наконец-то подметать дворы и приносить пользу обществу вместо того, чтобы добивать и разрушать то, что уже разрушено
+2
0
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Любезный Коссутий
к стране, состоящея из Широковых, никогда не будут прислушиваться.
+3
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umnik3
Стремящийся в депутаты.
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Леван Мкртчян
Ответ dedushka
Готовый кандидат в депутаты. Страна победителей, все хотят насолить, наперчить и очко наскпипидарить.
Тезис про "все хотят насолить" выглядит убедительным только под солью
+2
0
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majestic1980
Опять эта мантра про лучших и притеснения
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majestic1980
Ответ Игнатий Вдовиченко
Вчера под вечер сама по себе вдруг начала играть в голове "банана мама". Даже представить не мог, к чему бы это
Эта песня про Широкова Романа) Все-таки гениальный припев у этого дисса
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Incendier Deafening
Победители трех дней.
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Император Плутона
Ответ Игнатий Вдовиченко
Вчера под вечер сама по себе вдруг начала играть в голове "банана мама". Даже представить не мог, к чему бы это
только об этом подумал)
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Wiley Fox
Что-то победители самолёты в поля иностранные сажают

Не до футбола стране

А такое жулье вот и вылезает в тёмные времена
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ta-tosha
парень в замок был неделю, и тут его понесло :)
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Dizzod
правильно, три ЧМ подряд мало кто выигрывал.
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Sinister Kid
А готовить реформаторов российского футбола, кто будет? Тренеры и функционеры из СА или Китая? Как бы опять не пришлось ползти на Запад, но не поползём, ибо в российском футболе всё отлично)
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Oleg A.A.
СПОРТС, хватит пиарить Широкова
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Алексей Иванов
Вернуться в международные турниры было бы не плохо....смотря какой ценой....а то руку то подними....
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