Широков уверен, что Россия вернется в международные турниры: «С той стороны нам всегда хотели насолить. Мы все равно будем страной победителей, к которой станут прислушиваться»

Роман Широков ответил на вопрос о возвращении России в международные турниры.

– Наверное, все понимают, что в ближайшие два года все равно что-то произойдет. Вернемся – никуда не денемся. Отношение, правда, будет не очень к нам. С той стороны нам всегда хотели насолить. Так что к этому надо относиться спокойно.

Мы все равно будем страной победителей, к которой станут прислушиваться. В нынешнее время надо заниматься внутренними проблемами, которыми раньше не занимались из-за разных отмазок. Если говорить о футболе, нужно переформатировать подготовку молодых футболистов. Другой вопрос, есть ли у нас люди, способные это сделать.

– Вы видите таких?

– К сожалению, нет пока. Но их тоже надо готовить. Главное – чтобы была заинтересованность не только тех, кто работает, но и тех, тех кто принимает решения и руководит. Необходимо постоянно смотреть за процессом. Не через полгода отчитываться, а каждый день интересоваться, что произошло, делать дело – тогда все с мертвой точки сдвинется, – сказал бывший футболист «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара», сейчас исполняющий обязанности главного тренера и гендиректор «Леон Сатурна».

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