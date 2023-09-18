Пеп с усмешкой ответил на вопрос о старте сезона «МЮ»: «Рано или поздно они поймают нужный ритм, как и «Челси»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола ответил на вопрос о конкурентах «Манчестер Сити».

– Вы и так знаете, как силен «Арсенал». Вчера они потрясающе сыграли на «Гудисон Парк».

«Ливерпуль» тоже, у этой команды все тот же характер.

– «Манчестер Юнайтед»?

– (Улыбается) Они начали не так, как планировали. То же относится и к «Челси».

Но и «Юнайтед», и «Челси» рано или поздно поймают нужный ритм, – сказал главный тренер «Сити».

Пеп Гвардиола: «Был невероятно горд, когда «Барса» взяла 2 ЛЧ за 4 года, но они шли не подряд. Если «Сити» не победит в этом году, то попробует еще раз»

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25 комментариев

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Отец Абду
Интересно... Когда МЮ и Челси встретятся, то оба проиграют или все таки ничья?
+70
-3
+67
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Liquidozz
Какая Пепу разница кто займёт 2-20 место?
+31
-7
+24
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Собиратель хаоса
Ответ Отец Абду
Интересно... Когда МЮ и Челси встретятся, то оба проиграют или все таки ничья?
Мага вряд ли уйдет с поля без забитого мяча, так что МЮ тоже надо будет забивать
+23
-1
+22
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QWertY
Челси и МЮ сейчас как биба и боба. Очередное доказательство того, что если владельцы балбесы, то никакие траты не помогут
+15
-2
+13
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Леван Мкртчян
- Манчестер Юнайтед?
- (улыбается). Рано или поздно они поймают нужный ритм так же , как и Челси ( скатывается на откровенный хохот)
+15
-6
+9
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Собиратель хаоса
Ответ Руслан Алиеров
Манчестер Юнайтеда футболисты среднего класса если они четвёрку попадут это будет успех там половина игроков не соответствует уровню Манчестер Юнайтед
В МЮ уже давно такая атмосфера, что там даже Де Брюйне превратится в Погба. Там в спортивном плане никому ничего не надо. Глейзеры очень успешно пилят бабки, паразитируя на бренде, который был создан в эпоху сэра Алекса, а футболисты и тренерский штаб имитируют "топ-клуб".
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поймают нужный ритм и оба вылетят в чемпионшип.
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Сослан Бедоев
Ответ Liquidozz
Какая Пепу разница кто займёт 2-20 место?
Слишком высокомерно конечно)) он конечно гений и команда укомплектована как никто другой, но тот сезон например спокойно мог забирать Арсенал, при том что Сити был в супер форме 🤷‍♂️ нельзя недооценивать конкурентов, Пеп это знает, в отличии от некоторых юзеров)
+6
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Barsa! bolshe chem klub
лучше поздно чем никогда- добавил Пеп😅😅😅
+6
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Виталий Ан
Ответ Отец Абду
Интересно... Когда МЮ и Челси встретятся, то оба проиграют или все таки ничья?
Аххах. А ведь правда сейчас было бы интересно их противостояние. Матч за 6 очков. Конкуренты все таки.
+4
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vorobeq
Ответ Отец Абду
Интересно... Когда МЮ и Челси встретятся, то оба проиграют или все таки ничья?
Вынесло
+4
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Гамаль Хайдаров
Ответ Руслан Алиеров
Манчестер Юнайтеда футболисты среднего класса если они четвёрку попадут это будет успех там половина игроков не соответствует уровню Манчестер Юнайтед
как раз таки современному МЮ они полностью соответствуют, какое руководство, такой тренер и игроки)
+4
-1
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Зизуха
Ответ Отец Абду
Интересно... Когда МЮ и Челси встретятся, то оба проиграют или все таки ничья?
оба Маунта проиграли
+2
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llolishe
Ответ QWertY
Челси и МЮ сейчас как биба и боба. Очередное доказательство того, что если владельцы балбесы, то никакие траты не помогут
Ситевик же в Чемпионшипе еще хуже играл
+1
0
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Руслан Алиеров
Манчестер Юнайтеда футболисты среднего класса если они четвёрку попадут это будет успех там половина игроков не соответствует уровню Манчестер Юнайтед
+6
-5
+1
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Иван Иванов
Ответ Руслан Алиеров
Манчестер Юнайтеда футболисты среднего класса если они четвёрку попадут это будет успех там половина игроков не соответствует уровню Манчестер Юнайтед
В смысле не соответствует? Там весь состав за овердофига купили! 🤨
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Golfimbyl
Ответ Собиратель хаоса
Мага вряд ли уйдет с поля без забитого мяча, так что МЮ тоже надо будет забивать
Великий дриблёр замудрик тоже может помочь
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dpv
Ответ Отец Абду
Интересно... Когда МЮ и Челси встретятся, то оба проиграют или все таки ничья?
👍👍👍
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Suhrob Rahmatov
Ответ Собиратель хаоса
Мага вряд ли уйдет с поля без забитого мяча, так что МЮ тоже надо будет забивать
Мага🤣🤣🤣
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Waititi
Одной усмешки хватило, можно было без слов.
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Stretford End
как будто Пепу не пофиг
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Виталий Ан
Ответ Руслан Алиеров
Манчестер Юнайтеда футболисты среднего класса если они четвёрку попадут это будет успех там половина игроков не соответствует уровню Манчестер Юнайтед
С прошлого сезона был уверен, что столько не может везти. Но это случилось. Так что не стоит недооценивать сумасшедшую пруху.
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Иван Лапин
Ответ Евгений Дмитриченко
Трудно быть Пепом
да не особо
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Евгений Дмитриченко
Трудно быть Пепом
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