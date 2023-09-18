Пеп с усмешкой ответил на вопрос о старте сезона «МЮ»: «Рано или поздно они поймают нужный ритм, как и «Челси»

Пеп Гвардиола ответил на вопрос о конкурентах «Манчестер Сити».

– Вы и так знаете, как силен « ». Вчера они потрясающе сыграли на «Гудисон Парк».

« » тоже, у этой команды все тот же характер.

– « »?

– (Улыбается) Они начали не так, как планировали. То же относится и к «Челси».

Но и «Юнайтед», и « » рано или поздно поймают нужный ритм, – сказал главный тренер «Сити».

Пеп Гвардиола: «Был невероятно горд, когда «Барса» взяла 2 ЛЧ за 4 года, но они шли не подряд. Если «Сити» не победит в этом году, то попробует еще раз»

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