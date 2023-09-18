ЦСКА проиграл 5 из 8 матчей в сезоне КХЛ. Команда Федорова – 8-я на Западе

ЦСКА проиграл пять из восьми матчей в сезоне КХЛ.

Команда тренера сегодня уступила « » (1:2) в игре Фонбет чемпионата .

Московский клуб выиграл три матча на старте текущего чемпионата – у «Адмирала» (4:1), «Нефтехимика» (5:1) и «Спартака» (3:2 ОТ).

ЦСКА находится на восьмой позиции в таблице Западной конференции, набрав семь очков в восьми матчах. Разница голов – 20:22.

В следующем матче чемпионата сыграет против «Лады».