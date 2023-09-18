ЦСКА проиграл 5 из 8 матчей в сезоне КХЛ. Команда Федорова – 8-я на Западе

Теги ЦСКА Локомотив Сергей Федоров КХЛ Хоккей

ЦСКА проиграл пять из восьми матчей в сезоне КХЛ.

Команда тренера Сергея Федорова сегодня уступила «Локомотиву» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Московский клуб выиграл три матча на старте текущего чемпионата – у «Адмирала» (4:1), «Нефтехимика» (5:1) и «Спартака» (3:2 ОТ).

ЦСКА находится на восьмой позиции в таблице Западной конференции, набрав семь очков в восьми матчах. Разница голов – 20:22.

В следующем матче чемпионата ЦСКА сыграет против «Лады».

18 комментариев

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Влад Безруков
Как удивительно воздается двум командам, которые считают себя всемогущими)
Приятно аж
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Pertinax Gandi
Да Фёдоров своё наберёт. Они форму всегда ближе к плову набирают. Сейчас пока нет смысла надрываться.
+13
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Rio de Janeiro
Одно из самых интересных стартов сезона в истории КХЛ
Всех паровозиков с победой!🚂
+13
-2
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Огюст
Игра была равной ,но Локомотив лучше сыграл вместе с Исаевым в защите своих ворот и победил -молодцы набирают форму !
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raspisanie77
Отец Фёдор в хахее не один пуд соли скушал, ему можно медленно вкатываться, не то что этому идиоту вротену, ко орый ничего не доказал.
+5
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Дмитрий Пушмин
Ответ Vagner01
И что? Цыплят по осени считают!
уже осень
+5
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разноцветный логотип
Ответ Vagner01
Почитай хоть что такое поговорки и для чего они! А не только название дошика!
какой ты унылый
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Vagner01
И что? Цыплят по осени считают!
+8
-7
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Юрий Тюмин
Только ленивый еше нивыигрывал у ЦСКА сколько ждать когда они заиграют ..а там уже плейофы пойдут
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Грегори Хауз
Ответ raspisanie77
Отец Фёдор в хахее не один пуд соли скушал, ему можно медленно вкатываться, не то что этому идиоту вротену, ко орый ничего не доказал.
Много ли он стоит без своей штабной массовки? Раз на раз не приходится. Никитин то же так порхал, одна осечка и улетел на биржу труда.
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Rodgeras
Есть куда двигаться. К СКА навстречу на дно.
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Ебздрогыч
Выступление ЦСКА и СКА в этом сезоне - это дискредитация вооруженных сил, куда смотрит Прокуратура?
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Старый конформист
Финалисты КГ жгут на старте сезона, куда что девалось...
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badr
Так а что, пробуют усложнить себе задачу, с 8 места пройти в финал.
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