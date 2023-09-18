ЦСКА проиграл 5 из 8 матчей в сезоне КХЛ. Команда Федорова – 8-я на Западе
ЦСКА проиграл пять из восьми матчей в сезоне КХЛ.
Команда тренера Сергея Федорова сегодня уступила «Локомотиву» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Московский клуб выиграл три матча на старте текущего чемпионата – у «Адмирала» (4:1), «Нефтехимика» (5:1) и «Спартака» (3:2 ОТ).
ЦСКА находится на восьмой позиции в таблице Западной конференции, набрав семь очков в восьми матчах. Разница голов – 20:22.
В следующем матче чемпионата ЦСКА сыграет против «Лады».
Приятно аж
Всех паровозиков с победой!🚂