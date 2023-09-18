«Чеферин констатировал правду, набрался смелости. Никто нас возвращать не собирается – изначально было понятно, что водят за нос». Свищев о словах главы УЕФА об отстранении россиян

Дмитрий Свищев отреагировал на слова главы УЕФА об отстранении российских команд.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские команды вернутся на мировую арену после окончания событий на Украине.

«Изначально было понятно, что нас водят за нос, и никто наши клубы не собирается возвращать в еврокубки, а сборную – на международные соревнования. Это были очевидные вещи. Видимо, сейчас пришло время это озвучить Чеферину.

Мы привыкли уже в спортивном мире к таким новостям, что другого и не ожидали. Хотя надеялись, что футбол живет какой-то своей жизнью. Есть проблемы, и, к сожалению, наших ребят мы в ближайшее время не сможем увидеть на международной арене.

Чеферин констатировал правду, хоть сейчас набрался смелости. Потому что, действительно, они обещали и рисовали нам какие-то перспективы. Эти новости ничего радостного нам не принесли, но мы хотя бы услышали правду впервые за долгое время», – сказал депутат думы.

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