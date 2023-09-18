«Чеферин констатировал правду, набрался смелости. Никто нас возвращать не собирается – изначально было понятно, что водят за нос». Свищев о словах главы УЕФА об отстранении россиян

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Сборная России по футболу Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Александер Чеферин Футбол

Дмитрий Свищев отреагировал на слова главы УЕФА об отстранении российских команд.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские команды вернутся на мировую арену после окончания событий на Украине.

«Изначально было понятно, что нас водят за нос, и никто наши клубы не собирается возвращать в еврокубки, а сборную – на международные соревнования. Это были очевидные вещи. Видимо, сейчас пришло время это озвучить Чеферину.

Мы привыкли уже в спортивном мире к таким новостям, что другого и не ожидали. Хотя надеялись, что футбол живет какой-то своей жизнью. Есть проблемы, и, к сожалению, наших ребят мы в ближайшее время не сможем увидеть на международной арене.

Чеферин констатировал правду, хоть сейчас набрался смелости. Потому что, действительно, они обещали и рисовали нам какие-то перспективы. Эти новости ничего радостного нам не принесли, но мы хотя бы услышали правду впервые за долгое время», – сказал депутат Государственной думы.

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21 комментарий

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whereissuso
Вообще-то Чеферин не это сказал
+36
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Marcus-light
Свищев тем самым подтвердил, что никаких целей СВО нет
+38
-4
+34
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Alex
Для того, чтобы нас вернули нужно самое малое - вывести войска из другой страны.
+28
-6
+22
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FC.Barcelona
Разве он не сказал, что должно произойти чтобы вернуться в футбол?
+14
-2
+12
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Alex
Ответ Константин Эсперов
Комментарий скрыт
Лучше поздно, чем никогда
+15
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Marcus-light
Ответ Alex
Комментарий удален модератором
путь ин
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-1
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Серегей Юдин
Т.е. Дмитрий Свищев официально говорит о том, что РФ не собирается прекращать войну в ближайшие лет 10. Остроумно
+4
-1
+3
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Marcus-light
Ответ All These Things I Hate
каким образом?))
Цепочка из двух цитат. Чеферин: Россию не вернут, пока война не закончится. Свищев: УЕФА не вернет Россию.
+3
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whereissuso
Ответ trav
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красота в глазах смотрящего
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damondiamond
набрался смелости (сказал, что и так было всем понятно)
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iPatrick
Ответ Marcus-light
Цепочка из двух цитат. Чеферин: Россию не вернут, пока война не закончится. Свищев: УЕФА не вернет Россию.
Логические цепочки и сектанты - это несовместимые вещи 😏
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KOS14
УЕФА продажная, козёл ты
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Антиглор17
Если они еще 10 лет воевать собрались у нас в стране мужского населения четверть останется…
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mjjppgj497
А что случилось?
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Alex
Ответ Marcus-light
Свищев тем самым подтвердил, что никаких целей СВО нет
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