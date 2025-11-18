Кисляк о матче со «Спартаком»: «Его смотрит вся футбольная Россия, даже те, кто не следит за футболом. C детства пошло, что это самое главное дерби страны»

Матвей Кисляк: дерби ЦСКА – «Спартак» смотрят даже те, кто не следит за футболом.

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк назвал матч со «Спартаком» главным дерби страны.

ЦСКА сыграет со «Спартаком» 22 ноября в рамках 16-го тура Мир РПЛ.

«Да, матч особенный, но подготовка идет как обычно, как к любому матчу. Стараемся абстрагироваться и готовиться к игре. Еще неделя до игры, пока ничего особо не говорили. За день-два до матча начнем в теории готовиться именно к «Спартаку». Пока работаем в штатном режиме.

Что касается прошлого матча, то, наверное, не ждешь такого [преимущества в первом тайме] в дерби, но мы вышли заряженными. Получилось забить три быстрых мяча, возможно, связано с тем, что «Спартак» провалил начало, может быть, не настроился. Не знаю. Но мы выходим на каждый матч с одинаковым настроем, постараемся набрать три очка.

Как-то с детства пошло, что матч ЦСКА и «Спартака » – самое главное дерби страны. Я много раз был на дерби, смотрел по телевизору много раз. Поэтому, наверное, это тот матч, который объединяет всех болельщиков футбола в России. Его смотрят не только фанаты ЦСКА и «Спартака», но и вся футбольная Россия, которая следит за футболом. Даже те, кто не следит за футболом», – сказал Кисляк .