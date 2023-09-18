Тренер сборной России по борьбе: «Садулаев получил травму перед выездом на чемпионат мира. Четвертьфинал с иранцем его добил»
Абдулрашид Садулаев получил травму шеи перед чемпионатом мира по вольной борьбе.
Об этом сообщил тренер сборной России Махмуд Магомедов.
Сегодня Садулаев уступил в полуфинале ЧМ представителю Бахрейна Ахмеду Тажудинову.
«Грыжа шейных позвонков — очень серьезная травма для борьбы, потому что шея постоянно нагружена. Эту травму Абдулрашид получил перед выездом на чемпионат мира, на сборах.
Подлечили его, думали, что будет все нормально. Но четвертьфинал с иранцем (Моджтабом Голейджем) добил Садулаева. Особенность иранской борьбы — они постоянно давят на шею.
Желаю Абдулрашиду крепкого здоровья! Это капитан нашей команды, он всегда с командой. Это настоящий воин, он по‑чемпионски боролся в четвертьфинале, несмотря на грыжу», — сказал Магомедов.
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