Тренер сборной России по борьбе: «Садулаев получил травму перед выездом на чемпионат мира. Четвертьфинал с иранцем его добил»

Теги травмы вольная борьба Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе Абдулрашид Садулаев Матч ТВ Борьба

Абдулрашид Садулаев получил травму шеи перед чемпионатом мира по вольной борьбе.

Об этом сообщил тренер сборной России Махмуд Магомедов.

Сегодня Садулаев уступил в полуфинале ЧМ представителю Бахрейна Ахмеду Тажудинову.

«Грыжа шейных позвонков — очень серьезная травма для борьбы, потому что шея постоянно нагружена. Эту травму Абдулрашид получил перед выездом на чемпионат мира, на сборах.

Подлечили его, думали, что будет все нормально. Но четвертьфинал с иранцем (Моджтабом Голейджем) добил Садулаева. Особенность иранской борьбы — они постоянно давят на шею.

Желаю Абдулрашиду крепкого здоровья! Это капитан нашей команды, он всегда с командой. Это настоящий воин, он по‑чемпионски боролся в четвертьфинале, несмотря на грыжу», — сказал Магомедов.

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2 комментария

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бизе
Теперь понятно , почему так тяжело вставал после волевой победынад иранцем и радости на лице не было ...
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