Тренер сборной России по борьбе: «Садулаев получил травму перед выездом на чемпионат мира. Четвертьфинал с иранцем его добил»

Абдулрашид Садулаев получил травму шеи перед чемпионатом мира по вольной борьбе.

Об этом сообщил тренер сборной России Махмуд Магомедов.

Сегодня Садулаев уступил в полуфинале ЧМ представителю Бахрейна Ахмеду Тажудинову.

«Грыжа шейных позвонков — очень серьезная травма для борьбы, потому что шея постоянно нагружена. Эту травму Абдулрашид получил перед выездом на чемпионат мира, на сборах.

Подлечили его, думали, что будет все нормально. Но четвертьфинал с иранцем (Моджтабом Голейджем) добил . Особенность иранской борьбы — они постоянно давят на шею.

Желаю Абдулрашиду крепкого здоровья! Это капитан нашей команды, он всегда с командой. Это настоящий воин, он по‑чемпионски боролся в четвертьфинале, несмотря на грыжу», — сказал Магомедов.