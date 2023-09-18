«Торпедо» впервые не забило в сезоне КХЛ – 0:1 от «Салавата» в овертайме. Самонов отразил все 36 бросков
«Торпедо» не забило и проиграло второй матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова уступила «Салавату Юлаеву» (0:1 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил форвард уфимцев Вячеслав Лещенко.
Нижегордцы впервые в текущем сезоне не забили ни одного гола в игре, но при этом перебросав соперника со счетом 36:22.
Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов сделал первый шатаут в сезоне, отразив все 36 бросков.
Вратарь парировал 17 бросков в первом периоде, 9 – во втором, 10 – в третьем.
Наших с победой! 💚💚💚
Торпедо нравится, успехов Вам...
Главное не теряйте себя и свой хоккей
Будут еще и серии побед и серии поражений, это игра. Верьте в себя и тренера. А это забыли и удачи в следующих матчах
Всегда так было..
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Но всё равно Уфа с победой...