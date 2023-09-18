«Торпедо» впервые не забило в сезоне КХЛ – 0:1 от «Салавата» в овертайме. Самонов отразил все 36 бросков

«Торпедо» не забило и проиграло второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера уступила « » (0:1 ОТ) в игре Фонбет чемпионата .

Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил форвард уфимцев .

Нижегордцы впервые в текущем сезоне не забили ни одного гола в игре, но при этом перебросав соперника со счетом 36:22.

Голкипер «Салавата Юлаева» сделал первый шатаут в сезоне, отразив все 36 бросков.

Вратарь парировал 17 бросков в первом периоде, 9 – во втором, 10 – в третьем.