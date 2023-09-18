«Торпедо» впервые не забило в сезоне КХЛ – 0:1 от «Салавата» в овертайме. Самонов отразил все 36 бросков

Теги Салават Юлаев Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Александр Самонов Вячеслав Лещенко Хоккей

«Торпедо» не забило и проиграло второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова уступила «Салавату Юлаеву» (0:1 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил форвард уфимцев Вячеслав Лещенко.

Нижегордцы впервые в текущем сезоне не забили ни одного гола в игре, но при этом перебросав соперника со счетом 36:22.

Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов сделал первый шатаут в сезоне, отразив все 36 бросков.

Вратарь парировал 17 бросков в первом периоде, 9 – во втором, 10 – в третьем.

38 комментариев

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ser7777
Пропустили в ОТ играя в формате 3на5. Н ичего страшного не произошло. Раньше когда ехали в Казань и Уфу одному очку так не расстраивались. Просто к хорошему привыкаешь быстро. Главное есть игра. Вернутся из лазарета Кручинин, Гончарук, Ян, будет ещё лучше.
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GreenUfa
Ответ ser7777
Пропустили в ОТ играя в формате 3на5. Н ичего страшного не произошло. Раньше когда ехали в Казань и Уфу одному очку так не расстраивались. Просто к хорошему привыкаешь быстро. Главное есть игра. Вернутся из лазарета Кручинин, Гончарук, Ян, будет ещё лучше.
Классная команда )) побеждайте и ломайте стереотипы
+15
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+15
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insi blok
Играли две веселые команды!
Наших с победой! 💚💚💚
Торпедо нравится, успехов Вам...
+13
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mrmuscle
Ответ DMITRY UDODOV
Одно очко Торпедо ведь заработало? Или как там по новым правилам??
По каким таким новым?)) Всю жизнь за поражение в овертайме одно очко дают
+10
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a.n.melnikov11111985@icloud.com
Торпедо на уровне. И уровень игры не ниже условного Салавата. Что не скажешь про бюджет. Молодцы. И реальный претендент на высокие места , как минимум в регулярке
+11
-3
+8
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Krypton92
Ничего, на Витязе отыграемся, в среду))
+10
-2
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Альберт Исламов
Ответ Krypton92
Ничего, на Витязе отыграемся, в среду))
Вам удачи, а СЮ с победой)
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Александр Матийцев
весёлая команда торпедо, понравились, пацанва не тушуется , молодцы, удачи вам. Любимую команду с победой, трудовой, играли здорово.
+6
-1
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Дмитрий Пасечник
Ответ Макс42.Кем
Тем более интересно, что Козлов с Ларионовым в Русской пятёрке Детройта вместе играли, теперь друг против друга как тренеры
это вроде другой Козлов. но с ним во Флориде вроде тоже играли наверно немного.
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Руслан Х
Самонов — стена!
+5
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Snow11
Торпедовцы, не расстраиваться !!!! Все норм! Нельзя выиграть все 68 матчей.
Главное не теряйте себя и свой хоккей
Будут еще и серии побед и серии поражений, это игра. Верьте в себя и тренера. А это забыли и удачи в следующих матчах
+4
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DMITRY UDODOV
Одно очко Торпедо ведь заработало? Или как там по новым правилам??
+5
-2
+3
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Михаил Опякин
Нельзя все время выигрывать, бывает
+2
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Vladimir108
Отличная, задорная, молодцы команды
+2
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Anton Vostrikov
Ответ Олег
Если наши не играют то за САЛАВАТ. Всегда так было.. ..
👍👍👍 29го числа в Уфе игра!!! Вас тоже с победой на ЕКБ!!!!
+1
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Сергей Рахманинов
Ответ a.n.melnikov11111985@icloud.com
Торпедо на уровне. И уровень игры не ниже условного Салавата. Что не скажешь про бюджет. Молодцы. И реальный претендент на высокие места , как минимум в регулярке
У Салават бюджет-то, чуть выше 600млн
+1
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Олег
Ответ Anton Vostrikov
спасибо бро!
Если наши не играют то за САЛАВАТ.
Всегда так было..
..
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Anton Vostrikov
Ответ Олег
Непонятки какие-то.. Но всё равно Уфа с победой...
спасибо бро!
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Bolela_02
Ответ GreenUfa
Классная команда )) побеждайте и ломайте стереотипы
Уважение Вам! Вот бы у всех команд и тренеров такая эффективность была.
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TOR-NN
Салават с победой! Наши молодцы,но Самонов сегодня стена..🔥
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Dundee
Матч увидеть не удалось. Знаю, что старались. Классный выезд, чтобы учиться играть вне родных стен. Всё равно молодцы. Соперники серьёзные. Но нравится, что нам по фиг) Вкатываемся в сезон. Не унывать банда. Пошумим ещё 😉👊🔥
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СоЮз
Главное выигрывать у СКА. КХЛ объединяйся
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Lari
Ответ Макс42.Кем
Тем более интересно, что Козлов с Ларионовым в Русской пятёрке Детройта вместе играли, теперь друг против друга как тренеры
Не тот Козлов, с Ларионовым Вячеслав играл.
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Олег
Непонятки какие-то..

Но всё равно Уфа с победой...
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Дмитрий Пасечник
Ответ antoshka-2
по основному времени могут и запишут, а по всему времени - НЕТ
я имею ввиду в статистики индивидуальной у вратаря будет сухарь игра на 0 или нет.?
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