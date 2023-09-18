Абдулрашид Садулаев проиграл в полуфинале чемпионата мира по вольной борьбе. Это его первое поражение на ЧМ с 2017 года

Теги вольная борьба Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе Абдулрашид Садулаев Борьба

Россиянин Абдулрашид Садулаев не смог выйти в финал чемпионата мира по вольной борьбе.

В полуфинале он уступил 20-летнему уроженцу Дагестана Ахмеду Тажудинову, который выступает за Бахрейн. 

При счете 2:9 Садулаев отказался от продолжения схватки из-за травмы шеи.

Тажудинов тренируется в Махачкале в школе имени Садулаева. За Бахрейн выступает с осени 2022 года. 

Чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде. 

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5 комментариев

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K Investor
Ученик превзошел учителя
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Всеволод Бобров
ахахаха
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Дмитрий Тясин
Теперь осталось проиграть Уте Абе. Даже боги иногда проигрывают
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Pont ham pilat
нежданчик
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artpal
Все как в анекдоте про то, что чемпионат России по борьбе выиграть проще чем чемпионат Дагестана.
Чемпионат России Танк выиграл, а чемпионат Дагестана нет
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