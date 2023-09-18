Абдулрашид Садулаев проиграл в полуфинале чемпионата мира по вольной борьбе. Это его первое поражение на ЧМ с 2017 года

Россиянин Абдулрашид Садулаев не смог выйти в финал чемпионата мира по вольной борьбе.

В полуфинале он уступил 20-летнему уроженцу Дагестана Ахмеду Тажудинову, который выступает за Бахрейн.

При счете 2:9 отказался от продолжения схватки из-за травмы шеи.

Тажудинов тренируется в Махачкале в школе имени Садулаева. За Бахрейн выступает с осени 2022 года.

Чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде.