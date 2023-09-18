«Зенит» отдаст Бакаева в аренду «Аль-Вахде» из ОАЭ (UAEkick)
Зелимхан Бакаев перейдет в команду из ОАЭ.
Ранее стало известно, что «Зенит» ведет переговоры о переходе полузащитника на правах аренды. Сам футболист вылетел в Абу-Даби.
По информации UAEkick, Бакаев проведет остаток сезона в «Аль-Вахде». Клуб достиг договоренности с игроком.
Зелимхан перешел в «Зенит» из «Спартака» в прошлом году. В Мир РПЛ-2023/24 полузащитник провел 4 матча. Его подробная статистика доступна здесь.
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А тут целый Бакаев
Эх,в следующем году опять не попадет в номинацию на ЗМ)