«Зенит» отдаст Бакаева в аренду «Аль-Вахде» из ОАЭ (UAEkick)

Зелимхан Бакаев перейдет в команду из ОАЭ.

Ранее стало известно, что « » ведет переговоры о переходе полузащитника на правах аренды. Сам футболист вылетел в Абу-Даби.

По информации UAEkick, проведет остаток сезона в «Аль-Вахде». Клуб достиг договоренности с игроком.

Зелимхан перешел в «Зенит» из «Спартака» в прошлом году. В Мир РПЛ-2023/24 полузащитник провел 4 матча. Его подробная статистика доступна здесь.

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