«Зенит» отдаст Бакаева в аренду «Аль-Вахде» из ОАЭ (UAEkick)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига ОАЭ Аль-Вахда Зелимхан Бакаев Футбол

Зелимхан Бакаев перейдет в команду из ОАЭ.

Ранее стало известно, что «Зенит» ведет переговоры о переходе полузащитника на правах аренды. Сам футболист вылетел в Абу-Даби. 

По информации UAEkick, Бакаев проведет остаток сезона в «Аль-Вахде». Клуб достиг договоренности с игроком.

Зелимхан перешел в «Зенит» из «Спартака» в прошлом году. В Мир РПЛ-2023/24 полузащитник провел 4 матча. Его подробная статистика доступна здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nogoi89
Валера просил уезжать? Первый пошёл!
+73
-4
+69
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек1991
Аль-Вахда Бакаева ))
+66
-4
+62
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Петр Титов
кому-то Малколм.
А тут целый Бакаев
+26
-6
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тёкин
Ответ Человек1991
Аль-Вахда Бакаева ))
Пошла карьера у парня в гору))).
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексѣй Пестовъ
Ответ Человек1991
Аль-Вахда Бакаева ))
Звучит как имя и фамилия)
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
В Зените после этого Аль-Вздохнули с облегчением.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ alexsem69
Лавка Зенита = дорога в ОАЭ!
ОАЭ и Саудовская Аравия не муж и жена, а четыре разных человека
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гусеконь
ну он ради денег и переходил.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WellDone
Ответ Алексѣй Пестовъ
Звучит как имя и фамилия)
С этими командами игроков всегда так. Фиорентина Кокорина тоже была знойная дама.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexsem69
Лавка Зенита = дорога в ОАЭ!
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Соколов
С детства за Аль-Вахде Бакаева)))!!!
Эх,в следующем году опять не попадет в номинацию на ЗМ)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tigris
Там Аль-Хиляль летит в азиатской лиге чемпионов явному аутсайдеру 0-1 и добавлено аж 14 минут к основному времени
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexsem69
Ответ Ярик01
ОАЭ и Саудовская Аравия не муж и жена, а четыре разных человека
Чувак, спасибо что поправил
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
StHappyOne
Для его уровня сейчас и это перебор
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злодей Спб
Очень странно. Даже для игр в Кубке слаб? Ну, в принципе, при действующем лимите Зенит в три слота "не легов" найдёт и без Бакаева.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Metaphrast
Ответ Человек1991
Аль-Вахда Бакаева ))
Аль-Вахде аль-Бакаи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Киселев
Достойное завершение феерической карьеры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плевал я
Зарема не пропустит))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dron-obozera
С детства за Аль-Вахдэ!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лига Мастеров
Ответ StHappyOne
Для его уровня сейчас и это перебор
ОАЭ это не саудовская Аравия и звёзд уровня Малколма там нет там средний уровень это уровень молодёжки Спартака!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kadniv
Вот злонравия достойные плоды
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nils Michael
главное в деньгах не потерял
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лига Мастеров
Ответ Петр Титов
кому-то Малколм. А тут целый Бакаев
да ещё бесплатно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лига Мастеров
Ответ Александр Пряхин
Звучит как оскорбление
что оскорбительного название команды и игрока этой команды. Не более чем Монако Головина оскорбление
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Ответ Человек1991
Аль-Вахда Бакаева ))
Звучит, как террористическая организация.:)))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий