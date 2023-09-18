Сперцян о выборе сборной Армении: «Мечтал играть за Россию в детстве, но там меня никто не ждал и не звал. Ни капли не жалею, играю за историческую родину. За Россию болею, смотрю матчи»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Армении по футболу Краснодар Нобель Арустамян Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян объяснил свое решение выступать за сборную Армении.

– Давай вспомним, как ты принял решение играть за сборную Армении. Ты был игроком «Краснодара-2», если не ошибаюсь, между первой командой и «К-2». Как ты принимал решение играть за сборную Армении?

– Ну, я уже говорил: я его сам принял. Я поговорил с президентом федерации и сказал, что хочу ехать, готов ехать туда. Я всех предупредил, сказал, что еду туда, – и все.

Я и сейчас болею за Россию, смотрю их игры. В детстве, конечно, была мечта играть за сборную России. Это нормально, я вырос там, благодарен и клубу за то, что они меня воспитали. Все, что у меня есть, это благодаря им, можно сказать.

Но потом так все менялось. Меня там никто не ждал, никто не звал туда. Я сам принял решение. Меня говорят: не жалеешь, не жалеешь? Я вообще ни каплю не жалею. Как можно жалеть? Я играю за свою историческую родину, – сказал полузащитник «Краснодара» в интервью Нобелю Арустамяну.

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21 комментарий

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Alina_77
Ответ KillFish
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Этот факт вообще не имел никакой роли, Эдик был заигран за сборную Армении, когда Россия участвовала во всех турнирах
+6
-1
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Alexander Prokofyev
Ответ Артем Гладских
Комментарий удален пользователем
Зато прямо сейчас армяне играют, причем неплохо, отбор к Евро, а Россия исключена. Как говорится, все что ни делается, все к лучшему. Поэтому Сперцян в более выигрышной сейчас позиции
+4
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D-eisler@yandex.ru
Спасибо Эдуард! За тебя тоже болеем, поддерживаем и желаем успехов!!!
+2
-1
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S. A.
Ответ Tigo_Volchara93
Правильно но сделал Жаль Захарян не угадал с выбором сборной Так бы щас играл бы за сборную, и ценник бы свой повысил
За сборную Армении прям повысишь))
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Артем Гладских
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KillFish
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Гоша Петров
Ответ Tigo_Volchara93
Правильно но сделал Жаль Захарян не угадал с выбором сборной Так бы щас играл бы за сборную, и ценник бы свой повысил
Что за бред как понять не угадал.Он и не рассматривал игру за сборную Армении,боролся с Россией за выход на чемпионат мира,а потом сложилрсь как сложилось.
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Gleb
Ответ CriminalJoint62
Пусть не врет. Очевидно, что в сборной Армении ему заплатили за «правильный» выбор. Еще тренирует их бывший тренер сб. украины
Пруф скинешь?
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Alina_77
Ответ CriminalJoint62
Пусть не врет. Очевидно, что в сборной Армении ему заплатили за «правильный» выбор. Еще тренирует их бывший тренер сб. украины
Когда Эдик был заигран за сборную Армении, там был другой тренер. Он играл в К2, когда получил свой первый вызов в сборную
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Uriy walmart
Ответ Gleb
Пруф скинешь?
Лол зайди на Вики, там реально бывший тренер Украины
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