Сперцян о выборе сборной Армении: «Мечтал играть за Россию в детстве, но там меня никто не ждал и не звал. Ни капли не жалею, играю за историческую родину. За Россию болею, смотрю матчи»

Эдуард Сперцян объяснил свое решение выступать за сборную Армении.

– Давай вспомним, как ты принял решение играть за сборную Армении. Ты был игроком «Краснодара-2», если не ошибаюсь, между первой командой и «К-2». Как ты принимал решение играть за сборную Армении?

– Ну, я уже говорил: я его сам принял. Я поговорил с президентом федерации и сказал, что хочу ехать, готов ехать туда. Я всех предупредил, сказал, что еду туда, – и все.

Я и сейчас болею за Россию, смотрю их игры. В детстве, конечно, была мечта играть за сборную России. Это нормально, я вырос там, благодарен и клубу за то, что они меня воспитали. Все, что у меня есть, это благодаря им, можно сказать.

Но потом так все менялось. Меня там никто не ждал, никто не звал туда. Я сам принял решение. Меня говорят: не жалеешь, не жалеешь? Я вообще ни каплю не жалею. Как можно жалеть? Я играю за свою историческую родину, – сказал полузащитник « » в интервью Нобелю Арустамяну.

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