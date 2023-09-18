Президент УЕФА о том, что «Газпром» спонсирует «Црвену Звезду»: «Европа тоже не чемпион мира по правам человека. Больше всего кричат те, кто до сих пор покупает у них газ»
Президент УЕФА Александр Чеферин высказался о «Газпроме».
Вскоре после начала событий на Украине УЕФА расторг спонсорский контракт с «Газпромом». Несмотря на это, российская компания остается титульным спонсором «Црвены Звезды», которая завтра стартует в Лиге чемпионов матчем против «Манчестер Сити».
«Мы просто должны были сделать это как своего рода символический акт. После начала событий на Украине сложно рекламировать эту компанию на стадионе, матчи с которого смотрят сотни миллионов людей. Извините, но мы должны были сделать это. Но факт в том, что больше всего плачут по этому поводу те, кто до сих пор покупает газ у этой же компании», – сказал Чеферин.
Также Чеферин не согласился с мнением о том, что УЕФА еще до начала событий на Украине должен был рассмотреть вопрос о том, насколько это подходящий спонсор.
«Это кажется мне чистым популизмом. Европа – не чемпион мира. И популисты предоставят огромный список людей, с которыми не нужно вести дела, и сделают это исключительно для саморекламы.
Мы отдаем на развитие футбола 97% денег, которые зарабатываем, и я сделаю все, чтобы этот вид спорта развивался и дальше», – сказал президент УЕФА в интервью Sportklub.
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Двуличие как оно есть
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"привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли"
2022
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
https://www.youtube.com/watch?v=ufAHg6hN4OA
"Я всех отговариваю покупать коньяк и продукты у продавца, потому что он плохой, но сам покупаю, потому что тут дешевле.
А почему он плохой? Потому что посмел совершить такие же деяния, как и я сам. Но он плохой, а я за свободу и вообще весь прогрессивный."
А вообще аналогия не может быть аргументом в дискуссии априори.
Что вы имеете ввиду под двуличием? Что в одной стране может быть два мнения вместо единственно верной политики партии? Действительно, ужасно.
Выборы я знаю. Потом нытьё жителей Италии почему ничего не меняется что до Мелони, что после. Также было и в Украине, когда после Евромайдана жители Киева ныли о том, что им нечем платить коммунальные услуги.
Что это меняет в 21 веке?