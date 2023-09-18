Президент УЕФА Александр Чеферин высказался о «Газпроме».

Вскоре после начала событий на Украине УЕФА расторг спонсорский контракт с « ». Несмотря на это, российская компания остается титульным спонсором « », которая завтра стартует в Лиге чемпионов матчем против «Манчестер Сити».

«Мы просто должны были сделать это как своего рода символический акт. После начала событий на Украине сложно рекламировать эту компанию на стадионе, матчи с которого смотрят сотни миллионов людей. Извините, но мы должны были сделать это. Но факт в том, что больше всего плачут по этому поводу те, кто до сих пор покупает газ у этой же компании», – сказал Чеферин.

Также Чеферин не согласился с мнением о том, что УЕФА еще до начала событий на Украине должен был рассмотреть вопрос о том, насколько это подходящий спонсор.

«Это кажется мне чистым популизмом. Европа – не чемпион мира. И популисты предоставят огромный список людей, с которыми не нужно вести дела, и сделают это исключительно для саморекламы.

Мы отдаем на развитие футбола 97% денег, которые зарабатываем, и я сделаю все, чтобы этот вид спорта развивался и дальше», – сказал президент УЕФА в интервью Sportklub.

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