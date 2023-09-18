Президент УЕФА о том, что «Газпром» спонсирует «Црвену Звезду»: «Европа тоже не чемпион мира по правам человека. Больше всего кричат те, кто до сих пор покупает у них газ»

Теги Лига чемпионов УЕФА УЕФА высшая лига Сербия Црвена Звезда Газпром Александер Чеферин деньги Футбол

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался о «Газпроме».

Вскоре после начала событий на Украине УЕФА расторг спонсорский контракт с «Газпромом». Несмотря на это, российская компания остается титульным спонсором «Црвены Звезды», которая завтра стартует в Лиге чемпионов матчем против «Манчестер Сити».

«Мы просто должны были сделать это как своего рода символический акт. После начала событий на Украине сложно рекламировать эту компанию на стадионе, матчи с которого смотрят сотни миллионов людей. Извините, но мы должны были сделать это. Но факт в том, что больше всего плачут по этому поводу те, кто до сих пор покупает газ у этой же компании», – сказал Чеферин.

Также Чеферин не согласился с мнением о том, что УЕФА еще до начала событий на Украине должен был рассмотреть вопрос о том, насколько это подходящий спонсор.

«Это кажется мне чистым популизмом. Европа – не чемпион мира. И популисты предоставят огромный список людей, с которыми не нужно вести дела, и сделают это исключительно для саморекламы.

Мы отдаем на развитие футбола 97% денег, которые зарабатываем, и я сделаю все, чтобы этот вид спорта развивался и дальше», – сказал президент УЕФА в интервью Sportklub.

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75 комментариев

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King_X
Чеферин сегодня сам не свой и вообще какой-то мега адекватный
+160
-8
+152
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Vićtor Diaź
По фактам насчет тех, кто орёт про отмену газпрома и при этом покупают у них газ.
Двуличие как оно есть
+97
-7
+90
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Хитон
Вот это конечно неожиданная база от Чеферина. Нельзя допускать аргументированность, логику, факты в УЕФА. Срочно отменить Чеферина!
+51
-9
+42
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Отец Абду
Ответ King_X
Чеферин сегодня сам не свой и вообще какой-то мега адекватный
Он читает спортс...
+30
-3
+27
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quasififa
Знаем мы этих знаменитых европейских борцов за права человека. В год, когда Пеле блистал на Чемпионате мира в Швеции, на брюссельской выставке Expo-58 бельгийцы открыли человеческий зоопарк, чтобы показать достижения своего райского сада.
___________________________
"привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли"
2022

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
+36
-21
+15
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llolishe
Ответ Гамаль Хайдаров
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Жил бы Чеферин на Газпромовские деньги Шальке с Зенитом в полуфинале ЛЧ бы играли
+20
-5
+15
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schwein
Ответ Гамаль Хайдаров
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Про коэффициенты ассоциаций и порядок распределения клубов по корзинам как я понимаю рассказывать нет смысла?
+13
-3
+10
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Igbin
Ответ Felixillo
Мда, это фейк из прокремлевских пабликов, боты плюсуют?
Сам Боррель с тобой, бот, не согласен.
https://www.youtube.com/watch?v=ufAHg6hN4OA
+10
-1
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Кирковский Александр
Ответ And-Rover
Кстати в Евросоюзе коррупции то нет. А чё тогда деньги налогоплательщиков в Украину уходят? Разве их спрашивали? Да нет. Какая же это демократия.
Ну там есть такая штука как выборы. Например в Италии выбрали Мелони, которая агитировала за максимум помощи Украины. То есть именно что спросили.
+8
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Felixillo
Ответ quasififa
Знаем мы этих знаменитых европейских борцов за права человека. В год, когда Пеле блистал на Чемпионате мира в Швеции, на брюссельской выставке Expo-58 бельгийцы открыли человеческий зоопарк, чтобы показать достижения своего райского сада. ___________________________ "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли" 2022 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Мда, это фейк из прокремлевских пабликов, боты плюсуют?
+20
-15
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45_percent
На Миротворец
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Max Zhomkov
ого, не зассал правду сказать. в список неугодных его срочно!
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1ce
Ответ Игорь Петров
Вы угараете? Эту хрень с человеческим зоопарком разобрали уже сотню тысяч раз, там работорговля в Бельгии конституцией запрещена в принципе Кто эту ахинею плюсует?
что там разобрали?
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Vovker
Ответ Дмитрий Рабко
Покупая в магазине коньяк, мясо, овощи, фрукты я не обязан любить продавца, и уж тем более приглашать его на выезд на природу.
Тут скорее подойдёт такая аналогия:

"Я всех отговариваю покупать коньяк и продукты у продавца, потому что он плохой, но сам покупаю, потому что тут дешевле.
А почему он плохой? Потому что посмел совершить такие же деяния, как и я сам. Но он плохой, а я за свободу и вообще весь прогрессивный."

А вообще аналогия не может быть аргументом в дискуссии априори.
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1ce
Ответ Vovker
Как вы уже надоели с этим мифом, давно разобранным. Колхозники вполне легально покидали деревни и благополучно селились в городах по справке из сельсовета. Иначе бы 30 млн человек не переехали из сел в города. Вы бы хоть проверяли информацию, прежде, чем чушь писать.
а что насчет речи Борреля скажешь, все норм?
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Artem Sarapulov
Ответ Vićtor Diaź
По фактам насчет тех, кто орёт про отмену газпрома и при этом покупают у них газ. Двуличие как оно есть
Вы не задумывались о том, что население каждой страны - это миллионы людей и тысячи чиновников? И в некоторых странах у людей есть такая странная штука, как личное мнение? Например президент Словении может говорить одно, а словенец Чеферин- другое?
Что вы имеете ввиду под двуличием? Что в одной стране может быть два мнения вместо единственно верной политики партии? Действительно, ужасно.
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AurelioDeLaurentis
Ответ llolishe
Жил бы Чеферин на Газпромовские деньги Шальке с Зенитом в полуфинале ЛЧ бы играли
и каким именно способом ???
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rdyabin@icloud.com
Просто ЭТО ДРУГОЕ. Бумажки газпромовские шелестят и в карманах президента уефа. Поэтому тут русофобить невыгодно
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And-Rover
Ответ Кирковский Александр
Ну там есть такая штука как выборы. Например в Италии выбрали Мелони, которая агитировала за максимум помощи Украины. То есть именно что спросили.
Понимаешь в чём дело. Отмыв денег на том же Пфайзере это по мнению ЕС это спасение жизней.

Выборы я знаю. Потом нытьё жителей Италии почему ничего не меняется что до Мелони, что после. Также было и в Украине, когда после Евромайдана жители Киева ныли о том, что им нечем платить коммунальные услуги.
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Digger86
Ответ quasififa
Знаем мы этих знаменитых европейских борцов за права человека. В год, когда Пеле блистал на Чемпионате мира в Швеции, на брюссельской выставке Expo-58 бельгийцы открыли человеческий зоопарк, чтобы показать достижения своего райского сада. ___________________________ "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли" 2022 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Ну а в СССР колхозникам паспорта начали выдавать только в шестидесятых, т.е. до этого времени они даже не имели легальной возможности покинуть своё место жительства.
Что это меняет в 21 веке?
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Uriy walmart
Ответ quasififa
Знаем мы этих знаменитых европейских борцов за права человека. В год, когда Пеле блистал на Чемпионате мира в Швеции, на брюссельской выставке Expo-58 бельгийцы открыли человеческий зоопарк, чтобы показать достижения своего райского сада. ___________________________ "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли" 2022 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Лолчто?))
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Maxeg
Его так и называют - Сашка 3 процента ;))))
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Stanislav Samoylov
Ответ fbd
В чем проявляется резкий подъем АФК? Куда они поднялись? Денежные потоки перетекают туда, где есть аудитория. У АФК ее как не было, так и нет. Да и в ближайшее время не будет (персофаны Роналду не в счет). Про платежеспособность текущей аудитории АФК ты почему-то тоже решил не писать. От Газпрома они не то что воротят ном, они прямо послали его нахрен в начале событий. Тут речь конкретно про одну команду из чемпионата Сербии, что в масштабах Европейского футбола тупо пыль. Ну и Чеферин, внезапно, серб. Удивительная позиция для серба, правда?
Чиферин словенец, но сути это в целом не меняет
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закрыт по беспределу
Как говорится, выдал базу.
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llolishe
Ответ And-Rover
Кстати в Евросоюзе коррупции то нет. А чё тогда деньги налогоплательщиков в Украину уходят? Разве их спрашивали? Да нет. Какая же это демократия.
Трансфер Мудрика в Челси это же политический трансфер
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