Загитова репостнула видео в поддержку: «Под аудиторию не стоит подстраиваться. Нужно выбирать себя»

Алина Загитова в инстаграме оценила пост болельщика в свою поддержку.

16-17 сентября олимпийская чемпионка была ведущей на открытых прокатах сборной России по фигурному катанию.

Сегодня она поставила лайк под постом в соцсети и сделала репост к себе на страницу.

« , мы очень сильно тебя любим 🤍

Стоит ли подстраиваться под аудиторию? Вопрос, скорее, риторический. Всем не угодишь, а уж тем более нельзя угодить тем, кто к тебе категорично настроен. Слежу за обсуждениями в СМИ и комментариями в последние дни. Это просто торжество агрессии и НЕ любви. Я не устану это повторять.

История эта не об Алине, не об ОП и даже не о фигурном катании. Она о нас с вами, о социуме, о человеческий ценностях (скорее об их отсутствии), о нравах. За этим жаль наблюдать. Откуда это желание падающего подтолкнуть? Откуда желание уничтожать, потешаться? Почему так важно самоутверждаться? Я уж молчу о том, сколько я увидела манипуляций в текстах, откровенную перекрутку событий, дабы встроить их в свою линию «аргументов», а по факту – исказить картину так, как удобно, но ради чего?

Приятия человека как не было, так и нет. Любого человека. Права на ошибку нет, права на то, чтобы быть человеком, нет. А девушкам еще сложнее. Надела юбку – почему юбка? Требуем штаны! Надела штаны – а почему такие штаны? Мы хотели другие! Надела платье – нет, цвет не тот. И так до бесконечности. Всегда все будет не так. Обсуждается везде только вес девочек, как кто что сказал и как выглядел. Не это ли дно?)

Возвращаясь к моему первому вопросу, хочется сказать, что нет ничего лучше, чем в такие штормы быть просто собой. Подстраиваться под «нормы», под аудиторию – всегда ложный путь, ты заведомо на шаг позади. Люди не оценивают доброту зачастую, когда ты для них стараешься – выходит только хуже. Поэтому для меня ответ – нет, под аудиторию не стоит подстраиваться. Нужно выбирать себя. Нельзя ничему позволять влиять на свое поведение или работу. Нужно отрекаться от всего, не боясь провала, не боясь ошибаться.

Ошибаться – это нормально, успех состоит из ошибок, из пути, в котором важен именно твой внутренний голос. Действовать так, как велит сердце, даже если упадешь. Ошибки не определяют тебя, но вот то, какой урок ты из них выносишь и как будешь действовать дальше – вполне. Характеризовать человека, основываясь на его ошибках, – дно и говорит только о вашем уровне личности, а не того, кто ошибается.

Быть светом, на который обязательно пойдет аудитория, если ты делаешь дело честно, снимая маску, убирая «правильность», не пытаясь быть лучше, чем ты есть. Ведь самое прекрасное в каждом человеке – его сердце. Поэтому только вперед, дерзко, не боясь. Внутренний голос всегда знает как лучше, просто его надо не заглушать и не бояться следовать за ним.

Давайте будем неправильными, честными, дерзкими, ошибаться, падать, затем снова вставать. А самое главное, прошу вас, давайте ЛЮБИТЬ! Любите друг друга, позволяйте себе право на ошибку. Прежде, чем осудить кого-то, подумайте о ближнем, лучше обнимите мысленно человека, ведь это вы могли упасть на его месте. Не умножайте негатив! Всем любви! 🤍», – говорится в посте.

«У меня интересный вопрос. Какое самое... эээ. Не знаю, как сказать». Держите новую порцию неловких интервью Загитовой

«Где ваши бумажки? Это мои вообще!» Загитова – ведущая фигурных прокатов: забывает выключать микрофон и задает странные вопросы