Загитова репостнула видео в поддержку: «Под аудиторию не стоит подстраиваться. Нужно выбирать себя»

Теги сборная России болельщики женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова в инстаграме оценила пост болельщика в свою поддержку.

16-17 сентября олимпийская чемпионка была ведущей на открытых прокатах сборной России по фигурному катанию. 

Сегодня она поставила лайк под постом в соцсети и сделала репост к себе на страницу. 

«Алина, мы очень сильно тебя любим 🤍

Стоит ли подстраиваться под аудиторию? Вопрос, скорее, риторический. Всем не угодишь, а уж тем более нельзя угодить тем, кто к тебе категорично настроен. Слежу за обсуждениями в СМИ и комментариями в последние дни. Это просто торжество агрессии и НЕ любви. Я не устану это повторять.

История эта не об Алине, не об ОП и даже не о фигурном катании. Она о нас с вами, о социуме, о человеческий ценностях (скорее об их отсутствии), о нравах. За этим жаль наблюдать. Откуда это желание падающего подтолкнуть? Откуда желание уничтожать, потешаться? Почему так важно самоутверждаться? Я уж молчу о том, сколько я увидела манипуляций в текстах, откровенную перекрутку событий, дабы встроить их в свою линию «аргументов», а по факту – исказить картину так, как удобно, но ради чего?

Приятия человека как не было, так и нет. Любого человека. Права на ошибку нет, права на то, чтобы быть человеком, нет. А девушкам еще сложнее. Надела юбку – почему юбка? Требуем штаны! Надела штаны – а почему такие штаны? Мы хотели другие! Надела платье – нет, цвет не тот. И так до бесконечности. Всегда все будет не так. Обсуждается везде только вес девочек, как кто что сказал и как выглядел. Не это ли дно?)

Возвращаясь к моему первому вопросу, хочется сказать, что нет ничего лучше, чем в такие штормы быть просто собой. Подстраиваться под «нормы», под аудиторию – всегда ложный путь, ты заведомо на шаг позади. Люди не оценивают доброту зачастую, когда ты для них стараешься – выходит только хуже. Поэтому для меня ответ – нет, под аудиторию не стоит подстраиваться. Нужно выбирать себя. Нельзя ничему позволять влиять на свое поведение или работу. Нужно отрекаться от всего, не боясь провала, не боясь ошибаться.

Ошибаться – это нормально, успех состоит из ошибок, из пути, в котором важен именно твой внутренний голос. Действовать так, как велит сердце, даже если упадешь. Ошибки не определяют тебя, но вот то, какой урок ты из них выносишь и как будешь действовать дальше – вполне. Характеризовать человека, основываясь на его ошибках, – дно и говорит только о вашем уровне личности, а не того, кто ошибается.

Быть светом, на который обязательно пойдет аудитория, если ты делаешь дело честно, снимая маску, убирая «правильность», не пытаясь быть лучше, чем ты есть. Ведь самое прекрасное в каждом человеке – его сердце. Поэтому только вперед, дерзко, не боясь. Внутренний голос всегда знает как лучше, просто его надо не заглушать и не бояться следовать за ним.

Давайте будем неправильными, честными, дерзкими, ошибаться, падать, затем снова вставать. А самое главное, прошу вас, давайте ЛЮБИТЬ! Любите друг друга, позволяйте себе право на ошибку. Прежде, чем осудить кого-то, подумайте о ближнем, лучше обнимите мысленно человека, ведь это вы могли упасть на его месте. Не умножайте негатив! Всем любви! 🤍», – говорится в посте. 

«У меня интересный вопрос. Какое самое... эээ. Не знаю, как сказать». Держите новую порцию неловких интервью Загитовой

«Где ваши бумажки? Это мои вообще!» Загитова – ведущая фигурных прокатов: забывает выключать микрофон и задает странные вопросы

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78 комментариев

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Боевой Бурят Путина
Опять началось это вечное нытье «обиженной»🤦‍♂️ Просто-напросто каждый должен заниматься своим делом. Слепому не стать снайпером, а глухому композитором. Но Загитову почему-то тянет «проявляться» именно в той сфере деятельности, в которой у нее способности, мягко говоря, ниже среднего🤣
Из спорта сбежала, испугавшись конкуренции с более сильными фигуристками, а ничего больше она не умеет и, как показывает практика, не может научиться. Сказывается отсутствие даже самого элементарного школьного образования и общей культуры - все это было принесено в жертву спорту, и никак не восполнено до сих пор
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Yasenka
Даже несмотря на то, что в тексте есть рациональное зерно, это все совершенно не об Алине и ее «ситуации» с журналистикой.

Да, когда-то давно это можно было отнести к ней - когда не принимал ФК бомонд, принижали ее победы итд. И когда у нее как раз и появилась колоссальная поддержка аудитории.

А сейчас, извините, это совершенно другая история. Человека с заведомо слабой речью, которая никак не улучшается за все эти годы, который раз пихают на центральный канал и ожидают, что все тоже будут умиляться и поддерживать безграмотность, неуважение к публике, а не работу над собой.

Интересная подмена понятий)
+66
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Ебздрогыч
А девушкам еще сложнее. Проехала на красный, а требуют на зеленый. Говорит косноязычно, а требуют по-русски. Просто какая-то безызбежная травля!
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alexnew
Хорошо, конечно, когда есть человек, который за тебя будет посты делать, а ты будешь только репостить это и лайкать. Но может быть тогда этот человек и будет ведущим?
+50
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Е...С
Ошибаться – это конечно нормально, но почему на это должна смотреть страна, да еще годами.
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Anton M.
Пафосный бред.
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Juliajulia
А под правила русского языка подстраиваться тоже не стоит?? 🤔😏
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Спортивный лис
Надо выбирать быть "самими собими"
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fewral
Говорить более-менее правильно и красиво, это подстраиваться под аудиторию?
И, вообще, интересно смогла ли загитова дочитать этот пост до конца?)
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Hardy
🤡🤡🤡 может благодаря этой простыне пустословия Алинка хоть немного пополнит словарный запас, да, ребят?
+27
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Алексей Токарев
Не осилил, весь текст. Понял только что Алина ничему не научится, будет вечным посмешыщем.
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Arty K.
Да просто ты не на своём месте находишься, вот и всё
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anka
Если б эта простыня относилась к обсуждению веса Валиевой - да, не вопрос. Но это ж в оправдание косноязычия Загитовой 🤦‍♀️ Ну какая перекрутка событий? Какая манипуляция? Человек же просто элементарно малограмотен, не умеет нормально выражать свою мысль, изъясняется как третьеклассник. Пусть она ошибается в институте, с репетиторами на занятиях и тд, а не вещая на всю страну. Ну это ж элементарное неуважение к профессии журналиста. У нее же откровенный регресс за три года, она вообще никак не улучшается в этом направлении, к сожалению.
+25
-6
+19
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Е...С
Вот такие фанаты и дают понять Алине, что все она делает правильно.
+21
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anka
Ответ Hardy
🤡🤡🤡 может благодаря этой простыне пустословия Алинка хоть немного пополнит словарный запас, да, ребят?
Она врядли способна дочитать до конца и понять смысл этой простыни🤣🤣
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bellyashe
Под русский язык не стоит подстраиваться. Нужно выбирать себя
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Booligan
Ответ ББ
На счёт композитора Бетховен бы с тобой поспорил)
Он только в конце жизни оглох
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katanie-na-ldu
Ответ Е...С
Вот такие фанаты и дают понять Алине, что все она делает правильно.
Да уж... Та еще медвежья услуга...
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Nissan 0123
из ее афоризмов можно уже сборник составить
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Гамарджоба Генацвале
Это из книги какой-то?
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FlowerF
Ошибаться – это нормально, успех состоит из ошибок, из пути, в котором важен именно твой внутренний голос.
***
Интересно, по мнению автора, это ко всем профессиям относится?
Готов ли автор поста к ошибкам врача, пилота, пожарного? Или они сначала должны всё же выучиться, а потом приступать к работе?
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Леван Мкртчян
7 абзацев без единой семантической, синтаксической, орфографической и пунктуационной ошибки.

Да еще и написано литературным языком.....в стиле гострайтера Степановой.

Хм....если Алина так владеет языком, то что происходит , когда у неё в руках микрофон?)
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Аля Иванова
Право на ошибки? Ну, пусть, тогда ошибается пилот самолёта, врач, водитель, они, ведь, тоже имеют право на ошибку? Пафосный бред.
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Anton Kortenko
под пешеходов не нужно подстраиваться. нужно выбирать себя.)
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kate_ko
Ответ alexnew
Хорошо, конечно, когда есть человек, который за тебя будет посты делать, а ты будешь только репостить это и лайкать. Но может быть тогда этот человек и будет ведущим?
а что, годное предложение!
+12
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