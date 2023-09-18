«Динамо» возглавило таблицу Запада после выигрыша у «Спартака». Это 5-я победа подряд для команды Кудашова

«Динамо» выиграло пятый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера обыграла « » (6:3) в игре Фонбет чемпионата .

Бело-голубые продлили победную серию до пяти игр. Прежде « » выиграло у «Сочи» (4:0), «Барыса» (4:3 ОТ), ЦСКА (4:1) и СКА (3:1).

Победа над красно-белыми позволила «Динамо» возглавить таблицу Западной конференции.

«Динамо» набрало 12 очков в 8 матчах и опережает «Торпедо» на один балл.