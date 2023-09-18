«Динамо» возглавило таблицу Запада после выигрыша у «Спартака». Это 5-я победа подряд для команды Кудашова

Теги Спартак Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

«Динамо» выиграло пятый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Алексея Кудашова обыграла «Спартак» (6:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Бело-голубые продлили победную серию до пяти игр. Прежде «Динамо» выиграло у «Сочи» (4:0), «Барыса» (4:3 ОТ), ЦСКА (4:1) и СКА (3:1).

Победа над красно-белыми позволила «Динамо» возглавить таблицу Западной конференции.

«Динамо» набрало 12 очков в 8 матчах и опережает «Торпедо» на один балл.

Динамо Москва – Спартак 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)
Дата проведения
18 сентября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Муранов ()
2:0 – 16 Джиошвили (Ожиганов, Ильенко)
3:0 – 21 Рашевский (О'Делл)
3:1 – 21 Усманов (Заседа)
3:2 – 34 Порядин (Локтионов)
4:2 – 35 Гусев (Рашевский, Пыленков)
4:3 – 50 Принс (Локтионов, Цыплаков)
5:3 – 56 Петухов (Римашевский)
6:3 – 58 Петухов (Римашевский, Миронов)

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4 комментария

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Machine Head
Всех динамовцев с хорошей победой ! Едем на Дальний Восток с хорошим настроением.
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Ягун Ягунини
Стучу по дереву, но команду, вроде бы, Кудашов сколотил.
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Жердев_В_Рейнджерс_Король
Только Мальцев, только Динамо!
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Skiff orda
Отмечу Лакросс Петухова, просто красавчик , быстро сообразил.
+1
0
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