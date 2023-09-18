«Динамо» возглавило таблицу Запада после выигрыша у «Спартака». Это 5-я победа подряд для команды Кудашова
«Динамо» выиграло пятый матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Алексея Кудашова обыграла «Спартак» (6:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Бело-голубые продлили победную серию до пяти игр. Прежде «Динамо» выиграло у «Сочи» (4:0), «Барыса» (4:3 ОТ), ЦСКА (4:1) и СКА (3:1).
Победа над красно-белыми позволила «Динамо» возглавить таблицу Западной конференции.
«Динамо» набрало 12 очков в 8 матчах и опережает «Торпедо» на один балл.
- Дата проведения
- 18 сентября, 19.30, «ВТБ-Арена»
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