Станислав Черчесов: нет такой команды, которая бы не проигрывала.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о серии команды без побед.

Грозненцы не побеждают в 7 матчах подряд во всех турнирах – у команды 5 поражений и 2 ничьих с 27 сентября.

«Нет такой команды, которая бы не проигрывала. Главное – реакция! Реакция на проигрыш, реакция на ситуацию, на любое действие», – сказал Черчесов.

22 ноября «Ахмат» сыграет на выезде с «Рубином» в 16-м туре Мир РПЛ.