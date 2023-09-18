Иранский «Персеполис» подарил Роналду ковер после прилета в Тегеран на матч азиатской ЛЧ. Ранее клуб обещал игрокам «Аль-Насра» SIM-карты с неограниченным доступом в интернет

Теги Криштиану Роналду Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Персеполис высшая лига Иран Футбол

Криштиану Роналду получил ковер в подарок от иранского клуба.

Нападающий в составе «Аль-Насра» прилетел в Тегеран на матч Лиги чемпионов Азии против местного «Персеполиса», который состоится завтра и начнется в 21:00 по московскому времени.

В аэропорту представители «Персеполиса» подарили Роналду ковер.

Фото: twitter.com/tarafdari_com

Отметим, что ранее президент «Персеполиса» Реза Дарвиш заявил, что Роналду и другим игрокам «Аль-Насра» могут предоставить особые SIM-карты с неограниченным доступом в интернет.

«Я разговаривал с генеральным директором [крупного оператора мобильной связи] Irancell и сказал ему, что мы хотим предоставить игрокам SIM-карты с неограниченным доступом в интернет, чтобы они могли пользоваться им с момента въезда в Иран до момента отъезда», – сказал он.

Напомним, что в Иране нет доступа к глобальному интернету. Десятки тысяч сайтов в стране недоступны из-за блокировок.

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47 комментариев

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a2wai
Ковер красивый, можно будет на стену особняка повесить и вместо телека на него смотреть.
+44
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+44
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Дядя ТУРА
такая дичь конечно. симка в подарок)
+35
-7
+28
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CriminalJoint62
Ответ Давид Agabekyan
Возможно в Иране только местный интернет работает. Не удивлюсь если так и есть
Там заблокировано большинство сайтов, нужен VPN. Чтобы не ломать голову, предложили сим-карту как альтернативу
+18
0
+18
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psixyec
Красивый поступок от иранцев.
+17
-6
+11
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Роббен_травмостойкий
Ответ Иван Иванов
Кто-нибудь из историков объясните, почему у иранского клуба греческое название? Помню лишь Персеполис из фильма "Александр".
Ахах, потому что это персидское название, а иранцы - потомки древних персов)
+12
-3
+9
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6tspey7tb5
Ответ a2wai
Ковер красивый, можно будет на стену особняка повесить и вместо телека на него смотреть.
А узоры какие, можно перед сном бесконечно по ним вести ))))
+8
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Gun[o|o]ner
Он будет задавать тон всей комнате! )
+7
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gukmamop
Через три года:
Ковер Роналду, где он сейчас?
+4
0
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Давид Agabekyan
Ответ Дядя ТУРА
такая дичь конечно. симка в подарок)
Возможно в Иране только местный интернет работает. Не удивлюсь если так и есть
+5
-2
+3
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Мэр Чунга-чанги
Ответ Роббен_травмостойкий
Ахах, потому что это персидское название, а иранцы - потомки древних персов)
это греческий, перс и полис буквально персидский город или как-то так
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milky way
Ответ Иван Иванов
Кто-нибудь из историков объясните, почему у иранского клуба греческое название? Помню лишь Персеполис из фильма "Александр".
Древний город империи Ахеменидов, 4-5 веков до н.э.
Ныне - в списке всемирного наследия Юнеско.
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ws357
Ответ CriminalJoint62
Там заблокировано большинство сайтов, нужен VPN. Чтобы не ломать голову, предложили сим-карту как альтернативу
Что-то мне это напоминает..
+7
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chikisiki
у человека зарлпата 300 млн а ему сим карту дают.
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Vasilii Mishchenko
Некоторые ковры дороже машины бизнес-класса могу быть
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fussballer
Ответ chikisiki
у человека зарлпата 300 млн а ему сим карту дают.
СИМ-карта доллар бережёт.
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TiNO
Арабская нооооооочь....
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Владимир Абрамов
Ответ Иван Иванов
Кто-нибудь из историков объясните, почему у иранского клуба греческое название? Помню лишь Персеполис из фильма "Александр".
Как ни странно, Персеполис из фильма Александр находится в Персии, и является одним из древнейших памятников древневосточных цивилизаций. Причина, по которой основатель клуба - Али Абдо - решил так назвать клуб достаточно проста. Его возвращение из США в Иран совпало с ростом национализма и увлечением в стране всем древнеиранским. Пройдет совсем мало лет и шах Мохамед Реза Пехлеви будет праздновать в Персеполисе 2500 лет со дня образования державы и вести летоисчиление от Ахеменидов.
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old folk
Обратно на нём полетит?)
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Фарид Алекперов
Ответ Роббен_травмостойкий
Ахах, потому что это персидское название, а иранцы - потомки древних персов)
не у всех иранцев в предках древние персы. Многие путают, но понятия Иран и Персия несколько различаются. На территории Ирана в древности были различные гос-ва, например Мидия, пока в конце-концов не победили персы- выходцы из небольшого местечка Парс ( Фарс). Только после этого Иран стали называть Персией. Хотя в числе ираноязычных народов помимо персов есть осетины, курды, таджики и др.
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Станислав Л
ему скорее бассейн нужно было дарить
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damondiamond
каменный век
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Яков Фридман
Прилетел бы в Ростов, местные болельщики лучше бы подарили.
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Why always me?!
У меня на Билайне безлимит на интернет. Шикарно оказывается я живу)
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zohan163
Ответ 6tspey7tb5
А узоры какие, можно перед сном бесконечно по ним вести ))))
И места для козявок много
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6tspey7tb5
Ответ zohan163
И места для козявок много
У него они золотые
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