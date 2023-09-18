Криштиану Роналду получил ковер в подарок от иранского клуба.

Нападающий в составе «Аль-Насра» прилетел в Тегеран на матч Лиги чемпионов против местного « », который состоится завтра и начнется в 21:00 по московскому времени.

В аэропорту представители «Персеполиса» подарили Роналду ковер.

Фото: twitter.com/tarafdari_com

Отметим, что ранее президент «Персеполиса» Реза Дарвиш заявил, что и другим игрокам « » могут предоставить особые SIM-карты с неограниченным доступом в интернет.

«Я разговаривал с генеральным директором [крупного оператора мобильной связи] Irancell и сказал ему, что мы хотим предоставить игрокам SIM-карты с неограниченным доступом в интернет, чтобы они могли пользоваться им с момента въезда в Иран до момента отъезда», – сказал он.

Напомним, что в Иране нет доступа к глобальному интернету. Десятки тысяч сайтов в стране недоступны из-за блокировок.

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