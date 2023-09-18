Иранский «Персеполис» подарил Роналду ковер после прилета в Тегеран на матч азиатской ЛЧ. Ранее клуб обещал игрокам «Аль-Насра» SIM-карты с неограниченным доступом в интернет
Криштиану Роналду получил ковер в подарок от иранского клуба.
Нападающий в составе «Аль-Насра» прилетел в Тегеран на матч Лиги чемпионов Азии против местного «Персеполиса», который состоится завтра и начнется в 21:00 по московскому времени.
В аэропорту представители «Персеполиса» подарили Роналду ковер.
Фото: twitter.com/tarafdari_com
Отметим, что ранее президент «Персеполиса» Реза Дарвиш заявил, что Роналду и другим игрокам «Аль-Насра» могут предоставить особые SIM-карты с неограниченным доступом в интернет.
«Я разговаривал с генеральным директором [крупного оператора мобильной связи] Irancell и сказал ему, что мы хотим предоставить игрокам SIM-карты с неограниченным доступом в интернет, чтобы они могли пользоваться им с момента въезда в Иран до момента отъезда», – сказал он.
Напомним, что в Иране нет доступа к глобальному интернету. Десятки тысяч сайтов в стране недоступны из-за блокировок.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Ковер Роналду, где он сейчас?
Ныне - в списке всемирного наследия Юнеско.