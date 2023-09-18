Неймар получил желтую карточку за грубое поведение.

« » играет с «Навбахором» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:1, второй тайм).

На 60-й минуте у форварда саудовской команды возник конфликт с одним из игроков « ». Бразилец толкнул соперника и пнул в него мячом, когда тот упал.

Главный судья матча показал бразильцу желтую карточку за этот проступок.

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