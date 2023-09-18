Неймар толкнул игрока «Навбахора» и пнул в него мячом. Форвард «Аль-Хилаля» получил желтую карточку

Теги Лига чемпионов Азии Неймар высшая лига Узбекистан высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Навбахор Футбол

Неймар получил желтую карточку за грубое поведение.

«Аль-Хилаль» играет с «Навбахором» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов Азии (0:1, второй тайм).

На 60-й минуте у форварда саудовской команды возник конфликт с одним из игроков «Навбахора». Бразилец толкнул соперника и пнул в него мячом, когда тот упал. 

Главный судья матча показал бразильцу желтую карточку за этот проступок.

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42 комментария

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Leon Betov
Проигрывать узбекам у себя дома это конечно эпик. До чего докатился Ней
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rigobersong
Урунов: "Утром я сходил в ЦУМ, потом поиграл в Плейстейшн, а вечером деклассировал Неймара".
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pavleague
Жёлтая!? )) Хорошо хоть не игроку Навбахора )
+41
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Блуждающий странник
Увидел новость и включил трансу. Мда, какой позор. Даже не тот факт, что они проигрывают, а как они играют. Добавили 14 минут, а Неймар позорно ныряет. Его даже не коснулись, там защитник ногу убрал сразу, а он от воздуха упал ))
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TiNO
Истеричка
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saneks94
Кажется, Остон Урунов пока что сильнее Неймара в гуччи-дерби 😎
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el shaarawy92
Неймар ЛЧ не тянет. ни европейское ни азиатское🤣

даже против узбеков не может 🤣
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Юрий Костыгин
Это чего - Неймар, Малколм и Ко в Наманган ещё поедут?
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CoTTo
это красная!!
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ARIGAMI ARIGAMI
Больше года назад играл против Баварии, сейчас играет против Навбахора.

Чем не повод психануть?
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Экспертное мнение
Понятно с какой целью Неймар отправился туда, точно не играть. В этом моменте он сделал всё, чтобы получить красную и больше не играть в этом турнире. Но судьи там тоже не промах - пришел в Азию, так развлекай народ, никакого отдыха тебе. То ли еще выкинет Ней...
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Otabek Ismatov
Ответ Блуждающий странник
Увидел новость и включил трансу. Мда, какой позор. Даже не тот факт, что они проигрывают, а как они играют. Добавили 14 минут, а Неймар позорно ныряет. Его даже не коснулись, там защитник ногу убрал сразу, а он от воздуха упал ))
Да вот за это его и не возлюбил футбольный мир.. за его фейки.
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Tigris
14 минут добавлено :o)
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instasamka
Он хотел дисквальнуться и слетать в Бразилию, но судья уже был заряжен шейхами которые знали о его желании и дали всего лишь желтую )))
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rigobersong
Первая команда Чемпионата СА, ничего не может сделать против Узбекского клуба, все теперь с уровнем понятно:) Топ 5 мира по версии Кринжа и Бензема:)🤣🤣🤣
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y569gcsmps
Ничего, в Намангане будет жарко.
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Otabek Ismatov
За такую красную дают а не желтую!
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Джанлука Нальюка
Вообще это прямая красная за грубость
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Профессор из Кобхэма
Ахах
Чувствую у всех звезд кукуха поедет в Аравии от денег и понтов)
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VERBLYUD
Ответ Leon Betov
Проигрывать узбекам у себя дома это конечно эпик. До чего докатился Ней
Дело не в Нейе, а в дворовом уровне команд СА.
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VERBLYUD
Ответ Leon Betov
Ней думал что пешком сможет разрывать в Азии, но тут не медиалига как в США
В прошлом матче против команды из СА нормально так разрывал. Просто чемпионат Узбекистана сильнее чемпа СА, поэтому и Ней испытывает трудности.
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VERBLYUD
Кришти укусил Неймара
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AnMe
за это и красную можно было словить.
Походу, ему не по душе уже там. Глупый поступок
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Доброжелатель98
Он свалит через год. Поймёт, что играть тут не с кем, заберёт свои 200 лямов и в Майами к Месси. Там и Макдональдсы и друзья.
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counsel
а у игрока Навбахора есть имя?
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