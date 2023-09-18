Неймар толкнул игрока «Навбахора» и пнул в него мячом. Форвард «Аль-Хилаля» получил желтую карточку
Неймар получил желтую карточку за грубое поведение.
«Аль-Хилаль» играет с «Навбахором» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов Азии (0:1, второй тайм).
На 60-й минуте у форварда саудовской команды возник конфликт с одним из игроков «Навбахора». Бразилец толкнул соперника и пнул в него мячом, когда тот упал.
Главный судья матча показал бразильцу желтую карточку за этот проступок.
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даже против узбеков не может 🤣
Чем не повод психануть?
Чувствую у всех звезд кукуха поедет в Аравии от денег и понтов)
Походу, ему не по душе уже там. Глупый поступок