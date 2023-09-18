Петухов забил лакросс-гол в матче со «Спартаком». Для форварда «Динамо» это третья шайба в таком стиле – дважды он делал это за «Барыс»
Егор Петухов забил гол «Спартаку» в стиле лакросс.
«Динамо» победило «Спартак» (6:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий бело-голубых Егор Петухов отметился дублем в ворота красно-белых в течение двух минут в конце третьего периода – на 57-й и 59-й минутах (в пустые ворота).
Свой первый гол в матче форвард оформил в стиле лакросс. Голкипер «Спартака» Патрик Рыбар отбил бросок Егора Римашевского, после которого Петухов подобрал шайбу за воротами, положил ее на крюк и забил лакроссом.
Это третий гол в исполнении Петухова в подобном стиле – дважды он забивал лакроссом, выступая в «Барысе».
3 комментария