Петухов забил лакросс-гол в матче со «Спартаком». Для форварда «Динамо» это третья шайба в таком стиле – дважды он делал это за «Барыс»

Егор Петухов забил гол «Спартаку» в стиле лакросс.

« » победило «Спартак» (6:3) в матче Фонбет чемпионата .

Нападающий бело-голубых отметился дублем в ворота красно-белых в течение двух минут в конце третьего периода – на 57-й и 59-й минутах (в пустые ворота).

Свой первый гол в матче форвард оформил в стиле лакросс. Голкипер « » Патрик Рыбар отбил бросок Егора Римашевского, после которого Петухов подобрал шайбу за воротами, положил ее на крюк и забил лакроссом.

Это третий гол в исполнении Петухова в подобном стиле – дважды он забивал лакроссом, выступая в « ».