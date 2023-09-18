Петухов забил лакросс-гол в матче со «Спартаком». Для форварда «Динамо» это третья шайба в таком стиле – дважды он делал это за «Барыс»

Теги Спартак видео КХЛ Барыс Динамо Егор Петухов Хоккей

Егор Петухов забил гол «Спартаку» в стиле лакросс.

«Динамо» победило «Спартак» (6:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий бело-голубых Егор Петухов отметился дублем в ворота красно-белых в течение двух минут в конце третьего периода – на 57-й и 59-й минутах (в пустые ворота).

Свой первый гол в матче форвард оформил в стиле лакросс. Голкипер «Спартака» Патрик Рыбар отбил бросок Егора Римашевского, после которого Петухов подобрал шайбу за воротами, положил ее на крюк и забил лакроссом.

Это третий гол в исполнении Петухова в подобном стиле – дважды он забивал лакроссом, выступая в «Барысе».

3 комментария

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Anton Ovi
👏👏👏шикарно поставил точку в этом непростом матче!
+9
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+9
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Раменки за Динамо
Достойный ответ на пропущенную шайбу в большинстве. Дерби удалось на славу.
+4
0
+4
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DmitrySPb
Красота! Просто красота! Больше нужно таких вещей и от этого зрелищность возрастает невероятно! Батрак тоже атмосферы добавляет, не то что извечные "Добрый вечер, мальчики и девочки"
0
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