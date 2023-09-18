«Нефтехимик» потерпел крупнейшее поражение в КХЛ – 0:8 от «Барыса». Команда Леонтьева проиграла 6 из 7 игр в сезоне

«Нефтехимик» потерпел самое крупное поражение в истории КХЛ.

Команда тренера Олега Леонтьева уступила « » (0:8) в матче Фонбет чемпионата . Команда пропустила пять голов в третьем периоде.

Это поражение стало самым крупным для нижнекамского клуба в истории лиги.

Ранее худший результат клуба был зафиксирован в ноябре 2011 года, когда «Нефтехимик» с разницей «минус 6» проиграл «Трактору» со счетом 2:8.

« » на данный момент занимает последнее место в таблице Восточной конференции, набрав три очка и проиграв шесть из семи матчей в чемпионате с общим счетом 12:32.