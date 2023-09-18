«Нефтехимик» потерпел крупнейшее поражение в КХЛ – 0:8 от «Барыса». Команда Леонтьева проиграла 6 из 7 игр в сезоне

Теги Нефтехимик КХЛ Барыс Олег Леонтьев Хоккей

«Нефтехимик» потерпел самое крупное поражение в истории КХЛ.

Команда тренера Олега Леонтьева уступила «Барысу» (0:8) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Команда пропустила пять голов в третьем периоде.

Это поражение стало самым крупным для нижнекамского клуба в истории лиги.

Ранее худший результат клуба был зафиксирован в ноябре 2011 года, когда «Нефтехимик» с разницей «минус 6» проиграл «Трактору» со счетом 2:8.

«Нефтехимик» на данный момент занимает последнее место в таблице Восточной конференции, набрав три очка и проиграв шесть из семи матчей в чемпионате с общим счетом 12:32.

Барыс – Нефтехимик 8:0 (2:0, 1:0, 5:0)
Дата проведения
18 сентября, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Лабейт (Скленичка, Шалапов)
2:0 – 3 Ногьер (Бекетаев, Шайхметденов)
3:0 – 37 Барбер (Лабейт, Данияр)
4:0 – 43 Оберг (Скленичка, Барбер)
5:0 – 46 Лабейт (Скленичка, Шестаков)
6:0 – 54 Оберг (Скленичка, Барбер)
7:0 – 56 Логвин ()
8:0 – 57 Кайыржан (Омирбеков, Асетов)

11 комментариев

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Габорик
Видимо, грядёт первая отставка в сезоне.

С одной стороны, ждать феерии от состава, собранного по остаточному принципу, не приходится, но с другой - кого это когда волновало. Тем более как раз Бэбкок освободился :)
+9
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+9
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Нагрузки Сборной
Причём статистика матча вообще не намекает на такой разгром:

Броски в створ 27:31
Блокшоты 15:18
+2
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+2
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guizzy
Леонтьев конкурент Йозе Марино?
+1
0
+1
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Baur Salimov
Шутов второй сухарь засушил!
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Айтжан Зияшев
Барыс тоже самое первая победа наверное
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Alex the brave
Уже вряд ли это команда Леонтьева.
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Nurla69
Ну теперь Барыска поедет, надеюсь
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Rudenzik
Прощаемся с Олежкой
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Juventus Juve
Ответ Айтжан Зияшев
Барыс тоже самое первая победа наверное
Вторая
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