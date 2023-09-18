«Нефтехимик» потерпел крупнейшее поражение в КХЛ – 0:8 от «Барыса». Команда Леонтьева проиграла 6 из 7 игр в сезоне
«Нефтехимик» потерпел самое крупное поражение в истории КХЛ.
Команда тренера Олега Леонтьева уступила «Барысу» (0:8) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Команда пропустила пять голов в третьем периоде.
Это поражение стало самым крупным для нижнекамского клуба в истории лиги.
Ранее худший результат клуба был зафиксирован в ноябре 2011 года, когда «Нефтехимик» с разницей «минус 6» проиграл «Трактору» со счетом 2:8.
«Нефтехимик» на данный момент занимает последнее место в таблице Восточной конференции, набрав три очка и проиграв шесть из семи матчей в чемпионате с общим счетом 12:32.
- Дата проведения
- 18 сентября, 16.30, «Барыс Арена»
С одной стороны, ждать феерии от состава, собранного по остаточному принципу, не приходится, но с другой - кого это когда волновало. Тем более как раз Бэбкок освободился :)
Броски в створ 27:31
Блокшоты 15:18