Роман Широков: «У СССР был самый большой экономический рост в мире с 1929-го по 1955-й, за исключением ВОВ. Так пишут в книге, на которую правительство ориентируется»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Леон Сатурн Роман Широков премьер-лига Россия Вторая лига Б Краснодар Политика Иосиф Сталин Футбол

Роман Широков рассказал об экономическом росте СССР в период с 1929-го по 1955-й.

– Неужели вы разделяете мнение, что Западу без нас плохо, он замерзает и другие подобные высказывания?

– Нет. Если б они замерзали и им без нас было плохо, наверное, все бы прекратилось. Им без нас не плохо. Хуже, чем могло быть с нами, но не плохо. Просто в мире, как и в «Спартаке», кстати, как я уже говорил, не может все произойти в одночасье. Пока все у них относительно неплохо. Но с каждым годом – и статистика это подтверждает – становится чуть хуже.

– А у нас?

– Не скажу, что у нас хуже становится. У нас, может, нет стремительного прогресса, какого бы мы все хотели. Но хуже точно не становится. Прокормить мы себя сможем, есть производства. Хочется, чтобы деньги, которые есть в государстве, вкладывались в развитие предприятий. Деньги в прошлом году не давали выводить за рубеж, импортных товаров значительно меньше стало и по более высоким ценам, а инфляции не было. Курс доллара не был таким высоким, как сейчас.

– Почему высокий сейчас?

– Я не экономист, не могу ответить. Но есть книга, на которую, так понимаю, и правительство ориентируется – «Кристалл роста» называется. Ее написали Александр Галушка, Артур Ниязметов и Максим Окулов. Всем советую почитать. Они собрали все данные из всех возможных источников, систематизировали и установили, что самый большой экономический рост за всю историю наблюдений во всем мире был у СССР в период с 1929-го по 1955-й годы, за исключением периода Великой Отечественной войны.

– Но в эти годы мы потеряли целую цивилизацию – крестьянство, русскую деревню, по которой был нанесен удар коллективизацией.

– Мы ничего не потеряли. Вот вы не знаете, а говорите. Крестьянство и деревню мы потеряли потом, после 1955 года, когда уже Сталина не было.

– Когда стали выдавать паспорта колхозникам, и те стали уходить в города?

– Вы прежде чем говорить, прочитайте книгу, а потом скажете, что и как происходило. Ничего мы в тот период не теряли, а только приобретали. Потом началась «цивилизационная эпоха» – тогда начали терять. И все пришло к развалу Союза.

– Историю России удалось переписать на Западе?

– Им удалось, но нам-то зачем на это ориентироваться? Нам важно самим не упустить все и знать правду. А также понимать, что рано ли поздно все возвращается на круги своя, – сказал бывший футболист «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара», сейчас исполняющий обязанности главного тренера и гендиректор «Леон Сатурна».

Роман Широков: «Американщина и европейская цивилизация говорят, что главное – деньги. В СССР каждый был друг за друга, предан стране, коллективу»

Широков об уехавших из России: «Не знаю, кто оказался там нужен, даже когда у нас с непартнерами зарубежными все было нормально. Нужны, пока тратят заработанные в ненавидимой России деньги»

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65 комментариев

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Владислав Никонов
Широков: "Ещё в книге написано, что Байден обоссал подъезды."
+69
-5
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Лимит Лимитович
ахах, методичка
+33
-2
+31
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курский вокзал. стою
Ответ Владислав Никонов
Широков: "Ещё в книге написано, что Байден обоссал подъезды."
Обэма же
+29
-1
+28
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Ryan T.
Ромка открыл учебник истории за 9-й класс?
Мощный...
+15
-3
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Yndestad
Ну, все знали, что широков не шибко умный, но тут прям какой-то кучера 2.0
+15
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Pasha0403
руководители той эпохи, нынешних, расстреляли бы мгновенно и имён не спросили.
+7
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Evil_Alastar
"– Вы прежде чем говорить, прочитайте книгу, а потом скажете, что и как происходило" когда прочитал 1 книгу в жизни и решил всегда на неё ссылаться. хаха
+7
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Cruel Snake
Sports умеет удивлять
Ромка Широков о экономическом росте СССР. Где бы вы такое видели? Так же очень радует, что умеет читать, по крайней мере он так говорит
+7
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atomio
Кто бы мог подумать, что отмазку от уголовки он теперь будет отрабатывать рассказывая о прелестях совка 🤦🏻‍♂️ не существующей уже 30 лет страны.
+6
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Hunteralex
Знаем мы секретные документы, по которым правительство работает. И по которым фильмы снимаются))
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БезызбежноНаКрасный
человек с таким "бэкграундом" - учит кого-то жизни. Цензурных слов нет.
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Владислав Никонов
Ответ Ryan T.
Ромка открыл учебник истории за 9-й класс? Мощный...
пока только оглавление осилил.
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Redhead One
Ответ Лимит Лимитович
ахах, методичка
Ненене, секретные документы!
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Arty Novikoff
Широков.
Просто ****** свое ***** (замолчи).
Когда существо, обладающее интеллектом пиццы с ананасами, начинает рассказывать про экономику/политику, то .... (дальше мат).
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Cruel Snake
Ответ Владислав Никонов
Широков: "Ещё в книге написано, что Байден обоссал подъезды."
А Трамп стоял рядом и это действие осуждал
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Aleksey Yashin
Вы прежде чем так базарить, прочитайте книжку
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Жан-Жак Руссо
типичный сталинист
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Очки Дани Алвеса
Нет, ну Собянин сегодня конечно снял с должностей всех руководителей, временно сделал ИО до нового Указа о назначении, но не так же быстро надо шевелиться, Роман!
За одно вью надеется ворваться, смешной!
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Максим Черкашин
Так пишут в книге, на которую правительство ориентируется. Мифы древней Греции.:))))
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munhin
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типичный сталинист
скорее идиот
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Титюля
Любой человек по отношению к себе, самый большой либерал. Мол я имею право заниматься тем, чем хочу. Но вот другие, пусть едут строить БАМ вместо футбола, идут на завод и отдыхают там где скажут.
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Eduard Rastryopin
Т.е. когда ВВП западных стран растет намного быстрее российского,то там становится с каждым годом только хуже,а у нас хуже не становится.
Это заявка на министерский пост,или всего лишь на должность главы Росстата?
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Igorsm
Ответ Aleksey Yashin
Вы прежде чем так базарить, прочитайте книжку
да зачем им читать, зашли троллить как обычно.
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Maturmalai
Про книжки будет рассказывать гэбистам, которые его к стенке поставят как 1937 году. И про то, как произошла чудовищная ошибка, и он на самом деле свой.
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Аврал
О,ещё один сталинец нарисовался...Возьмут тебя в Думу,возьмут...
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