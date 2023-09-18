Украинская саблистка Ольга Харлан объяснила отказ от рукопожатия с россиянкой.

В июле на чемпионате мира в Милане Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой. Позже отстранение было отменено, а Международный олимпийский комитет (МОК) решил предоставить украинке квоту на Олимпиаду-2024 в Париже в качестве исключения.

«Мне казалось, что именно так и закончится моя карьера (из-за дисквалификации). Я приняла это и посчитала, что все кончено. Чувствовала себя хуже, чем когда-либо в жизни.

Я узнала (о поединке) за три дня до турнира и не могла поверить, что это происходит. Я была единственной украинкой, а она (Смирнова) – единственной россиянкой, и нам пришлось встретиться друг с другом. Это показалось удивительным, но я сказала себе: не думай об этом, нужно победить, совладать с эмоциями.

Наше министерство спорта лишь накануне подтвердило, что мы можем соревноваться с россиянами. Я поговорила со своей семьей, тренером, психологом – со всеми за 24 часа до поединка. Не то чтобы паниковала, но очень нервничала. Все это давление и эмоции оказались слишком сильными, но я подумала: нужно просто пройти через это – и все будет в порядке.

Думаю, они (российская сторона) хотели использовать рукопожатие как знак мира. Никакой политики в спорте и все такое. Для них было очень важно сфотографировать, заснять на видео этот момент, чтобы доказать, что Россия и Украина вместе. Но все пошло не по их плану.

Я была готова выступить в поединке, мне этого хотелось. Предложила следовать ковидному протоколу и сказала, что не пожму руку. Я не произносила ничего плохого, все было очень профессионально и четко. Понимала, что момент рукопожатия наступит, поэтому, конечно, готовилась к этому, но не смогла подготовиться к ее реакции и ко всему, что за этим последовало.

МОК и национальные федерации должны уделить все внимание надлежащей проверке нейтральности. Надеюсь, случившееся со мной изменит что-нибудь в мировом спорте», – сказала Харлан в интервью The Guardian.

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