Харлан о том, почему не пожала руку россиянке: «Они хотели использовать это как знак мира, им было очень важно заснять этот момент»

Теги МОК сборная России жен сабля сборная Украины жен Ольга Харлан Политика министерство молодежи и спорта Украины Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Фехтование

Украинская саблистка Ольга Харлан объяснила отказ от рукопожатия с россиянкой.

В июле на чемпионате мира в Милане Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой. Позже отстранение было отменено, а Международный олимпийский комитет (МОК) решил предоставить украинке квоту на Олимпиаду-2024 в Париже в качестве исключения.

«Мне казалось, что именно так и закончится моя карьера (из-за дисквалификации). Я приняла это и посчитала, что все кончено. Чувствовала себя хуже, чем когда-либо в жизни.

Я узнала (о поединке) за три дня до турнира и не могла поверить, что это происходит. Я была единственной украинкой, а она (Смирнова) – единственной россиянкой, и нам пришлось встретиться друг с другом. Это показалось удивительным, но я сказала себе: не думай об этом, нужно победить, совладать с эмоциями.

Наше министерство спорта лишь накануне подтвердило, что мы можем соревноваться с россиянами. Я поговорила со своей семьей, тренером, психологом – со всеми за 24 часа до поединка. Не то чтобы паниковала, но очень нервничала. Все это давление и эмоции оказались слишком сильными, но я подумала: нужно просто пройти через это – и все будет в порядке.

Думаю, они (российская сторона) хотели использовать рукопожатие как знак мира. Никакой политики в спорте и все такое. Для них было очень важно сфотографировать, заснять на видео этот момент, чтобы доказать, что Россия и Украина вместе. Но все пошло не по их плану.

Я была готова выступить в поединке, мне этого хотелось. Предложила следовать ковидному протоколу и сказала, что не пожму руку. Я не произносила ничего плохого, все было очень профессионально и четко. Понимала, что момент рукопожатия наступит, поэтому, конечно, готовилась к этому, но не смогла подготовиться к ее реакции и ко всему, что за этим последовало.

МОК и национальные федерации должны уделить все внимание надлежащей проверке нейтральности. Надеюсь, случившееся со мной изменит что-нибудь в мировом спорте», – сказала Харлан в интервью The Guardian.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

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48 комментариев

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Carver
Насколько понимаю, вместо мира Харлан хочет воевать до последнего своего соотечественника.

Люди с таким подходом, считаю, должны не острой палкой тыкать в Милане, а отправляться в окопы. Потому что чем таких неадекватов меньше, тем скорее все закончится.
+85
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Роман
Ну заплачь ещё, использовали её
+39
-13
+26
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Леха Гибкий
"они хотели использовать это как знак мира", но нетвойнисты конечно не прогнулись, респект)))
+28
-4
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Tyler Durden
"Но все пошло не по их плану", ох, а это же был чертовски хитрый ход, переиграла всех.
+22
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+20
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MaxB
Скорее никто бы особого внимания не обратил, пожми вы руки. А вот использовать и раскручивать эту ситуацию решили как раз вы
+21
-2
+19
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Мохажер Марзиев
Ну да " А я использовала, это как , трамплин , для прыжка в раду "))))
+17
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+15
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rtr_return
Сразу видно кому нужен мир.
+18
-5
+13
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Stewee
Парадокс, но больше всего мира не хотят именно на Украине: как их власть, так и население (судя, по опросам, большой процент готов воевать до последнего...)
+15
-3
+12
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barcelonistas
Ответ Sportsfan
Комментарий удален модератором
Ну все, Carver начал выводить воиска
+15
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+11
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Айхалец
Какая каша в голове!
+10
-1
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Russ Ivan
Молодец какая, после общения с психологом сорвала коварный кремлёвский заговор мирового масштаба...
+7
-1
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Otto Kretschmer
понты и попрошайничество.
+7
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And-Rover
Ответ Stewee
Парадокс, но больше всего мира не хотят именно на Украине: как их власть, так и население (судя, по опросам, большой процент готов воевать до последнего...)
Зато потом некому будет говорить про территориальные претензии. Многоходовочка элегантнейшая!
+7
-1
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baalexxx
Ответ MaxB
Скорее никто бы особого внимания не обратил, пожми вы руки. А вот использовать и раскручивать эту ситуацию решили как раз вы
Обратили бы на Украине. Там у них с этим строго, все-таки свободная демократическая страна.
+6
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Alexander Tryapyshko
Ей бы побольше с психологом поработать, хотя там кажется уже неизлечимый случай
+5
-1
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Гусеконь
подтверждает что спорт это политика. После такого объективный олимпийский комитет её бы отстранил.
На её счастье там карманная шарашкина контора.
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aalto
Ответ Stewee
Парадокс, но больше всего мира не хотят именно на Украине: как их власть, так и население (судя, по опросам, большой процент готов воевать до последнего...)
почему не хотят? хотят конечно. если россия вернется на границы 91 года сразу мир наступит
+11
-8
+3
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Tesej
Ответ Stewee
Парадокс, но больше всего мира не хотят именно на Украине: как их власть, так и население (судя, по опросам, большой процент готов воевать до последнего...)
Вы не верьте опросам сильно. Я из Украины и мало кто тут хочет воевать. Людям нужен мир и люди очень устали от этого всего. Среди тех, кто хочет воевать до победы в основном женщины, школьники и мужчины 60+, так как эти категории населения пока не призывают. Ну и патриоты из Варшавы, Берлина и тд. Чужими руками можно и до победы... Ну а власть делает "опросы" продолжая накручивать тут ненависть.
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Андрей Балабаев
Ответ Tyler Durden
"Но все пошло не по их плану", ох, а это же был чертовски хитрый ход, переиграла всех.
Переиграла, вылетев по итогу из турнира 😂
+4
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aalto
Ответ And-Rover
А что там офис Зеленского обещает сделать с жителями Крыма, Донецка и Луганска когда грозятся зайти? Данилов, Подоляк и прочие там такие желания рассказывают на публику.
ничего. кто хочет в рф тот поедет в рф, кто хочет останется. кто совершал преступления будет осужден
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aalto
Ответ Stewee
В границах 91 года СССР граничил с Польшей, Венгрией и Словакией. Если Россия, как главная правоприемница, будет иметь такие же границы, никто, кроме соевиков, не будет против)
ссср давно нет
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aalto
Ответ Pigmalion
А сколько Тарасов должно умереть для этой цели?
к сожалению, если оставить эти вопросы не решеными, жертв в конечном счете будет намного больше
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45_percent
Долго же она версию придумывала. Спортсменка, что с нее взять.
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And-Rover
С Харлан надо делать рукопожатия если в руке будут гроши. Иначе она не воспринимает по-другому.
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Андрей Балабаев
Открою ей секрет. Она абсолютна неизвестна в России чтобы быть значимой фигурой. Как была, так и осталась. Этот турнир в отсутствии сильнейших в мире россиянок абсолютно неинтересен
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