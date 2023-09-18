Широков об уехавших из России: «Не знаю, кто оказался там нужен, даже когда у нас с непартнерами зарубежными все было нормально. Нужны, пока тратят заработанные в ненавидимой России деньги»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Леон Сатурн Роман Широков премьер-лига Россия Вторая лига Б Краснодар Политика деньги Футбол

Роман Широков высказался о тех, кто уехал из России.

– Вы скучаете по Советскому Союзу?

– Нет – я недолго там жил. По детству все скучают – беззаботное время, когда все хорошо. Мне и наша страна нравится, она прекрасная. Хочется, чтобы она динамичнее развивалась.

– Что думаете о тех, кто хочет уехать из нее или уже уехал?

– Хотят – пусть едут. Но я не знаю, чтобы кто-то из уехавших оказался там нужен. В том числе, во времена, когда все было неплохо с нашими непартнерами зарубежными. А сейчас – тем более. Мы никогда там никому не были нужны. Либо нужны ровно до того момента, пока кто-то тратит деньги, заработанные в ненавидимой России. Я знаю много таких примеров.

– Можете конкретный привести?

– Называть конкретные имена не буду. Но знаю людей, которые оставались там на позициях, которые здесь бы даже не рассматривали. Потому что не хотят сюда возвращаться, и есть желание показать, что там у них все хорошо. А все плохо на самом деле, – сказал бывший футболист «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара», сейчас исполняющий обязанности главного тренера и гендиректор «Леон Сатурна».

Роман Широков: «Американщина и европейская цивилизация говорят, что главное – деньги. В СССР каждый был друг за друга, предан стране, коллективу»

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30 комментариев

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vovander
В депутаты готовится
+29
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Элдор ШоуУродов
Ну тут Роман, конечно, лукавит.
Если специальность востребованная есть — будешь нужен хоть в Монголии, хоть в Омэрике. Если мигрант полезен, русофобия и приевшаяся за последние полтора года забугорная повестка цивилизованного «сада» будет вторична, если вообще будет иметь хоть какое-нибудь значение для потенциального работодателя.

А по поводу траты «кровавых» денег — камон, таков капитализм. Идея тут всегда будет где-то на задворках. И касается это не только России, а в принципе большинства стран современного мира. Есть финансы — есть всё, хоть ты и десять раз враг.
+11
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+10
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Uriy walmart
Роман что на наших депутатов наехал?🤔🤔🤔
+11
-2
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Makar Tert
Ответ vovander
В депутаты готовится
в Единую Россию
+5
-1
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catcher69
и еще добавил могли бы дома сидеть не для них играют !!!!!!!!!!!
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Георгий Рыженков
А вообще, интересно, конечно, почему у него интервью берут. Ничего нового, доброго, а главное, умного он не скажет..
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Руслан Узденов
Верно подметил, Рома - заработанные. А вот детишки наших почтенных депутатов тратят украденные.
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igor-litovskiy@yandex.ru
Видимо Бышовец этого персонажа ввиду имел в своей крылатой констатации о том, что нет предела человеческой мерзости…-(
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Артем Гладских
Ответ Makar Tert
в Единую Россию
или лдпр)
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majestic1980
Рома говорит про себя как футболиста, типа никогда там не нужен был.
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Георгий Рыженков
Прекрасно живу в Казахстане. Работаю, получаю деньги в тенге. С каждым месяцем моя зарплата растёт в рублевом эквиваленте.. И, кстати, вынужден тратить эти деньги в РФ, так как плачу ипотеку и кое-какие налоги...
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Makhasamatman Buch
То есть люди, остаются там на позициях, которые в России даже не рассматривали бы.
И все плохо у них там.
Но они все равно не хотят возвращаться в Россию...
Так может дело не в людях все таки?
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Игорь М.
Открыл рот Рома, а вони столько, словно мусорный полигон...
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Ваня Кассирский
Широков со своими 50 айкью еще и рот открывает
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Tun
Сегодня день интервью с уголовниками?
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brig_Mercury
Офигенно содержательное интервью. Зачем было Широкова отвлекать от дел государственной важности, если можно было на улице примерно также спросить? Найдется тот кто без каких-либо примеров и фамилий ответит также.
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Артем Гладских
депутат)
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majestic1980
Широков: "Сиди дома, ё..." (с)
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Melnikov1968
Откуда тебе знать, хорошо там у людей или плохо? Они тебе лично об этом сообщают? Если не знаешь толком ни хрена, лучше молчи. Вообще сидеть должен, а не интервью раздавать, подлец.
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furiking
Банана мама...
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Glukinho
Ответ Элдор ШоуУродов
Ну тут Роман, конечно, лукавит. Если специальность востребованная есть — будешь нужен хоть в Монголии, хоть в Омэрике. Если мигрант полезен, русофобия и приевшаяся за последние полтора года забугорная повестка цивилизованного «сада» будет вторична, если вообще будет иметь хоть какое-нибудь значение для потенциального работодателя. А по поводу траты «кровавых» денег — камон, таков капитализм. Идея тут всегда будет где-то на задворках. И касается это не только России, а в принципе большинства стран современного мира. Есть финансы — есть всё, хоть ты и десять раз враг.
правильно понимаю, что люди без востребованной специальности - второй сорт и пофиг, что с ними?
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simakovak
Ответ Элдор ШоуУродов
Ну тут Роман, конечно, лукавит. Если специальность востребованная есть — будешь нужен хоть в Монголии, хоть в Омэрике. Если мигрант полезен, русофобия и приевшаяся за последние полтора года забугорная повестка цивилизованного «сада» будет вторична, если вообще будет иметь хоть какое-нибудь значение для потенциального работодателя. А по поводу траты «кровавых» денег — камон, таков капитализм. Идея тут всегда будет где-то на задворках. И касается это не только России, а в принципе большинства стран современного мира. Есть финансы — есть всё, хоть ты и десять раз враг.
Ну не лукавит, а что-то не упоминает или не понимает. Большинство эмигрировавших, действительно, не востребованы за рубежом, так как это гуманитарии (менеджеры, юристы и прочие). Наш специалист в этой области маловероятно там сразу пригодится, по причине низкого уровня образования по профилю и слишком специфичного опыта (мы здесь зачастую решаем другие задачи и по-другому). А вот инженеры, с которыми у нас как и там серьезный дефицит, пригодятся везде. Их, понятно, эмигрировало в относительном выражении меньшинство, но и вероятность их возвращения значительно ниже. В текущем положении дел это, действительно, не будет сильно заметно - за станок найдут кого поставить, а вот перспектив у нас сильно поубавилось, но кого это интересует, ведь «после нас хоть трава не расти».
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