Широков об уехавших из России: «Не знаю, кто оказался там нужен, даже когда у нас с непартнерами зарубежными все было нормально. Нужны, пока тратят заработанные в ненавидимой России деньги»

Роман Широков высказался о тех, кто уехал из России.

– Вы скучаете по Советскому Союзу?

– Нет – я недолго там жил. По детству все скучают – беззаботное время, когда все хорошо. Мне и наша страна нравится, она прекрасная. Хочется, чтобы она динамичнее развивалась.

– Что думаете о тех, кто хочет уехать из нее или уже уехал?

– Хотят – пусть едут. Но я не знаю, чтобы кто-то из уехавших оказался там нужен. В том числе, во времена, когда все было неплохо с нашими непартнерами зарубежными. А сейчас – тем более. Мы никогда там никому не были нужны. Либо нужны ровно до того момента, пока кто-то тратит деньги, заработанные в ненавидимой России. Я знаю много таких примеров.

– Можете конкретный привести?

– Называть конкретные имена не буду. Но знаю людей, которые оставались там на позициях, которые здесь бы даже не рассматривали. Потому что не хотят сюда возвращаться, и есть желание показать, что там у них все хорошо. А все плохо на самом деле, – сказал бывший футболист « », « », , « », сейчас исполняющий обязанности главного тренера и гендиректор « ».

Роман Широков: «Американщина и европейская цивилизация говорят, что главное – деньги. В СССР каждый был друг за друга, предан стране, коллективу»

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