Широков об уехавших из России: «Не знаю, кто оказался там нужен, даже когда у нас с непартнерами зарубежными все было нормально. Нужны, пока тратят заработанные в ненавидимой России деньги»
Роман Широков высказался о тех, кто уехал из России.
– Вы скучаете по Советскому Союзу?
– Нет – я недолго там жил. По детству все скучают – беззаботное время, когда все хорошо. Мне и наша страна нравится, она прекрасная. Хочется, чтобы она динамичнее развивалась.
– Что думаете о тех, кто хочет уехать из нее или уже уехал?
– Хотят – пусть едут. Но я не знаю, чтобы кто-то из уехавших оказался там нужен. В том числе, во времена, когда все было неплохо с нашими непартнерами зарубежными. А сейчас – тем более. Мы никогда там никому не были нужны. Либо нужны ровно до того момента, пока кто-то тратит деньги, заработанные в ненавидимой России. Я знаю много таких примеров.
– Можете конкретный привести?
– Называть конкретные имена не буду. Но знаю людей, которые оставались там на позициях, которые здесь бы даже не рассматривали. Потому что не хотят сюда возвращаться, и есть желание показать, что там у них все хорошо. А все плохо на самом деле, – сказал бывший футболист «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара», сейчас исполняющий обязанности главного тренера и гендиректор «Леон Сатурна».
Роман Широков: «Американщина и европейская цивилизация говорят, что главное – деньги. В СССР каждый был друг за друга, предан стране, коллективу»
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Если специальность востребованная есть — будешь нужен хоть в Монголии, хоть в Омэрике. Если мигрант полезен, русофобия и приевшаяся за последние полтора года забугорная повестка цивилизованного «сада» будет вторична, если вообще будет иметь хоть какое-нибудь значение для потенциального работодателя.
А по поводу траты «кровавых» денег — камон, таков капитализм. Идея тут всегда будет где-то на задворках. И касается это не только России, а в принципе большинства стран современного мира. Есть финансы — есть всё, хоть ты и десять раз враг.
И все плохо у них там.
Но они все равно не хотят возвращаться в Россию...
Так может дело не в людях все таки?