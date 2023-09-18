Семьи погибших в ДТП в Ленобласти велосипедисток получат по миллиону рублей

Семьи погибших на трассе «Скандинавия» велосипедисток получат по миллиону рублей.

Cпортсменкам, получившим повреждения различной степени тяжести, выплатят по 500 000 рублей.

Порядок предоставления материальной помощи утвержден комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга.

ДТП произошло 7 сентября на 59-м км автодороги «Скандинавия» в Ленинградской области. Водитель грузовик КАМАЗ не справился с управлением и протаранил группу спортсменок и машину сопровождения.

Два подростка погибли, еще семь девочек, их тренер и двое взрослых пострадали.

Фура сбила группу юных велосипедисток под Питером: две погибшие, водитель задержан. Что еще известно?