Семьи погибших в ДТП в Ленобласти велосипедисток получат по миллиону рублей

Теги происшествия Велоспорт

Семьи погибших на трассе «Скандинавия» велосипедисток получат по миллиону рублей.

Cпортсменкам, получившим повреждения различной степени тяжести, выплатят по 500 000 рублей.

Порядок предоставления материальной помощи утвержден комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга.

ДТП произошло 7 сентября на 59-м км автодороги «Скандинавия» в Ленинградской области. Водитель грузовик КАМАЗ не справился с управлением и протаранил группу спортсменок и машину сопровождения.

Два подростка погибли, еще семь девочек, их тренер и двое взрослых пострадали.

Фура сбила группу юных велосипедисток под Питером: две погибшие, водитель задержан. Что еще известно?

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7 комментариев

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unreality
Ответ Александр Ищенко
Цена жизни всего Миллион...
Не неси пожалуйста херни ради плюсцов, это мерзко.
Это просто материальная помощь, а не компенсация или плата.
+14
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Atsuktuvas
Заплатить за погибших - всегда.
Потратить деньги, чтобы этого избежать - никогда.
+10
-7
+3
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marchellinos
Ответ unreality
Не неси пожалуйста херни ради плюсцов, это мерзко. Это просто материальная помощь, а не компенсация или плата.
Они ничего больше получат. Суммы должны быть больше в разы.
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