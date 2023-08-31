«Динамо» продало Сазонова в «Торино» за 3 млн евро

«Динамо» сообщило о переходе Сабы Сазонова в «Торино».

Клубы достигли соглашения о трансфере 21-летнего защитника сборной Грузии в туринскую команду.

Ранее сообщалось, что футболист перейдет в «Торино» за 3 млн евро.

Подробную статистику воспитанника «Зенита» можно найти здесь.

Фото: torinofc.it

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