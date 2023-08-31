«Динамо» продало Сазонова в «Торино» за 3 млн евро

Теги Торино премьер-лига Россия серия А Италия трансферы Динамо Москва Саба Сазонов Футбол

«Динамо» сообщило о переходе Сабы Сазонова в «Торино».

Клубы достигли соглашения о трансфере 21-летнего защитника сборной Грузии в туринскую команду.

Ранее сообщалось, что футболист перейдет в «Торино» за 3 млн евро.

Подробную статистику воспитанника «Зенита» Сазонова можно найти здесь.

Фото: torinofc.it

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167 комментариев

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Roman
Торино объявило о смене названия. Больше не Торино Миранчука, теперь это Торино Сазонова
+260
-6
+254
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Aleksey Dolmatov
Ответ Оригинальный Ник
Передаю привет всем тем, кто предвещал смерть российского футбола год назад. Леги приезжают, местные уезжают, чемп идёт
Все равно с fun ID и без еврокубков мрачно, раньше лучше было
+181
-15
+166
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theDoctor
Академия Зенита воспитала центрдэфа для Серии А - звучит как анекдот.
+137
-14
+123
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Оригинальный Ник
Передаю привет всем тем, кто предвещал смерть российского футбола год назад. Леги приезжают, местные уезжают, чемп идёт
+128
-47
+81
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TFP_Sports
Ответ milya ololo
через 5 лет будешь тут писать что верил в него))) хахах
через 5 лет он в Динамо Кутаиси будет на лавке сидеть
+59
-5
+54
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TFP_Sports
Избавиться от такого мешка за 3 миллиона - это просто гениально, Торино еще не поняли, что у них троянский Саба там
+51
-7
+44
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Roman
Ответ Eraser
Разве интересно следить за приключениями грузинов в Италии?
Ну так весь прошлый год был именно Наполи Хвичи
+44
-1
+43
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Aleksey Yashin
Динамо становится привлекательным клубом, откуда можно уйти на повышение.
Сначала Захарян в Сосьедад.
Теперь Сазонов в Торино.
+42
-5
+37
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Eraser
Ответ Roman
Торино объявило о смене названия. Больше не Торино Миранчука, теперь это Торино Сазонова
Разве интересно следить за приключениями грузинов в Италии?
+41
-8
+33
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AS-4792
Ответ Оригинальный Ник
Передаю привет всем тем, кто предвещал смерть российского футбола год назад. Леги приезжают, местные уезжают, чемп идёт
А за что соревнуются не подскажешь? За еврокубки? Или за престиж? Или за хорошие призовые? Или кто-то думает что Газпром кому-то отдаст золотые медали?
Разница в том, что раньше леги приезжали в РПЛ за возможностью дальнейшего трамплина в топ-5 чемпы, плюс поиграть в ЛЧ и ЛЕ, ну и заработать при этом денег. А сейчас только за деньги, ну или укрыться от правосудия у себя в стране) Чемпионат да, идёт…но смысла в нем….не больше чем в олимпиаде «Русский медвежонок»)) конечно можно сказать великую фразу - «в футбол играют для болельщиков», но и тут что-то не сходиться(привет фан айди)
+39
-13
+26
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milya ololo
Ответ TFP_Sports
Избавиться от такого мешка за 3 миллиона - это просто гениально, Торино еще не поняли, что у них троянский Саба там
через 5 лет будешь тут писать что верил в него))) хахах
+30
-8
+22
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БолельщикСоСтажем
Днарь знатный на самом деле, но большой счастливчик
+25
-3
+22
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Ответ Оригинальный Ник
Передаю привет всем тем, кто предвещал смерть российского футбола год назад. Леги приезжают, местные уезжают, чемп идёт
футбол бы не закрыли при любом раскладе...
+19
-4
+15
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SAF22
Ответ Aleksey Yashin
Динамо становится привлекательным клубом, откуда можно уйти на повышение. Сначала Захарян в Сосьедад. Теперь Сазонов в Торино.
Шиманьски ещё
+14
0
+14
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TFP_Sports
Ответ Lasha Xvichia
ну он хорошо показал себя на молодежном чемпионате Европы,вот и интерес, думаешь в Италии не понимают в футболе, а ты у нас один эксперт
Хорошо сыграть 4 матча с пацанами U-21 и два года стабильно косячить в рпл - конечно разные вещи. Я смотрю все матчи дружок, поэтому знаю, что говорю, кроме роста у него НЕТ НИЧЕГО АБСОЛЮТНО
+17
-3
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Александр Игнатов
РПЛ - поставщик грузинов в серию А
+15
-2
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Zenit2013
Фига себе. Молодцы Динамовцы, искренне рад, что клуб идёт навстречу игроку и отпускает. Дай Бог, у парня получится.
+15
-2
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theDoctor
Ответ Александр Беляков
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Это воспитанники Смены, не Академии Зенита.

Но вообще смешно что именно центрдэф. Учитывая что Италия традиционно производит лучших ЦЗ в мире, а тут ЦЗ из РФ, где полвека за Березуцкими и Игнашевичем никого не было, а на ЧМ играл Кутепов.
+11
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Dmitry Orlov
Я не знаю, как Динамо это удалось, учитывая, что он в команде даже не основной и много раз грубо ошибался. Тем не менее, клубу респект за ещё одну за это ТО успешную продажу в топ-5, игроку - удачи.
+10
0
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Матвей Суицидин
Интересно будет понаблюдать, пробьется в основу или нет.
+10
0
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Гоша Петров
Ответ Olajuvon
Удачи грузину с русской фамилией, будем следить за успехи в Торино!
Он и есть русский,у него отец русский а мать грузинка.Он же не еврей что бы нация по отцу считалась.
+10
-1
+9
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Fomin525
Ответ theDoctor
Академия Зенита воспитала центрдэфа для Серии А - звучит как анекдот.
именно так и никаких анекдотов
+9
-1
+8
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alexei_toporov
Ответ dimamak10
А если к примеру Кокорин сегодня перейдет в Паок, то как быть ? Паок Оздоева и Кокорина?
Сокращённо будет ПаОК))
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TFP_Sports
Ответ milya ololo
про хвичу тож самое писали когда в наполи шел)
Хвичу пол европы уже хотело, человек ехал в команду в ранге лидера
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rgoll
Чел уровня Кузьмичева из Локо, удивительный трансфер
+11
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