«Динамо» продало Сазонова в «Торино» за 3 млн евро
«Динамо» сообщило о переходе Сабы Сазонова в «Торино».
Клубы достигли соглашения о трансфере 21-летнего защитника сборной Грузии в туринскую команду.
Ранее сообщалось, что футболист перейдет в «Торино» за 3 млн евро.
Подробную статистику воспитанника «Зенита» Сазонова можно найти здесь.
Фото: torinofc.it
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Сначала Захарян в Сосьедад.
Теперь Сазонов в Торино.
Разница в том, что раньше леги приезжали в РПЛ за возможностью дальнейшего трамплина в топ-5 чемпы, плюс поиграть в ЛЧ и ЛЕ, ну и заработать при этом денег. А сейчас только за деньги, ну или укрыться от правосудия у себя в стране) Чемпионат да, идёт…но смысла в нем….не больше чем в олимпиаде «Русский медвежонок»)) конечно можно сказать великую фразу - «в футбол играют для болельщиков», но и тут что-то не сходиться(привет фан айди)
Но вообще смешно что именно центрдэф. Учитывая что Италия традиционно производит лучших ЦЗ в мире, а тут ЦЗ из РФ, где полвека за Березуцкими и Игнашевичем никого не было, а на ЧМ играл Кутепов.