Чемпионат мира по баскетболу-2023. Франция разгромила Иран, Финляндия была сильнее Кабо-Верде благодаря 34 очкам Маркканена и другие результаты

В четверг, 31 августа, на Филиппинах, в Японии и Индонезии стартовал турнир за 17-32 места чемпионата мира по баскетболу-2023. В нем участвуют сборные, которые не прошли во второй раунд чемпионата.

Финляндия обыграла Кабо-Верде благодаря 34 очкам и 9 подборам Лаури Маркканена, Франция разгромила Иран.

мира

Филиппины, Япония, Индонезия

Турнир за 17-32 места

Группа M

Положение команд: Южный Судан – 2-2, Китай – 1-3, Ангола – 1-3, Филиппины – 0-4.

Группа N

Положение команд: Египет – 2-2, Новая Зеландия – 1-3, Мексика – 1-3, Иордания – 0-4.

Группа O

Положение команд: Япония – 2-2, Кабо-Верде – 1-3, Финляндия – 1-3, Венесуэла – 0-4.

Группа P

Положение команд: Франция – 2-2, Кот-д’Ивуар – 1-3, Ливан – 1-3, Иран – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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