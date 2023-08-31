Чемпионат мира по баскетболу-2023. Франция разгромила Иран, Финляндия была сильнее Кабо-Верде благодаря 34 очкам Маркканена и другие результаты

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В четверг, 31 августа, на Филиппинах, в Японии и Индонезии стартовал турнир за 17-32 места чемпионата мира по баскетболу-2023. В нем участвуют сборные, которые не прошли во второй раунд чемпионата.

Финляндия обыграла Кабо-Верде благодаря 34 очкам и 9 подборам Лаури Маркканена, Франция  разгромила Иран.

Чемпионат мира

Филиппины, Япония, Индонезия

Турнир за 17-32 места

Группа M

Ангола – Китай 76:83 (27:24, 18:21, 14:24, 17:14)
Дата проведения
31 августа, 11.00, «Smart Araneta Coliseum»
Онлайн матча
Ангола
Дундау (17 + 8 передач), Фернанду (16), Бангу (10 + 7 подборов), Гонсалвеш (8), Франсишку (5) – старт; де Соуза (13 + 9 подборов), Монтейру (3), Паулу (2), Кокила (2), Маконда (0), Домингуш (0), Фернандеш (0).
Китай
Андерсон (17 + 7 подборов), Чжоу Ци (10), Чжао Жуй (5 + 6 передач + 5 потерь), Чжан Чжэньлинь (5), Фу Хао (3) – старт; Ху Цзиньцю (20), Ху Минсюань (16), Чжао Цзивэй (4), Чжу Цзюньлун (3), Цуй Юнси (0).

Южный Судан – Филиппины 87:68 (34:17, 17:16, 9:17, 27:18)
Дата проведения
31 августа, 15.00, «Smart Araneta Coliseum»
Онлайн матча
Южный Судан
К. Джонс (17 + 9 подборов + 14 передач), Омот (13), Шайок (12), Гэбриэл (11 + 12 подборов), Куани (8) – старт; Дженг (13 + 7 подборов), Джок (8), Акуот (3), Деч (2), Малуач (0).
Филиппины
Кларксон (24 + 5 потерь), Рамос (20 + 12 подборов), Эду (12 + 14 подборов), Абандо (0), Агиляр (0) – старт; Сотто (8), Малонзо (4), Равена (0), Погой (0), Перес (0), Томпсон (0), Фахардо (0).

Положение команд: Южный Судан – 2-2, Китай – 1-3, Ангола – 1-3, Филиппины – 0-4.

Группа N

Новая Зеландия – Мексика 100:108 (22:31, 19:26, 27:21, 32:30)
Дата проведения
31 августа, 11.45, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча
Новая Зеландия
Те Ранги (32 + 5 потерь), Дилэйни (19), Или (18 + 10 передач), Уэтзелл (9), Леафа (5 + 6 передач) – старт; Фоту (8), Нгатай (5), Смит-Милнер (3), Харрис (1 + 8 подборов), Бритт (0), Кэмерон (0), Браун (0).
Мексика
Крус (27), Хаймес (17 + 11 подборов + 7 передач), Хирон (16), Ибарра (16 + 7 подборов), Столл (14 + 9 передач) – старт; Бонилья (10), Мендес (3), Х. Гутьеррес (3), И. Гутьеррес (2), Камачо (0).

Египет – Иордания 85:69 (22:14, 18:22, 19:20, 26:13)
Дата проведения
31 августа, 15.30, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча
Египет
Амин (20 + 7 подборов), Мареи (20 + 14 подборов), Захран (12), Мусса (3), Гарднер (2) – старт; Махмуд (14), Эль-Генди (10), Хуссейн (2), Ораби (2), Абу Шуша (0), Абдельгавад (0).
Иордания
Бзаи (18), Дювериоглу (17 + 11 подборов), Ибрагим (11 + 8 потерь), Холлис-Джефферсон (9 + 5 потерь), Абу-Хаввас (0) – старт; Канаан (9), Наждави (5), Аль-Хамаршех (0).

Положение команд: Египет – 2-2, Новая Зеландия – 1-3, Мексика – 1-3, Иордания – 0-4.

Группа O

Кабо-Верде – Финляндия 77:100 (16:28, 23:26, 17:23, 21:23)
Дата проведения
31 августа, 10.30, «Okinawa Arena»
Онлайн матча
Кабо-Верде
Алмейда (17), Коррейя (15), Тавареш (14 + 12 подборов), Гомеш (12), Тавареш (10) – старт; Гомеш (3), Да Роза (2), Лима (2), Мендеш (2), Мендонса (0), Алмейда (0).
Финляндия
Маркканен (34 + 9 подборов), Литтл (10), Салин (9 + 6 передач), Янтунен (6 + 6 передач), Валтонен (4) – старт; Максхуни (9), Сеппяля (8), Нкамуа (7), Мадсен (7), Грэндисон (6), Кантонен (0), Мерфи (0).

Япония – Венесуэла 86:77 (15:19, 21:22, 17:21, 33:15)
Дата проведения
31 августа, 14.10, «Okinawa Arena»
Онлайн матча
Япония
Хиедзима (23), Ватанабе (21 + 8 подборов), Кавамура (19 + 11 передач), Хоукинсон (6 + 11 подборов), Баба (5) – старт; Томинага (5), Йосии (4), Тогаси (3), Нисида (0), Хара (0), Кавамата (0).
Венесуэла
Сохо (20), Кольменарес (17 + 8 подборов), Гильент (10 + 10 передач), Кубильян (3), Гратероль (0) – старт; Самора (12), Сифонтес (6), Матеран (4), Чурио (3), Руис (2 + 9 подборов).

Положение команд: Япония – 2-2, Кабо-Верде – 1-3, Финляндия – 1-3, Венесуэла – 0-4.

Группа P

Кот д'Ивуар – Ливан 84:94 (20:32, 21:23, 25:18, 18:21)
Дата проведения
31 августа, 12.45, «Indonesia Arena»
Онлайн матча
Кот д'Ивуар
Далли (21), Ба (10), Коне (6), Сидибе (6), Дадье (4) – старт; Тапе (15), Диабате (11 + 9 передач), Абуо (6), Фофана (5), Мулар (0), Зузуа (0).
Ливан
Спеллмен (25 + 4 блок-шота), Эль-Дарвиш (12), Зейнун (11), Хайдар (10 + 5 потерь), Мезхер (5) – старт; Сауд (29 + 8 передач), Эззедин (2), Халиль (0), Мансур (0), Гьокчян (0).

Франция – Иран 82:55 (9:12, 26:15, 19:9, 28:19)
Дата проведения
31 августа, 16.30, «Indonesia Arena»
Онлайн матча
Франция
Де Коло (12 + 8 подборов + 7 передач), Ябуселе (11), Гобер (9 + 9 подборов + 4 блок-шота), Кординье (8), Фурнье (2) – старт; Окобо (13), Франсиско (9), Уаттара (9), Фалль (4), Тарпи (3), Батюм (2).
Иран
Якчали (11), Амини (6), Алиакбари (2), Гиргурян (0), Каземи (0) – старт; Мирзаеи (11), Резаеифар (10), Машайеки (9), Агамири (4), Вахеди (2), Агаджанпур (0).

Положение команд: Франция – 2-2, Кот-д’Ивуар – 1-3, Ливан – 1-3, Иран – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей –  московское.

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18 комментариев

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xamer 9
Ответ Knicks_Fan
Турнир за 17-32 места это что за бред вообще? Кому это нужно? А что после игр групп, по и в конце финал? Лол Мвп финала тоже дадут?
FIBA второй раз проводит этот «турнир лузеров», в 2019 было тоже самое. Дело в том, что эти команды между собой разыгрывают последние вакантные путевки на квалификацию к олимпиаде. Как минимум по 2 команды из основных регионов могут туда попасть, тем более мы видим, что из Африки и Азии нет никого в топ-16 - значит, они буду рубиться, несмотря на статус «турнира лузеров». А команды, вроде Франции, в прямом смысле будут терпеть, потому что Франция уже на олимпиаде.

Сам считаю, что этот формат - полный отстой. Многое будет не только от желания и мастерства зависеть, но и от желания тех, кому этот турнир не нужен.
+27
-1
+26
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Knicks_Fan
Турнир за 17-32 места это что за бред вообще? Кому это нужно? А что после игр групп, по и в конце финал? Лол
Мвп финала тоже дадут?
+23
-4
+19
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Ezra-Matthew Miller
Ответ xamer 9
FIBA второй раз проводит этот «турнир лузеров», в 2019 было тоже самое. Дело в том, что эти команды между собой разыгрывают последние вакантные путевки на квалификацию к олимпиаде. Как минимум по 2 команды из основных регионов могут туда попасть, тем более мы видим, что из Африки и Азии нет никого в топ-16 - значит, они буду рубиться, несмотря на статус «турнира лузеров». А команды, вроде Франции, в прямом смысле будут терпеть, потому что Франция уже на олимпиаде. Сам считаю, что этот формат - полный отстой. Многое будет не только от желания и мастерства зависеть, но и от желания тех, кому этот турнир не нужен.
Только «команд вроде Франции» кроме нее и нет. Пять команд (28-я и 29-32) пролетят даже мимо квала на ОИ, вот и мотивация
+6
0
+6
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Tim Timson
в НБА такой нужно тоже)
+4
-1
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Andy
Отличный турнир, что бы миллионеры не расслаблялись после быстрого вылета.
+3
-2
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Vano from Tbilisi
франция стронг
+2
-1
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xamer 9
Ответ Ezra-Matthew Miller
Только «команд вроде Франции» кроме нее и нет. Пять команд (28-я и 29-32) пролетят даже мимо квала на ОИ, вот и мотивация
Спасибо, что поправили.
+1
0
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Сергей Пузанков
Лол, вот этот турнирчик по мне))
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Ezra-Matthew Miller
ну а наибольший интерес к 17-32 должен быть у латвийцев.
финны и иранцы (венесуэла вылетит) могут исключить возможность встречи с топ-4 в группе квалификации в следующем году
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Дэннис Молинарев
Андерсон таки исполнил мечту. Нашел команду, где его выпускают в старте :)
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bengalsckyzh
Как выяснилось французы забили на чемпионат мира, так как их главный турнир пройдёт в следующем году в столице Франции.
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Вадим flanec
В старте Франции вышли трое игроков, в старте Ирана двое игроков. Ну норм)))
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Alisher Buranov
Японец Хоуксон, китаец Андерсон
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Starkom
Ответ Knicks_Fan
Турнир за 17-32 места это что за бред вообще? Кому это нужно? А что после игр групп, по и в конце финал? Лол Мвп финала тоже дадут?
Маркканен вот показал сегодня, что ему нужно.
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