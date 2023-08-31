Чемпионат мира по баскетболу-2023. Франция разгромила Иран, Финляндия была сильнее Кабо-Верде благодаря 34 очкам Маркканена и другие результаты
В четверг, 31 августа, на Филиппинах, в Японии и Индонезии стартовал турнир за 17-32 места чемпионата мира по баскетболу-2023. В нем участвуют сборные, которые не прошли во второй раунд чемпионата.
Финляндия обыграла Кабо-Верде благодаря 34 очкам и 9 подборам Лаури Маркканена, Франция разгромила Иран.
Чемпионат мира
Филиппины, Япония, Индонезия
Турнир за 17-32 места
Группа M
- Дата проведения
- 31 августа, 11.00, «Smart Araneta Coliseum»
- Ангола
- Дундау (17 + 8 передач), Фернанду (16), Бангу (10 + 7 подборов), Гонсалвеш (8), Франсишку (5) – старт; де Соуза (13 + 9 подборов), Монтейру (3), Паулу (2), Кокила (2), Маконда (0), Домингуш (0), Фернандеш (0).
- Китай
- Андерсон (17 + 7 подборов), Чжоу Ци (10), Чжао Жуй (5 + 6 передач + 5 потерь), Чжан Чжэньлинь (5), Фу Хао (3) – старт; Ху Цзиньцю (20), Ху Минсюань (16), Чжао Цзивэй (4), Чжу Цзюньлун (3), Цуй Юнси (0).
- Дата проведения
- 31 августа, 15.00, «Smart Araneta Coliseum»
- Южный Судан
- К. Джонс (17 + 9 подборов + 14 передач), Омот (13), Шайок (12), Гэбриэл (11 + 12 подборов), Куани (8) – старт; Дженг (13 + 7 подборов), Джок (8), Акуот (3), Деч (2), Малуач (0).
Положение команд: Южный Судан – 2-2, Китай – 1-3, Ангола – 1-3, Филиппины – 0-4.
Группа N
- Дата проведения
- 31 августа, 11.45, «Mall of Asia Arena»
- Новая Зеландия
- Те Ранги (32 + 5 потерь), Дилэйни (19), Или (18 + 10 передач), Уэтзелл (9), Леафа (5 + 6 передач) – старт; Фоту (8), Нгатай (5), Смит-Милнер (3), Харрис (1 + 8 подборов), Бритт (0), Кэмерон (0), Браун (0).
- Мексика
- Крус (27), Хаймес (17 + 11 подборов + 7 передач), Хирон (16), Ибарра (16 + 7 подборов), Столл (14 + 9 передач) – старт; Бонилья (10), Мендес (3), Х. Гутьеррес (3), И. Гутьеррес (2), Камачо (0).
- Дата проведения
- 31 августа, 15.30, «Mall of Asia Arena»
- Египет
- Амин (20 + 7 подборов), Мареи (20 + 14 подборов), Захран (12), Мусса (3), Гарднер (2) – старт; Махмуд (14), Эль-Генди (10), Хуссейн (2), Ораби (2), Абу Шуша (0), Абдельгавад (0).
- Иордания
- Бзаи (18), Дювериоглу (17 + 11 подборов), Ибрагим (11 + 8 потерь), Холлис-Джефферсон (9 + 5 потерь), Абу-Хаввас (0) – старт; Канаан (9), Наждави (5), Аль-Хамаршех (0).
Положение команд: Египет – 2-2, Новая Зеландия – 1-3, Мексика – 1-3, Иордания – 0-4.
Группа O
- Дата проведения
- 31 августа, 10.30, «Okinawa Arena»
- Кабо-Верде
- Алмейда (17), Коррейя (15), Тавареш (14 + 12 подборов), Гомеш (12), Тавареш (10) – старт; Гомеш (3), Да Роза (2), Лима (2), Мендеш (2), Мендонса (0), Алмейда (0).
- Дата проведения
- 31 августа, 14.10, «Okinawa Arena»
- Япония
- Хиедзима (23), Ватанабе (21 + 8 подборов), Кавамура (19 + 11 передач), Хоукинсон (6 + 11 подборов), Баба (5) – старт; Томинага (5), Йосии (4), Тогаси (3), Нисида (0), Хара (0), Кавамата (0).
Положение команд: Япония – 2-2, Кабо-Верде – 1-3, Финляндия – 1-3, Венесуэла – 0-4.
Группа P
- Дата проведения
- 31 августа, 12.45, «Indonesia Arena»
- Кот д'Ивуар
- Далли (21), Ба (10), Коне (6), Сидибе (6), Дадье (4) – старт; Тапе (15), Диабате (11 + 9 передач), Абуо (6), Фофана (5), Мулар (0), Зузуа (0).
- Дата проведения
- 31 августа, 16.30, «Indonesia Arena»
- Франция
- Де Коло (12 + 8 подборов + 7 передач), Ябуселе (11), Гобер (9 + 9 подборов + 4 блок-шота), Кординье (8), Фурнье (2) – старт; Окобо (13), Франсиско (9), Уаттара (9), Фалль (4), Тарпи (3), Батюм (2).
Положение команд: Франция – 2-2, Кот-д’Ивуар – 1-3, Ливан – 1-3, Иран – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Сам считаю, что этот формат - полный отстой. Многое будет не только от желания и мастерства зависеть, но и от желания тех, кому этот турнир не нужен.
Мвп финала тоже дадут?
финны и иранцы (венесуэла вылетит) могут исключить возможность встречи с топ-4 в группе квалификации в следующем году