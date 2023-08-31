На волейбольном матче в США установлен мировой рекорд посещаемости в женском спорте – 92 тысячи зрителей

На волейбольном матче в США побит мировой рекорд посещаемости в женском спорте.

Матч между студенческими командами «Небраска Корнхаскерс» и «Омаха Мэверикс» собрал 92 003 зрителей.

Встреча проходила на арене Memorial Stadium в Линкольне (штат Небраска) и завершилась победой хозяев со счетом 3-0.

Прежний мировой рекорд на женских соревнованиях (91 648 зрителей) был установлен в 2022 году в полуфинале женской Лиги чемпионов по футболу. Тогда на стадионе «Камп Ноу» проходил матч между «Барселоной» и «Вольфсбургом».