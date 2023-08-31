На волейбольном матче в США установлен мировой рекорд посещаемости в женском спорте – 92 тысячи зрителей
На волейбольном матче в США побит мировой рекорд посещаемости в женском спорте.
Матч между студенческими командами «Небраска Корнхаскерс» и «Омаха Мэверикс» собрал 92 003 зрителей.
Встреча проходила на арене Memorial Stadium в Линкольне (штат Небраска) и завершилась победой хозяев со счетом 3-0.
Прежний мировой рекорд на женских соревнованиях (91 648 зрителей) был установлен в 2022 году в полуфинале женской Лиги чемпионов по футболу. Тогда на стадионе «Камп Ноу» проходил матч между «Барселоной» и «Вольфсбургом».
Студенческая футбольная команда - это главаная гордость штата, 5-кратные чемпионы США, на матчи стабильно ходят около 90 тысяч уже много лет подряд. Правда последнее чемпионство было аж в 1997 году, а последний финал в 2001 - так что понадобился новый источник гордости.
Вот тут и пригодилась женская волейбольная команда. Они сейчас тоже 5-кратные чемпионки США, в том числе 4 после 1997 года, а последний раз в 2017. С 1975 по 2013 они играли домашние матчи на 4-тысячной арене, с 2013 на 8-тысячной, и уже больше 20 лет подряд, 300 с лишним матчей подряд распродают все билеты на домашние матчи. В прошлом сезоне у них было сразу 3 матча с посещаемостью больше 15 тысяч, тоже с практически 100%-й посещаемости, вот и решили организовать матч на футбольном стадионе, и тоже его заполнили.
В прошлом сезоне у них было сразу 3 матча с посещаемостью больше 15 тысяч - ну а в этом даже и 92-тысячный стадион команды по ам. футболу заполнили.
https://media.cnn.com/api/v1/images/stellar/prod/230830190415-nebraska-volleyball-attendance-record-0830.jpg
Не знаю, как и что там видно, с задних-то рядов, но масштаб впечатляет.