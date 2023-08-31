На волейбольном матче в США установлен мировой рекорд посещаемости в женском спорте – 92 тысячи зрителей

Теги рекорды Волейбол

На волейбольном матче в США побит мировой рекорд посещаемости в женском спорте.

Матч между студенческими командами «Небраска Корнхаскерс» и «Омаха Мэверикс» собрал 92 003 зрителей.

Встреча проходила на арене Memorial Stadium в Линкольне (штат Небраска) и завершилась победой хозяев со счетом 3-0.

Прежний мировой рекорд на женских соревнованиях (91 648 зрителей) был установлен в 2022 году в полуфинале женской Лиги чемпионов по футболу. Тогда на стадионе «Камп Ноу» проходил матч между «Барселоной» и «Вольфсбургом».

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47 комментариев

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couture39
Ответ Go-go-love
Кто в курсе? Объясните, пожалуйста, откуда такой интерес?
Небраска - это глубокая провинция Америки, население всего 2 миллиона (38 место из 50 штатов). В штате нет профессиональных команд по бейсболу, футболу, баскетболу, хоккею - поэтому весь спортивный фанатизм уходит на студенческий спорт, и прежде всего на мужской американский футбол и женский волейбол.

Студенческая футбольная команда - это главаная гордость штата, 5-кратные чемпионы США, на матчи стабильно ходят около 90 тысяч уже много лет подряд. Правда последнее чемпионство было аж в 1997 году, а последний финал в 2001 - так что понадобился новый источник гордости.

Вот тут и пригодилась женская волейбольная команда. Они сейчас тоже 5-кратные чемпионки США, в том числе 4 после 1997 года, а последний раз в 2017. С 1975 по 2013 они играли домашние матчи на 4-тысячной арене, с 2013 на 8-тысячной, и уже больше 20 лет подряд, 300 с лишним матчей подряд распродают все билеты на домашние матчи. В прошлом сезоне у них было сразу 3 матча с посещаемостью больше 15 тысяч, тоже с практически 100%-й посещаемости, вот и решили организовать матч на футбольном стадионе, и тоже его заполнили.
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+76
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Михаил Мочалов
Наверняка в конце обещали выступление Шамана
+67
-3
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serginn
фанайди на них нет!
+35
-3
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Niko [Ars]
нифига в США бюджетников конечно
+32
-3
+29
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Darshan
Красиво загнивают, скоро доллар рухнет, а они даже не замечают)
+32
-7
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hasanbeno195@icloud.com
Интересно, у них тоже как у нас, бюджетников заставили собраться)))
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Толик Изверг
В следующий раз, когда наши чинуши сгонят каких-нибудь бюджетников на чемпионат России по какому-нибудь виду спорта и скажут, что у нас спортивная страна, покажите им студенческий волейбол в США.
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Ярик01
Ответ Go-go-love
Кто в курсе? Объясните, пожалуйста, откуда такой интерес?
Студенческий спорт, удовольствие от самого себя на трибунах, а не из-за спорта
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couture39
Самое поразительное, что это далеко не единственный матч с запредельной посещаемостью для студенток-волейболисток из Небраски. Их основная арена вмещает 8 тысяч - и они на ней распродавали все билеты уже 10 лет подряд, так же как и на своей предыдущей арене со вместимостью 4 тысячи. Всего у них уже больше 300 подряд домашних матчей с полностью заполненными трибунами.

В прошлом сезоне у них было сразу 3 матча с посещаемостью больше 15 тысяч - ну а в этом даже и 92-тысячный стадион команды по ам. футболу заполнили.

https://media.cnn.com/api/v1/images/stellar/prod/230830190415-nebraska-volleyball-attendance-record-0830.jpg
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Толик Изверг
Ответ mr.rooo
Как смотреть волейбол на такой арене? Там что-нибудь видно на 70х рядах?)
Да честно говоря даже и футбол не очень-то смотрится на таких аренах, люди ходят туда за атмосферой и почилить, барбекю у стадиона пожарить, пивка попить и покричать в толпе.
+11
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Чиф
да лотерея там была - "Москвич" разыгрывали.....
+10
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Arty Novikoff
Обалдеть, конечно.
Не знаю, как и что там видно, с задних-то рядов, но масштаб впечатляет.
+9
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Go-go-love
Кто в курсе? Объясните, пожалуйста, откуда такой интерес?
+7
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Станислав Жирнов
Ответ couture39
Небраска - это глубокая провинция Америки, население всего 2 миллиона (38 место из 50 штатов). В штате нет профессиональных команд по бейсболу, футболу, баскетболу, хоккею - поэтому весь спортивный фанатизм уходит на студенческий спорт, и прежде всего на мужской американский футбол и женский волейбол. Студенческая футбольная команда - это главаная гордость штата, 5-кратные чемпионы США, на матчи стабильно ходят около 90 тысяч уже много лет подряд. Правда последнее чемпионство было аж в 1997 году, а последний финал в 2001 - так что понадобился новый источник гордости. Вот тут и пригодилась женская волейбольная команда. Они сейчас тоже 5-кратные чемпионки США, в том числе 4 после 1997 года, а последний раз в 2017. С 1975 по 2013 они играли домашние матчи на 4-тысячной арене, с 2013 на 8-тысячной, и уже больше 20 лет подряд, 300 с лишним матчей подряд распродают все билеты на домашние матчи. В прошлом сезоне у них было сразу 3 матча с посещаемостью больше 15 тысяч, тоже с практически 100%-й посещаемости, вот и решили организовать матч на футбольном стадионе, и тоже его заполнили.
Спасибо тебе, добрый человек, за такой развернутый ответ!
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Ali
Они что не бедствуют что-ли?
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mr.rooo
Как смотреть волейбол на такой арене? Там что-нибудь видно на 70х рядах?)
+5
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Рокнролл
Ответ couture39
Небраска - это глубокая провинция Америки, население всего 2 миллиона (38 место из 50 штатов). В штате нет профессиональных команд по бейсболу, футболу, баскетболу, хоккею - поэтому весь спортивный фанатизм уходит на студенческий спорт, и прежде всего на мужской американский футбол и женский волейбол. Студенческая футбольная команда - это главаная гордость штата, 5-кратные чемпионы США, на матчи стабильно ходят около 90 тысяч уже много лет подряд. Правда последнее чемпионство было аж в 1997 году, а последний финал в 2001 - так что понадобился новый источник гордости. Вот тут и пригодилась женская волейбольная команда. Они сейчас тоже 5-кратные чемпионки США, в том числе 4 после 1997 года, а последний раз в 2017. С 1975 по 2013 они играли домашние матчи на 4-тысячной арене, с 2013 на 8-тысячной, и уже больше 20 лет подряд, 300 с лишним матчей подряд распродают все билеты на домашние матчи. В прошлом сезоне у них было сразу 3 матча с посещаемостью больше 15 тысяч, тоже с практически 100%-й посещаемости, вот и решили организовать матч на футбольном стадионе, и тоже его заполнили.
Святой человек, твой подробный комментарий
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MatrosBabay
Ответ couture39
Небраска - это глубокая провинция Америки, население всего 2 миллиона (38 место из 50 штатов). В штате нет профессиональных команд по бейсболу, футболу, баскетболу, хоккею - поэтому весь спортивный фанатизм уходит на студенческий спорт, и прежде всего на мужской американский футбол и женский волейбол. Студенческая футбольная команда - это главаная гордость штата, 5-кратные чемпионы США, на матчи стабильно ходят около 90 тысяч уже много лет подряд. Правда последнее чемпионство было аж в 1997 году, а последний финал в 2001 - так что понадобился новый источник гордости. Вот тут и пригодилась женская волейбольная команда. Они сейчас тоже 5-кратные чемпионки США, в том числе 4 после 1997 года, а последний раз в 2017. С 1975 по 2013 они играли домашние матчи на 4-тысячной арене, с 2013 на 8-тысячной, и уже больше 20 лет подряд, 300 с лишним матчей подряд распродают все билеты на домашние матчи. В прошлом сезоне у них было сразу 3 матча с посещаемостью больше 15 тысяч, тоже с практически 100%-й посещаемости, вот и решили организовать матч на футбольном стадионе, и тоже его заполнили.
Плюсы закончились) поэтому просто напишу большие спасибо за интересную инфу)
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Матрос Кот
Из этой новости понятно,что американцы живут очень скучной жизнью. Совсем не такой,как в фильмах Голливуда и не такой,как рассказывает наша пропаганда. Видимо это для многих хорошо. Кстати производительность труда в США выше,чем в Германии в два раза. Умная и трудолюбивая нация.
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couture39
Ответ AndreyBSC
Вы тренер этой команды? Откуда так быстро столько информации удалось найти?
Нет, просто давно живу в США и новость о женском волейболе видел уже вчера. Про футбольную команду из Небраски наслышан уже давно, про волейболисток нагуглил уже сегодня.
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Dmitriy Racheev
Бездуховность, могли крестный ход организовать, а пришли поглазеть на баб в трусах
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couture39
Ответ Утя Ваткин
Фото хотя бы прикрепили.
https://media.cnn.com/api/v1/images/stellar/prod/230830190415-nebraska-volleyball-attendance-record-0830.jpg
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Mbest77
Руководство Зенита в шоке! Это сколько же автобусов надо организовать! И какой крутой админ ресурс, чтобы столько бюджетников притащить на матч
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Andrey Chengaev
Ответ Георгий Большаков
Комментарий скрыт
А зачем?
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Утя Ваткин
Фото хотя бы прикрепили.
+2
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