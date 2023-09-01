Медведев в матче с О’Коннеллом вызвал врача, упустив два матчбола. Он потребовал дать ему те же лекарства, что давали сопернику

вызвал врача во втором круге US Open против Кристофера О’Коннелла.

Он проиграл третий сет, упустив два матчбола. Тай-брейк он закончил двумя двойными ошибками и двумя ошибками с бэкхенда.

После этого он вызвал врача и потребовал дать ему то же лекарство, которое до этого давали О’Коннеллу. Когда Медведеву объяснили, что у австралийца были проблемы с дыханием, он ответил: «Ладно. Мне тяжело дышать».

Потом врач его спросил: «Тебе на самом деле плохо?»

Медведев ответил: «Нет, но я хочу быть в тех же условиях, что и он».

А на вопрос, есть ли у него симптомы, россиянин сказал: «Да – я проиграл сет».

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