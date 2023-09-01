Медведев в матче с О’Коннеллом вызвал врача, упустив два матчбола. Он потребовал дать ему те же лекарства, что давали сопернику

Теги US Open ATP Даниил Медведев Кристофер О'Коннелл Теннис

Даниил Медведев вызвал врача во втором круге US Open против Кристофера О’Коннелла.

Он проиграл третий сет, упустив два матчбола. Тай-брейк он закончил двумя двойными ошибками и двумя ошибками с бэкхенда.

После этого он вызвал врача и потребовал дать ему то же лекарство, которое до этого давали О’Коннеллу. Когда Медведеву объяснили, что у австралийца были проблемы с дыханием, он ответил: «Ладно. Мне тяжело дышать».

Потом врач его спросил: «Тебе на самом деле плохо?»

Медведев ответил: «Нет, но я хочу быть в тех же условиях, что и он».

А на вопрос, есть ли у него симптомы, россиянин сказал: «Да – я проиграл сет».

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44 комментария

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kustodievka
Не знаю, что насчёт поведения и прочего, но диалог очень смешной 😂
- Какие у вас симптомы?
- Я проиграл сет.
+169
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Александр Гороховик
А мне нравится Медведь)
Он же реально попросил равноправия, тех же лекарств)
+76
-5
+71
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Генадий Адамов
Ответ Иван Иванов
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но он ведь и правда забегал тут же всё очевидно
+57
-5
+52
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Valery24
Ответ kustodievka
Не знаю, что насчёт поведения и прочего, но диалог очень смешной 😂 - Какие у вас симптомы? - Я проиграл сет.
Это правда было очень смешно😂
+42
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+39
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romancureman
мне оч нравится его сарказм! живой чувак. обожаю теннис как спорт и искусство и бесит его стерильность и элитарность, вот Медведев даёт прикурить регулярно))
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+31
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Евгений Фабиянчук
сколько же людей не выкупает ситуативный юмор...
+35
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Владимир Бредихин
Ответ Valery24
Это правда было очень смешно😂
у врачей не смех,но улыбка точно была,Даня не Киря но поюморить может,это в его стиле,как и нервы потрепать 🤣
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Guillermo
Вот мозгом пониманию, что это неприлично, но как же смешно))
+22
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Эмма Ши
Красавчик Даниил!
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Volodka
Конэл типа норвежский астматик.
+18
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Огюст
В такой трудный момент игры Медведев нашёл очень оригинальные слова для шутки ,причём по делу -молодчик !
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Volodka
Ответ Иван Иванов
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за тебя больше
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xqystfsf7s
Ответ SpalmerE
Это уже не смешно, пока Кирриос отдыхает, Даня в поте лица трудится, чтобы сохранить звание главного клоуна на корте в туре. При том что одновременно с этим даёт самые интересные и умные послематчевые в туре. Вдвойне обидно т.к. являюсь болельщиком Дани
То до Бублика начал народ докапываться, теперь до Дани. Успокойтесь уже.
+15
-2
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Владимир Бредихин
Ответ Antonbezb
Борец за честность
за равноправие
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Игорь Удалов
ржачно. Даня хорош 😂
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Daas Holding
Ответ Иван Иванов
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Прости нас О’Коннел! Нам так стыдно!
Чувак, ты из Тбилиси стыдишься?
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Antonbezb
Борец за честность
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Кот под ногами майора
Ответ Guillermo
Вот мозгом пониманию, что это неприлично, но как же смешно))
Уж лучше, чем Тима инвалидом назвать
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Dmitry Aqf
Ответ Генадий Адамов
но он ведь и правда забегал тут же всё очевидно
Что им там дали?))) Сначала оКоннелл заиграл, потом Медведев заиграл
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bobodo12
Да?!😂 Прикольно..
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Генадий Адамов
Ответ Dmitry Aqf
Что им там дали?))) Сначала оКоннелл заиграл, потом Медведев заиграл
так Даня не стал употреблять, а действие таблетки, видимо, непродолжительное, да и Даня разозлился и выдал максимум
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Генадий Адамов
Ответ kustodievka
Ооо это точно! Чего только стоят его перформансы на грунте "Jerry, please, default me"или "I don’t want to play on this sssurface" 😄
не любит он грязь, это точно, но всё таки Мастерс грунтовый взял, ну как не крути, а крутой парниша!
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pegucka7
Ответ СкромныйБосс
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Из Монте-Карло пишете?
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encaro_one
Дали? Так то подставляет врачей таким требованием.
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вовочка6762
А что в США разрешено принимать допинг ?
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