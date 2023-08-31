Сычев об учебе на тренера: «Много троллят Мостового. По поводу работы в PowerPoint, составления конспектов. Это ему тяжело дается»

Теги Спартак Локомотив Зенит Андрей Аршавин Дмитрий Сычев премьер-лига Россия Александр Мостовой ВШТ ахахаха Футбол

Дмитрий Сычев рассказал об обучении на тренерскую лицензию.

– Как началось ваше обучение на тренерскую лицензию?

– Очень интересно все, объемно. Много информации. Но не хочется говорить какие-то банальные слова.

– У вас собралась такая банда, в одной группе – Аршавин, Денисов, Билялетдинов, Мостовой

– Банда у нас вообще потрясающая. Любой вопрос, любое обсуждение программы подразумевает живой разговор внутри коллектива. У нас понимание футбола, мягко говоря, хорошее, глубокое.

Каждый раз возникают дискуссии по тому или иному вопросу. Когда человек выступает с планшетом, его сразу же забрасывают вопросами, сразу же дискутируют. Это очень интересно! Бывает даже, что троллинг проскакивает.

– Кто над кем может пошутить?

– У нас здоровый коллектив с правильной атмосферой. Поэтому внутри, как и в любой хорошей команде. Андрей Сергеевич [Аршавин] выступает главным.

Естественно, очень много Александра Владимировича [Мостового] троллят по поводу, например, работы в PowerPoint, составления конспектов. Это ему тяжело дается. Но он всегда говорит, что у него будет помощник, который будет отвечать за это. А с его видением футбола никто и не спорит, – сказал экс-игрок сборной России.

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41 комментарий

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lazna
Без шуток, хотелось бы посмотреть записи с их занятий
+63
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Oleg Olegov
Мостовой по ходу как мой батя. Ему когда смски приходили на кнопочный телефон, он сразу умный вид делал, очки надевал, в телефон смотрел типа деловой бизнесмен, а по факту тупо не умел открывать сообщения и постоянно вместо кнопки Прочитать нажимал Удалить)
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Simplicissimus
Если человеку презу в ПП сделать или конспект составить сложно, то мб не стоит ему в тренеры? Со всеми этими тактикой, схемами, прессингом, контрпрессингом, xG, разными кэфами итд. Упс извините, достаточно уметь чеканить 1000 раз, тогда все в порядке
+46
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Roman
Мостовой поднатаскает этих бездарей, я уверен
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Spartakus1984
Ответ Simplicissimus
Если человеку презу в ПП сделать или конспект составить сложно, то мб не стоит ему в тренеры? Со всеми этими тактикой, схемами, прессингом, контрпрессингом, xG, разными кэфами итд. Упс извините, достаточно уметь чеканить 1000 раз, тогда все в порядке
Да Мостовой хочет стать тренером только потому,что бы его уволили и дали чемодан денег.Он же это постоянно про других тренеров говорит
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Spartakus1984
Никто не сомневался в том что Мостовой тупой.Ну какой с него тренер?
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Любитель пожрать
Ответ Simplicissimus
Если человеку презу в ПП сделать или конспект составить сложно, то мб не стоит ему в тренеры? Со всеми этими тактикой, схемами, прессингом, контрпрессингом, xG, разными кэфами итд. Упс извините, достаточно уметь чеканить 1000 раз, тогда все в порядке
Какая еще тактика? Футболистов купил и отдыхай!
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Арасланов Роман
Мостовой: «Кто такой этот ваш PowerPoint?»
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Balt39
Ответ lazna
Без шуток, хотелось бы посмотреть записи с их занятий
Да Мост наверно и не пишет ничего. Зачем? Ведь он "ЧеловекФутболаИИгралНаСамомВысокомУровнеМногоЛет"
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SopTecret
Ответ Арасланов Роман
Мостовой: «Кто такой этот ваш PowerPoint?»
И чего он добился в футболе?)))
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Слава Мельников
Ответ Simplicissimus
Если человеку презу в ПП сделать или конспект составить сложно, то мб не стоит ему в тренеры? Со всеми этими тактикой, схемами, прессингом, контрпрессингом, xG, разными кэфами итд. Упс извините, достаточно уметь чеканить 1000 раз, тогда все в порядке
Потом расскажешь, куда потратил сэкономленное от сокращения слова "презентация" время?😄
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Serge Vendino
Ответ Simplicissimus
Если человеку презу в ПП сделать или конспект составить сложно, то мб не стоит ему в тренеры? Со всеми этими тактикой, схемами, прессингом, контрпрессингом, xG, разными кэфами итд. Упс извините, достаточно уметь чеканить 1000 раз, тогда все в порядке
Ну если он никогда этим не занимался, то и не умеет. Проблема в том, что он и учится не будет. Не царское это дело.
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JohnnyMulka
Ответ Simplicissimus
Если человеку презу в ПП сделать или конспект составить сложно, то мб не стоит ему в тренеры? Со всеми этими тактикой, схемами, прессингом, контрпрессингом, xG, разными кэфами итд. Упс извините, достаточно уметь чеканить 1000 раз, тогда все в порядке
Проведи аналогии со многими профессиями, где надо в голове держать гораздо больше, чем у тренера
(Условный нейрохирург)
И увидишь, что зачастую главный, как раз освобождён, от всей этой рутины, а у него есть куча помощников, которые делают за него все это
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Эндрю81
Ответ Simplicissimus
Если человеку презу в ПП сделать или конспект составить сложно, то мб не стоит ему в тренеры? Со всеми этими тактикой, схемами, прессингом, контрпрессингом, xG, разными кэфами итд. Упс извините, достаточно уметь чеканить 1000 раз, тогда все в порядке
Вы серьезно уверены, что: Романцев, Семин или Газзаев на это способны? Вот Гаджиев - да. Умение работать с подобным инструментарием - правильный и нужный навык, но лишь, как пусть и важное, но дополнение к базе - умению работать с людьми и понимать игру.
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Петроград
Ответ JohnnyMulka
Проведи аналогии со многими профессиями, где надо в голове держать гораздо больше, чем у тренера (Условный нейрохирург) И увидишь, что зачастую главный, как раз освобождён, от всей этой рутины, а у него есть куча помощников, которые делают за него все это
Ни в одной такой профессии не бывает так, что студент сразу попадает в "главные", а вокруг него пляшут вприсядку помощники. Чтобы стать главным хирургом, нужно сначала побыть ассистентом, чтобы стать генералом, нужно подраить полы кадетом.
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Olajuvon
Ответ lazna
Без шуток, хотелось бы посмотреть записи с их занятий
Цензура не пропустит!
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Spartakus1984
Ответ bestvideox
Интересно будет услышать БАСС Аршавина, когда футболисты будут отклоняться от его установок.
Ну к примеру у Романцева тоже не было баса
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Spartakus1984
Твой батя при этом наверное никого не учил как пользоваться СМСКАМИ,а Мостовой будет учить людей футболу(((
Да не будет он никого учить. С его репутацией нытика никто не куда его не позовёт. А если и позовут в условную вторую лигу, он сам туда не пойдёт. Мелко для царя же
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Spaten
Отведай ты из моего кубка!
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Федор Шерстобитов
А с его видением футбола никто и не спорит. - сказал экс-игрок сборной России, - Просто после учебы обратно в палату к Наполеону отвозим его и все"
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Spartakus1984
Ответ Oleg Olegov
Мостовой по ходу как мой батя. Ему когда смски приходили на кнопочный телефон, он сразу умный вид делал, очки надевал, в телефон смотрел типа деловой бизнесмен, а по факту тупо не умел открывать сообщения и постоянно вместо кнопки Прочитать нажимал Удалить)
Твой батя при этом наверное никого не учил как пользоваться СМСКАМИ,а Мостовой будет учить людей футболу(((
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T622222
Конспект в PP что-то новенькое он для през вроде создавался
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Bombur35
Ответ Любитель пожрать
Какая еще тактика? Футболистов купил и отдыхай!
Ну что вы начали? Есть же тактика. В атаке пошире с забеганиями. В защите поуже со стеночками. И главное варюжки снять и назначить капитана команды
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T622222
Ответ Born is the King
До Ворда ещё далеко
Да ему на бумажном носителе самое то и удобно )
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Born is the King
Ответ T622222
Конспект в PP что-то новенькое он для през вроде создавался
До Ворда ещё далеко
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